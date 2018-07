Hand aufs Herz! Wer von uns, die wir Tagfür Tag mit kritisch wählenden und genau rechnenden Käuferinnen und Käufern zu tun haben, hätte je geglaubt, daß Kunststoffe z. B. in Form von Plastic-Folien in so kurzer Zeit einen derartig meteorhaften Aufstieg nehmen würden? – Allein schon das Wort: „Kunst “stoffe machte ans mißtrauisch. Und dieses – unser Mißtrauen – übertrugen wir (leider) ungefragt gleich auf unsere Kunden mit. Wozu auch „Kunst“stoffe, wo wir doch in all den Jahren etwa mit dem schönen, alten Wachstuch unsere guten Erfahrung gen gemacht hatten! Das ging der Kundschaft ein wie Öl, und die meisten von uns sahen keinen Grund, nun mit einem Male Pionierarbeit für etwas Neues leisten zu sollen, das man nicht kannte und vor allem: „Wo das alte doch so schön war!“

Wenn wir heute zurück schauen und ehrlich gegen uns selbst sind, kommen wir um die Feststellung nicht herum, daß wir uns – wie schon so oft – wieder einmal geirrt hatten. Nicht nur, daß der Artikel „Folie“ oder „Plastic“ sich in ganz kurzer Zeit einen festen (und begeisterten) Kundenkreis erworben hat, und zwar einen zusätzlichen Kundenkreis, verkauft sich der alte Artikel Wachstuch ohne jede Schwierigkeit nebenher. Und, wie erfahrene Branchenverkäuferinnen bestätigen, eher leichter als früher...

Inzwischen haben sich Verbrauchermärkte erschlossen, an die sicherlich zu Anfang niemand gedacht hatte. Denn neben der Verwendung als Tischbelag, als Gardine in Küche, Bad und Diele, ferner zur Verarbeitung zu Lampenschirmen, Kulturtaschen und u. a. Kaffeewärmern, erklärten uns Kunden auf Befragen, wozu sie die gekaufte Folie verwendeten: Bäcker – zur Abdeckung der morgendlich auszutragenden Brötchen; Wäschereien – um die Wäsche sauber bei ihren Kunden abliefern zu können; Geschäftsleute – damit ihre Ware im Regal und auf dem Ladentisch beim Reinigen des Ladenlokals nicht leidet; Motorrad- und Autofahrer – um ihr Fahrzeug gegen Regen zu schützen. Wie schnell haben wir uns doch alle an die „Kuns“tstoffe gewöhnt und betrachten sie heute schon als eine Selbstverständlichkeit.

Ich sprach noch mit keinem Autofahrer, der mir nicht mit Begeisterung erklärte, wie einfach sich in seinem Wagen die mit Kunststoff bezogenen Sitze in wenigen Minuten reinigen lassen, und ich hörte noch keine Hausfrau, die nicht erfreut darüber war, wie nett gedeckt ihr Tisch aussähe, wenn sie über die bunte Tischdecke eine Schondecke aus durchsichtiger Folie legt, ohne daß der Raum den Wohnzimmercharakter verliert...

Es ist heute kaum noch notwendig, den Kunden auf die Vorteile der Plastic-Folien – nämlich daß sie reiß- und brachfest sowie immun gegen Säure und Wärme sind – hinzuweisen. Viele andere Branchen haben sich inzwischen die Annehmlichkeit und die Schönheit der Kunststoffe zunutze gemacht, und heute sind mit Kunststoff bezogene Polstermöbel längst keine Seltenheit mehr. Welches Lichtspielhaus oder welches Hotel, bei dem als Wandbespannung Kunststoffe verwendet wurden, könnte man sich mit anderem Material schöner oder hygienischer vorstellen?

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß es für uns, die wir im Verkauf stehen, keinen schöneren Verkaufsartikel gibt, als den, der uns selbst gefällt und von dessen Qualität wir nun völlig überzeugt sind. Denn schließlich ist es nicht nur gut, daß wir heute Plastic-Folien anbieten können –, es war sogar eine Notwendigkeit, daß diese auf den Markt kamen. Wolfram Moutoux, Köln

