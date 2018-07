Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt auszugsweise die Begründung seines Beschlusses bekanntgegeben, mit dem es am 8. Dezember den Verfassungskonflikt um die Westverträge auf den Höhepunkt gebracht hatte. Dieser Beschluß ging dahin, Rechtsgutachten des Verfassungsgerichtes und insbesondere auch dasjenige Gutachten, welches der Bundespräsident über die Verfassungsmäßigkeit der Westverträge angefordert hatte, in Zukunft für die Entscheidungen der beiden urteilenden Senate verbindlich zu machen. Wie man weiß, hat der Bundespräsident daraufhin sein Ersuchen um das Gutachten zurückgezogen. Gegen diesen Entschluß polemisiert jetzt das Verfassungsgericht in der Begründung zu seiner Entscheidung – wenn auch in indirekter Weise. Der Kern der Argumentation des Gerichtes liegt in der Behauptung, daß ein Gutachten, da es von dem Gericht mit derselben juristischen Methode erarbeitet wird wie ein Urteil, an innerer verbindlicher’ Kraft einem Urteil auch gleichstehen müsse.

Auch der Laie wird verstehen, wie anfechtbar und zweifelhaft diese Behauptung ist. Der Unterschied zwischen einem Gutachten und einem Urteil ist in Wirklichkeit fundamental. Ein Gutachten ist ein Beitrag zu einer Entscheidung, die ein anderer fällt, der sich durch das Gutachten beraten lassen will, ein Urteil dagegen ist eine Entscheidung, die das Gericht selbst fällt. Wenn das Gericht daher einem bei ihm vom Bundespräsidenten verlangten Gutachten die Rechtskraft eines Urteils zuerkennt, dann nimmt sich das Bundesverfassungsgericht das Recht, selbst die Entscheidung zu treffen, die der Bundespräsident nach Beratung durch das Gutachen treffen wollte und die er, jedenfalls in diesem Stadium, auch frei zu treffen befugt ist. Der Beschluß des Gerichtes und seine Begründung sind mir zu begreifen, wenn man voraussetzt, daß der fundamentale Unterschied zwischen Gutachten und Urteil der Mehrheit der Richter überhaupt nicht klar war. Selbstverständlich trägt die Methode, mit deren Hilfe ein Gutachten oder ein Urteil erarbeitet wird, zu dieser Frage gar nichts bei. Daß das Bundesverfassungsgericht zur Erstattung des Gutachtens eine Art Konzil einberufen hat (was wir bereits in Nr. 40 vom 2. Oktober 1952 kritisierten), ändert daran gar nichts und erweckt nur den Eindruck, daß das Gericht von Anfang an das Ziel hatte, über den Unterschied zwischen Gutachten und Urteil hinwegzugehen.

Ebenso anfechtbar ist es, wenn in der Begründung gesagt wird, daß das Gericht wegen der Lückenhaftigkeit des Gesetzes (über die Errichtung des Bundesverfassungsgerichtes) „sein Verfahren in weitem Umfange frei fortbilden“ müsse. Gewiß ist es schon vorgekommen, daß ein oberstes Gericht sein Verfahren frei fortgebildet hat. Aber die Frage, ob ein Gutachten ein Gutachten oder ein Urteil ist, ist in keiner Weise eine Verfahrensfrage. Hätte der Gesetzgeber hier eine Lücke gelassen, weil er inkompetent oder unentschlossen war, dann würde er vielleicht von einer Plenarentscheidung oder von sonst irgend etwas, nicht aber von einem Gutachten gesprochen haben, das im gewöhnlichen wie im Rechtsleben eine ganz klare Bedeutung hat.

Es kommt noch eines hinzu. Die Erstattung eines Gutachtens ist nicht eigentlich richterliche Tätigkeit, sondern ist ein Verwaltungsakt. Ein solches Gutachten für die Senate eines Gerichts verbindlich zu machen, heißt also nichts anderes, als daß Gerichten durch Verwaltungsakt ihre Urteile vorgeschrieben werden. Gerade um das zu verhindern, ist das Verfassungsgericht geschaffen worden. Um so abwegiger ist es, daß das Gericht den Fehler seiner inneren Konstruktion, die zuviel Verfassungsgerichtsbarkeit vorsieht, jetzt durch noch mehr Verfassungsgerichtsbarkeit aus eigener Kraft zu korrigieren sucht. F.