Heinrich Eduard Jacob: Sage und Siegeszug des Kaffees. (Rowohlt-Verlag, Hamburg, Leinen 19,80 DM.)

„Darstellung und Deutung des Kaffees“ wäre ein anderer Titel dieses Buches, das klug, aber auch dichterisch, in die Weite greifend, aber auch der Lust an der Miniatur ergeben ist. Von dem arabischen Wurzelreich der Legende geht es aus und hebt den Leser in großem Bogen über die mit viel Wandel gefüllten Jahrhunderte in die handfeste Realität der Kaffeegewölbe in Santos. Es zeigt alle Wege und Umwege, die der Kaffee als Ware und als Droge gemacht hat, als Bundesgenosse der Politik wie als Hefe in Wirtschaft und Spekulation, als Bindemittel der Soziabilität wie als Mitspieler in der Sittengeschichte, als Energetikum geheiligter Persönlichkeiten wie als Ausbeuteobjekt des Staates.

Denn nicht die Bundesrepublik hat damit begonnen, mit räuberischen Zöllen oder Steuern den Kaffee ihren Finanzen dienstbar zu machen: die französischen Könige, Friedrich der Große, Napoleon, sind ihr damit vorausgegangen – und sie haben alle aus demselben Grunde den Versuch aufgeben müssen. Die Durchführung verlangte soviel Geld, daß die Einnahmen unter den Spesen blieben: denn sie setzte den organisierten Schmuggel in die Welt.

Der Hang zur Wendung ins Geistige gibt Jacobs Kaffeebuch sein besonderes Gesicht. Es zeigt nicht die „rohe, unverdaute Masse“, die der Kaffee als Welthandelsartikel darstellt, es befreit ihn aus der Realität zu dem geheimen Sinn, der unter allen Wirklichkeiten liegt und deren Einordnung in das Immanente des Weltlaufs sichert.

Norbert Jacques