Nur das geübte Auge vermag die vielseitigen, umfassenden Anwendungsformen zu erkennen, in denen uns der Lack entgegentritt. Tausend Dinge gibt es im täglichen Leben: Vom Küchenstuhl bis zum Ozeanriesen, vom Gartenzaun bis zur Rheinbrücke, vom Bleistift bis zum Bundeshaus, von der Zahnpastatube bis zum Omnibus, vom Spielzeug bis zum D-Zug-Wagen – sie alle erhalten einen schützenden, das Auge erfreuenden Anstrich, der die Formen aller Dinge unterstreicht oder ihnen überhaupt erst das Gesicht gibt.

Der Laie macht sich im allgemeinen nicht annähernd eine Vorstellung von dem komplizierten Organismus einer modernen Lackfabrik. Ja, selbst der Verarbeiter, der mit der anwendungstechnischen Seite des Lack- und Farbengebietes wohl vertraut ist und natürlich auch die Grundbegriffe von der Zusammensetzung der verschiedenartigen Anstrichstoffe kennen muß, ist überrascht und beeindruckt, wenn er einmal Gelegenheit hat, einen Einblick in die Produktionsstätten des Lacks zu tun, dieses vielgestaltigen Gemisches aus Bindemitteln, Farbstoffen (Pigmenten) und Lösungsmitteln. Jahrhundertelang war die Lackierkunst auf die in der Natur vorkommenden Rohstoffe angewiesen: Der Schellack wurde von der Lackschildlaus „produziert“, weitere natürliche Harze, wie Bernstein und Kopal, wurden von den Gattungen der Nadelbäume aus den Reservelagern der Natur geliefert, das wertvolle, trocknende Leinöl wuchs aus dem Flachs alljährlich neu hinzu. Gesteine und farbige Erden gaben aus den Ablagerungen des Bodens die ersten Farbstoffe und damit seine Farbwirkung. Jeder Stoff, den diese naturgegebenen „chemischen Fabriken“ herstellten, wurde von der Lacktechnik aufgegriffen und nutzbar gemacht.

Die überwältigenden Fortschritte der chemischen Industrie in den zurückliegenden Jahrzehnten brachten auch auf diesem Gebiet eine Umwälzung, indem sich aus der Lackierkunst die Lackchemie mit ihren Veredelungsprozessen und Synthesen entwickelte. Die Großanwendung eines chemisch abgewandelten Naturstoffes in Form der Nitrocellulose, deren Einsatz durch die gleichzeitige Entwicklung synthetischer Lösungsmittel möglich wurde, ist der erste Schritt des Eindringens der synthetischen Chemie in den Lack. Durch die Umstellung von der rein empirischen Lackbereitung auf die wissenschaftliche Methodik, die durch die Einschleusung der synthetischen Kunstharze gekennzeichnet ist, konnte die Lackindustrie den immer differenzierter werdenden Wünschen gerecht werden. Zwei Beispiele mögen dies erläutern: So ging der Weg vom Naphthalin aus Steinkohlenteer über die Phthalsäure zu den Alkydharzen und damit zu einem Großteil der modernen Kunstharzlacke, wie von Kohle und Kalk über Karbid und Acetylengas zu Vinylacecat und schließlich zu Polyvinylacetat, das in Emulsionsform ein Bindemittel mit hervorragenden Eigenschaften für Wandanstriche und u. a. Güterwagenanstriche darstellt.

Das umfangreiche Laboratorium mit seinen nach Sachgebieten unterteilten Entwicklungs- und Forschungsabteilungen, analytischem Labor, Kontrollstationen, Prüffeldern und anwendungstechnischen Werkstätten, in denen spezialisierte Chemiker und Anstrichtechniker arbeiten, ist das Herz einer Lackfabrik moderner Prägung. Erst wenn ein Material langen Erprobungen im Labor standgehalten und sich in Großversuchen draußen in der Praxis bewährt hat, wird es für die Produktion freigegeben. Oft vergehen Jahre, bis eine Neuschöpfung auf dem Landgebiet bis ins letzte ausgefeilt ist. Wetter- und Lichtbeständigkeit, Elastizität, Abriebfestigkeit, Widerstandsfähigkeit gegen chemische Gase, Säuren und Laugen Stoß- und Schlagfestigkeit, Elektroisolierwirkung – das sind nur einige der vielen unterschiede lichen Anforderungen, die je nach Anwendungs; art von der Verbraucherseite an die Qualität des jeweiligen Materials gestellt werden. Über allem aber steht die Forderung: Wirtschaftlichkeit.

Durch Kunstharze und Kunststoffe als moderne Lackrohstoffe wurden lacktechnisch neue Anwendungsgebiete erschlossen und verbesserte Verfahren geschaffen, wie sie auf der Basis der natur gegebenen, traditionellen Lackrohstoffe nicht möglich waren. Wie überall ist auch auf den Lack- und Farbengebiet die Entwicklung in ständigem Fluß. Methodische Forschungstätigkeit und der Impuls der Anregungen aus der Praxis werden zur weiteren Vervollkommnung der Anstrichstoffe führen und damit letzten Endes der im Zeitalter der Rationalisierung wichtigen Sachwerterhaltung dienen. Dr. Kurt Herberts