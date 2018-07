Inhalt Seite 1 — Das weiße Pulver aus Hüls Seite 2 Auf einer Seite lesen

Marl-Hüls, den 10. Dez. 1952

Liebe Tessa!

Die Antwort auf Deine Frage ist gar nicht so einfach. Ich bin kein Chemiker. Wäre ich’s, so wäre Dir damit vermutlich auch nicht geholfen. Was sollst Da mit komplizierten chemischen Formeln anfangen? Was mit Namen wie „Polyvinylchlorid“ oder „Polystyrol“? Dem, der sie so selbstverständlich gebraucht wie andere das Wort „Butterbrot“, ist zwar das achtungsvolle Staunen der Zuhörer sicher – aber klüger werden diese nicht davon.

Ich möchte es also so formulieren: Aus Erdgas, Kokereigas und Raffineriegas gewinnen wir in Hüls ein weißes Pulver.Das Verfahren, das dazu führt, wollen wir uns jetzt schenken. Wenn Du dieses weiße Pulver in einer

Tüte sähest, würdest Du annehmen, es sei Kaiser – Auszug-Mehl zum Kuchenbacken. In Wirklichkeit ist es der heute meistverwendete Kunststoff-Rohstoff Vestolit. (In der Chemikersprache Polyvinylchlorid.) Seine Geburtsstätte sind gewaltige Werkhallen mit großen Kesseln, sogenannten Polymerisations-Kesselbatterien. (Das Wort darfst Du ruhig überlesen ...! Aber wenn ich als Laie daran vorbeikomme, habe ich unwillkürlich großen Respekt.) Anfangs sieht das Vestolit übrigens fast wie Milch aus; seinen mehlartigen Zustand erhält es erst nach dem Durchwandern einer dreistöckigen Trocknungsanlage. Die kommt mir wie ein überdimensionaler Nürnberger Trichter vor. Abfüllung in 25-Kilo-Säcke – aber damit ist auch schon Schluß, jedenfalls soweit es die Chemischen Werke Hüls angeht.

Dieses weiße Pulver birgt nun ungeahnte Möglichkeiten in sich. Wenn es nämlich von Hüls zu den Weiterverarbeitern gereist ist, stellen diese daraus die verschiedenartigsten Artikel her. Auf den ersten Blick haben diese Gegenstände überhaupt nichts mehr miteinander zu tun: Die schicke Handtasche zum Beispiel, die Du zum Geburtstag bekommen hast und die so gut zu Deinem Kostüm paßt, ist ebenso aus Vestolit wie der Fußbodenbelag, den Onkel Jupp in seinem Büro liegen hat. Die feinen Kabel in Eurem UKW-Super und in Eurem Wagen sind mit weichem Vestolit isoliert – und auch die Rohre in der chemischen Fabrik von Dr. Müller sind aus Vestolit. Mein Handkoffer, den Du ja kennst, ist ebenfalls daraus gemacht. Und die kleine Bar, die Dir bei Deinem Besuch in Hannover so gut gefallen hat, ist vom Sesselbezug bis zur Wandbespannung mit Folien bzw. Kunstleder ausgestattet, die aus Vestolit hergestellt werden. Diesen Namen kennt der Barbesitzer allerdings nicht; denn die Vestolitverarbeitet bringen ihre Erzeugnisse unter eigenen Handelsmarken heraus – und doch ist es im Grunde immer dasselbe Vestolit, das weiße Pulver aus Hüls. Mir als technischem Laien erscheint das fast wie ein Wunder...

Neuerdings stellt eine Firma in Süddeutschland aus diesem Pulver auch Fäden her, die man zu Textilien verweben kann. Daraus werden dann z.B. Säureschutzanzüge für Chemiearbeiter genäht. Du siehst: Vestolit ist recht vielseitig. Weil es außerdem preiswert ist, hat es sich in wenigen Jahren durchgesetzt. Aber die Preiswürdigkeit ist nur die eine Seite. Fast wichtiger noch sind einige andere Eigenschaften: Ist es Dir zum Beispiel bekannt, daß Koffer aus Vestolit farbecht sind und daß ihnen auch Fettflecke nichts ausmachen? Daß Fußbodenbelag aus Vestolit praktisch unverwüstlich ist? Daß daraus hergestellte Sesselbezüge abwaschbar sind – Du also nach Herzenslust helle, ansprechende Muster wählen darfst? Und daß es auch nichts schadet, wenn die Lütte die Tischdecke aus Vestolit mit Marmelade bekleckert, weil auch diese Tischdecke abwaschbar ist?