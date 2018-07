Inhalt Seite 1 — Die Faser aus der Retorte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Männer haben die Chemiefaser geschaffen, und es ist ihnen – Franzosen, Engländern, Deutschen, Amerikanern – damit eine erfinderische Großtat geglückt. Den jahrtausendealten, von Gnaden der Natur gewordenen textilen Alleinherrschern Wolle, Baumwolle, Seide und Leinen haben sie auf chemischem Wege erzeugte textile Rohstoffe zur Seite gestellt. Davon sind vegetabilen Ursprungs: Viskosekunstseide (die sich jetzt Reyon nennt), Azetat, Chemiekupferseide und Zellwolle. Mineralischer Herkunft sind die vollsynthetischen Fasern: Perlon, Nylon, PeCe, Pan = Orlon u. ä. Sie alle führen, gleichgültig, ob es sich in der Herstellung um Fäden oder Fasern handelt, den Namen „Chemiefaser“ als Oberbegriff.

Die Frau hat an dieser Erfindung keinerlei Anteil. Aber die seidigen Fäden der Chemiefaser haben ihre Erscheinung verändert. Sie haben das Bild der modernen Frau geformt: im dünnen, seidigen Strumpf, in der die Gestalt knapp umschließenden seidigen Wäsche, im seidigen Kleid, zumal das alles durch niedrige Preise allen Frauen zugänglich ist. Die feinwolligen Chemiefasern bereichern als wärmende Wäsche, als Zellwollmusselin und andere Kleiderstoffe das Textilgut der Frau. Die Chemiefasergewebe und -gewirke, deren glatte Oberfläche Schmutz kaum aufnimmt, und die spielend leicht zu waschen sind, bringen der Frau auch großen praktischen Nutzen, und besonders Perlon schenkt ihr etwas unerhört Kostbares: Zeit! Perlonstrümpfe, -wasche, -blusen, -kleider nutzen sich im Gebrauch kaum ab. Sie brauchen deshalb auch kaum gestopft und geflickt zu werden. Am Abend lauwarm gewaschen, sind sie am Morgen ungebügelt anziehbereit. So ist zunächst die Frau als die Verbraucherin die Nutznießerin der großen Männererfindung.

Der Mann ist schwerer für das Neue zu gewinnen, wenn es sich um seine Kleidung handelt. Der alte Hut ist ihm am liebsten. Er hängt am Althergebrachten, das auf dem Rohstoffgebiet Wolle und Baumwolle heißt, und zieht so für sich selbst geringeren Verbrauchernutzen aus seiner Erfindung. Bei technischen Dingen denkt er schon anders. 60 v. H. der Autoreifen aller Länder enthalten Chemiefaser-Kord. Auch die Treibriemen und Filtertücher in seiner Fabrik sind aus Chemiefaser.

Trotz dieser männlichen Selbstbeschränkung haben es die Chemiefasern in weniger als siebzig Jahren zum zweitwichtigsten Textilrohstoff der Welt gebracht und die Wolle überrundet. Die nachstehende Tabelle des Comité International de la Rayonne et des Fibres Synthetiques zeigt vergleichsweise die Welttextilfaserproduktion 1939 und 1951 mit einem Anwachsen der Chemiefaserproduktion um 835 000 t.

Baumwolle Chemiefasern Wolle

1939 5 925 000 t 1 015 000 t 1 115 000 t

1951 6 100 000 t 1 850 000 t 1 100 000 t