Inhalt Seite 1 — Die Maultiere sollen vor der Kirche bleiben Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hans Seligo

Das gigantische Königsschloß der christlichsten aller Seefahrer, jener Portugiesen, die Afrika, Indien, China und Japan auf dem Meeresweg entdeckt haben, steht im Schatten der von einer Maurenburg gekrönten Serra und inmitten des viel besungenen Ortes Sintra, von dem Lord Byron schrieb, es sei das ewig glorreiche Paradies auf unserer Erde- Und noch dauern die Tage und Nächte an, in denen Dichter hier unter tausendjährigen Platanen, Araucarien und zitronenduftenden Tulpenbäumen aus ihrem Opus vorlesen, um den Geist einer von christlichem Ethos getragenen Sprachkunst in die von vielen heidnischen Göttern bewohnte Natur zu tragen.

Blickt man bei hellem Sonnenschein durch die drachenzahnigen Zinnen der Maurenburg droben über die Terrassengärten und das breite Weintal von Colares zum Meer, so erkennt man auf dem letzten Hügel einen niedrigen Rundbau mit flachgeschwungenem Pfannendach, auf dem seitlich verloren ein mageres Kreuz angebracht ist. Es ist ein sakrales Bauwerk, Urform eines Tempels der heute der Anbetung des westgotischen heiligen Mamede geweiht ist, oder vielmehr als Opferstätte wie in uralter Zeit dient, um Fruchtbarkeit auf Familie, Vieh und Felder herabzubeschwören.

Von der felsigen Steilküste des Atlantik schiebt sich ein unbarmherziger Holperweg zwischen jungen Pinien und dünnen Eukalyptus landeinwärts zu dem Dorf Janus hin. Kaum fußhoher Wein, Felder voll Netzmelonen und grünem Kürbis reifen hinter niedrigen Bambushecken gegen den Seewind geschützt in der nackten Sonne im Umkreis der Einzelgehöfte, aus denen die alten grellweißen Dörfer zusammengekalkt liegen. Dörfer der Saloios, Bauern, die seit dreitausend Jahren sich hier gehalten haben und deren phönizisches Blut sich mit dem der Westgoten und Mauren gemischt hat – so, wie auch ihre Vorstellungen von Gott und seiner vornehmlichen Aufgabe.

Die meisten kommen heute auf glänzend gestriegeltem Esel, zumal die Frauen und Kinder – die kleineren jeweils zwei oder drei im Sattel –, bald sind es ganze Kavalkaden von Reiterinnen unter farbigen Kopftüchern, die den staubigen Hohlweg nach São Mamede heraufziehen. Langsam, kaum daß die feingliedrigen Grautiere mit den Fußgängern Schritt halten können. Nur selten mal springt ein Reiter auf scheckigem oder falben Pferd vorbei. Das Lederzeug mit silbernen Runen beschlagen – es könnte aus dem Germanischen Museum stammen – und blitzendem Zaum und Sattel in merkwürdigem Kontrast zum enganliegenden Schwarz des Reiters, schwarz vom Knöchel bis zur seitwärts herunterhängenden Zipfelmütze aus haariger Wolle. Andere Saloios aber zeigen bei der Anfahrt die strotzende Kraft ihrer Maultiere, die im Galopp den zweirädrigen, bunt bemalten Karren ziehen, auf dem bis zu acht Familienmitglieder Platz gefunden haben; dazu manchmal ein oder zwei Ferkel neben dem Fäßchen Wein und den Opfergeschenken. Wenn allerdings auch Kuh und Kalb mitgehen, fährt man langsam im Schritt der Haustiere, denen ja vor allem die heiße Reise zum heiligen Mamede gilt-

Die kreisrunde, an einen Viehkral erinnernde Kirche steht einsam, von jeder Siedlung fern, auf dem sandigen Hügel, der das fruchtbare Hinterland gegen den salzigen Hauch des Atlantik abschließt. Hier ist die Grenze zwischen Fruchtbarkeit- und Unfruchtbarkeit, zwischen Wachstum und Dürre, Leben oder Sterben gezogen. Lange ehe die Araber kamen, und vor ihnen die Westgoten schon einmal das Christentum gebracht hatten, bauten hier Männer aus meterdicken Granitquadern den mächtigen Kreis, auf den dann die Goten ein Dach aus Baumstämmen legten, die kunstvollen arabischen Baumeister aber eine weiße Moscheekuppel errichteten, unter der sie Mohammed als Allahs Propheten priesen. Das burgundische Portugal ließ jedoch den maurischen Dom wieder abtragen und setzte das heutige von gotischen Säulen getragene Ziegeldach auf das alte Rund aus Granitquadern und vertauschte die schwimmende Mondsichel mit dem aufrechten Kreuz. Vielleicht wurde damals auch schon derheilige Brunnenquell zugemauert, der genau in der Mitte des Tempels in einiger Tiefe aufgeschlossen lag. Wichtiger blieb den Bauern der im Rundbau miteingeschlossene Umgang unter gleichem Dach, von zierlichen Halbsäulen getragen, einer klassischen Loggia gleich; einer Loggia zu ebener Erde freilich für Kuh, Pferd, Esel und Schwein, die hier gewissermaßen Aug in Aug mit dem wunderwirkenden Heiligen den Zauber der Fruchtbarkeit empfingen.

Gegen solchen heidnischen Brauch hatte der Geistliche heute seine Beredsamkeit mit einigen grimmig bewaffneten Polizisten verstärkt, deren Aufgabe es war, Maultieren, Eseln und Kühen den Zugang zum Heiligsten zu verwehren. Die Augen der Mädchen indessen glänzten wie ihr blauschwarzes Haar, das in kunstvollen Verflechtungen einer arabesk gewirkten Matte glich, und den allem bösen Zauber so zugänglichen Nacken bedeckte. Das Goldgehänge an den Ohren und um den Hals war echt, denn jedes Kind weiß schon, daß kein anderes Metall so sehr den Segen der materiellen Mehrung in sich birgt. Ihren Esel vermochten sie aber niemals an den Polizisten vorbei in die Kirche zu drängen, die doch ohne Stufen so ganz und gar für diesen Zweck bestimmt schien. Nur gelegentlich gelang es dem einen oder anderen Mädchen, ein Milchschweinchen unterm Arm und Schultertuch bis zum Altar zu schmuggeln, wo der starr blickende São Mamede im roten Khedivenmantel, aber mit einem frommen Hirtenkrummstab in der Rechten, Fruchtbarkeit für ein ganzes Jahr zu spenden vermag.