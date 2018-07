Inhalt Seite 1 — Die Ziele der Forschung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Voraussagen für eine fernere Zukunft stellen immer ein äußerst unsicheres Unternehmen dar. Besonders gewagt ist es aber, Entfaltungslinien für ein Gebiet herausarbeiten zu wollen, das sich noch immer in einer stürmischen Entwicklung befindet. Wenn wir von dem jetzt schon über 100 Jahre alten Celluloid (das in seinen Eigenschaften auch heute von keinem Kunststoff erreicht ist) absehen, müssen wir feststellen, daß die eigentliche Entwicklung der vollsynthetischen Kunststoffe kurz vor dem Ersten Weltkrieg begann und daß ihr Großeinsatz recht spät, praktisch erst in den dreißiger Jahren erfolgt ist. Welch ungeheure Fortschritte sind in dieser kurzen Zeitspanne erreicht worden!

Gehen wir noch einmal an den Meilensteinen dieser Entwicklung vorüber: 1909 erfand Baekeland das „Bakelit“. Während des Ersten Weltkrieges wurde durch den Arbeitskreis von Fritz Hofmann in den Farbenfabriken Bayer der erste synthetische Kautschuk hergestellt. Etwa ab 1921 begann Hermann Staudinger das Gebiet der Hochmolekularen systematisch zu erforschen und die Begriffe und Vorstellungen zu prägen, mit denen der synthetisierende Organiker in dieses Neuland weiter erfolgreich vorstoßen konnte. Anschließend folgten die ungewöhnlichen Entwicklungsarbeiten, die besonders in den Laboratorien und Betrieben der ehemaligen I. G. Farbenindustrie A.G. auf den Gebieten der Vinylmono- und polymeren Stoffe und des Bunas geleistet worden sind. Die Entwicklung der Kunststoffe ist ebenso wie das Gebiet der Antibiotica ein typisches Beispiel dafür, wie in unseren Tagen ein als technisch bedeutend erkannte? Gebiet durch einen Masseneinsatz von Theoretikern und Praktikern innerhalb zweier Jahrzehnte weitgehend ausgeschöpft zu sein scheint und wie das Neue von gestern bereits heute zu einem nicht mehr wegzudenkenden Bestandteil unserer Zivilisation geworden ist.

Die Kunststoffe dürften bereits jetzt eine so große Bedeutung erlangt haben, daß ihr Verbrauch, auf den Kopf der Bevölkerung umgerechnet, sicherlich erheblich größer als der der Buntmetalle ist. Wenn große Perioden der Menschheitsgeschichte durch die Materialien charakterisiert werden, aus denen der Mensch seine notwendigen Gebrauchsgegenstände gefertigt hat, dann wird man das Schlagwort vom Kunststoff-Zeitalter nicht mehr so belächeln, wie man das noch vor einigen Jahren getan hat.

Um Ausblicke auf die Zukunft zu gewinnen, müssen. wir unseren gegenwärtigen Standpunkt klar fixieren. Wir stellen fest, daß die Kunststoffe, meist von Außenstehenden wenig beachtet, bereits einen solchen Raum in unserer Umwelt eingenommen haben, daß ohne sie moderne Entwicklungsgebiete der Elektrotechnik und u. a. die Massenfertigung von Gebrauchsgegenständen nicht denkbar wären. Die große Bedeutung der Kunststoffe vor ihren stärksten Konkurrenten, den Mefallen, liegt – ganz generell gesprochen – darin, daß man Massenprodukte in stark arbeitsparenden Prozessen aus organischen Stoffen herstellen kann und daß sie als Nichtleiter eine wichtige Ergänzung zu den Metallen darstellen.

Ich möchte nun in diesem kurzen Überblick nicht auf die speziellen und sehr wichtigen Teil-Probleme der Kunststoff-Forschung und -Entwicklung eingehen, sondern versuchen, nur die wirklich großen Entwicklungslinien herauszuarbeiten.

Es kann in normalen Zeiten nicht die Aufgabe der Entwicklung sein, Ersatzstoffe aufzufinden für Materialien, die uns die Natur jährlich in überreichem Maße beschert. Ziel muß vielmehr sein, Werkstoffe zu entwickeln, die weit besser als die Naturprodukte sind (z. B. der ölfeste Perbunan-Kautschuk), M. E. muß sich die Kunststoff-Entwicklung mit besonderer Pflege der Veredelung von billigen Naturstoffen, wie der Cellulose, des Caseins und u. a. Rizinusöls, zuwenden, denn allein nur diese Stoffe, die Jahr für Jahr immer wieder wachsen, erlauben eine Kapazitätsentwicklung von solchen Ausmaßen, wie sie die synthetische organische Chemie wohl niemals wird leisten können. Wenn auch einen der modernsten und großartigsten Entwicklungszweige der Chemie der Hochmolekularen die vollsynthetischen Fasern, wie Nylon, Perlon, Orion, Terylen, darstellen, so wird es doch ungeheurer Anstrengungen bedürfen, bis es gelingt, ihre Produktionszahlen auch nur einigermaßen in die Größenordnung der natürlichen Spinnfasern zu bringen. Das Faserproblem wird zweifellos für die Zukunft eines der brennendsten Kunststoff-Probleme werden, denn dem dauernden Ansteigen der Bevölkerung unserer Erde kann beispielsweise die Wollproduktion schon nicht mehr Schritt halten. Hier gilt es also bereits für die nahe Zukunft, mittels synthetischer Materialien, die zur Faserherstellung geeignet sind, eine empfindliche Lücke zu schließen. Auf lange Sicht gesehen kann dieses Faserproblem aber nicht gelöst werden mit den schließlich nur in begrenzten Mengen vorhandenen Öl- und Kohlenreserven (die ausbeutbaren Kohlenlager der Erde enthalten lediglich 15mal soviel Kohlenstoff, wie in einem Jahr mit Hilfe der Sonnenenergie durch die Kohlensäureassimilation neu gebildet wird!), sondern weitgehend nur auf Basis einer Cellulose-Veredlung (knitterfest, hochfestes Celluloseacetat) oder auf Grund von Agrarprodukten, wie beispielsweise die Lösung des Problems, Glucose über Zuckersäure auf katalytischem oder fermentativem Wege in Adipinsäure überzuführen.

Die wichtigsten Zukunftsprobleme für die Herstellung und Verarbeitung von Linearpolymeren bzw. von vernetzten Kunststoffen deuten sich schon in den Entwicklungen der letzten Jahre an. Auf dem Gebiet der Preßstoffe werden wir wahrscheinlich bald dazu kommen, den relativ teuren und zeitraubenden Preßvorgang durch den billigen, drucklosen Gießprozeß zu ersetzen, wie mir überhaupt eine bedeutsame Entwicklungsrichtung sowohl auf dem Lade- als auch auf dem Kunststoffgebiet darin zu liegen scheint, daß man die Stufe der Endpolymerisation bzw. Endvernetzung mit in den Fabrikationsprozeß verlegt (Polyisocyanate, Marcoharze, „Paladont“ u. a.).