Im Bundesanzeiger Nr. 239 vom 10. Dezember ist nunmehr der bereits lange angekündigte Runderlaß über den Transithandel veröffentlicht worden (RA 127/52). Über die Vorarbeiten zu diesem Verfahren hatten wir bereits in Nr. 30 und 33 berichtet. Im wesentlichen ist es bei der bereits angekündigten Ausgestaltung geblieben. Dies bezieht sich insbesondere auf die Sammelgenehmigungen, die solchen Transithandelsfirmen erteilt werden können, die bereits nachweislich Erfahrungen und Umsätze im Transithandel haben.

Es gibt drei Arten von Sammelgenehmigungen. Die Form A gilt für solche Transitgeschäfte in frei konvertierbaren Devisen, bei denen der Abnehmer der Ware ein unwiderrufliches, teilbares und übertragbares Akkreditiv stellt, aus dem der Lieferant der Ware unmittelbar bezahlt wird. Die Sammelgenehmigung Z berechtigt zu Käufen von Transitwaren im EZU-Raum und Verkäufen im EZU-Raum oder gegen frei konvertierbare Devisen; in diesem Rahmen können nur Geschäfte bis zum Warenwert von 100 000 DM abgeschlossen werden. Die Sammelgenehmigung D schließlich stellt den von der Wirtschaft gewünschten Transithandelsfonds dar; im Gegensatz zu anderen Regelungen (z. B. Devisenbetriebsfonds und Einfuhranrechts-Konten) handelt es sich hierbei nicht um ein „Promemoria-Konto“, sondern um ein echtes US-$-Guthaben bei einer Außenhandelsbank. Der Transithandelsfonds ist allerdings seiner Höhe nach begrenzt; er berechtigt zum Abschluß von Geschäften in frei konvertierbaren Devisen.

Von allen drei Sammelgenehmigungen sind ausgeschlossen: Geschäfte mit Tabak griechischer und türkischer Herkunft, Kaffee und Hanf sowie solche Geschäfte, bei denen das Abnehmerland eines der in der Vorbehaltsliste des RA 28/51, Anlage 1, Teil II b, genannten Länder ist. Dies bedeutet jedoch nicht – wie fälschlich in einigen Kommentaren behauptet worden ist –, daß diese Transitgeschäfte überhaupt nicht gemacht werden können; sie können im Rahmen von Einzelgenehmigungen, nach vorheriger Prüfung, genehmigt werden.

Es können also auch Einzel-Transitgenehmigungen gegeben werden. Für die Erteilung beider Genehmigungsarten ist die für den Transithändler örtlich zuständige Landeszentralbank zuständig. In jedem Falle ist der Grundsatz aufrechterhalten geblieben, daß in der Regel die Bezahlung in das Lieferland erst erfolgen darf, wenn (von dem Abnehmer) die Zahlung bereits eingegangen oder zumindest ein unwiderrufliches Akkreditiv eröffnet worden ist; zum Teil sind jedoch die Transithändler berechtigt, im Rahmen ihrer Sammelgenehmigungen bis zu 90 Tagen in Vorlage zu treten. Notfalls kann eine derartige Devisenvorlage mit Zustimmung der Landeszentralbank erfolgen. Die Sammelgenehmigungen berechtigen auch zur Bezahlung der Nebenkosten und zur Abdeckung etwa entstandener Differenzen, Ersatzansprüche, Kreditkosten usw. bis zur Höhe von 3 v. H. des Einstandswertes der Ware; soweit höhere Differenzen entstanden sind, ist eine besondere Genehmigung der Landeszentralbank einzuholen.

Die ursprünglich beabsichtigte Verwendung von Einfuhranrechten für die Finanzierung von Transitgeschäften mit dem Dollarraum ist fallen gelassen worden. Hierfür dürfte einmal der Gesichtspunkt maßgebend gewesen sein, daß durch den Kauf und Verkauf von Einfuhranrechten ein zusätzliches Risiko für den Transithändler entsteht, das angesichts der normalerweise verhältnismäßig geringfügigen Transithandelsspitze von den Firmen kaum übernommen werden kann; zum anderen dürften die zuständigen Stellen auch im Hinblick auf die z. Z. auf internationaler Ebene schwebenden Untersuchungen über derartige Exportförderungsmaßnahmen in den verschiedenen Ländern von einer Heranziehung der Einfuhranrechte Abstand genommen haben.

Mss.