Von Harry Damrow, Marl

Amerikanische Besucher der Kunststoff-Ausstellung in Düsseldorf waren davon beeindruckt, in welchem Umfange bei uns Kunststoffe in der Industrie mit Erfolg verwendet werden. Aber zugleich drückten sie ihr Erstaunen darüber aus, daß die Kunststoffe in Deutschland, dem „Heimatland“ der Kunststoffe, im täglichen Leben des einzelnen Verbrauchers noch keine so große Rolle spielen wie in den USA. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Der wichtigste liegt darin, daß der Normalverbraucher, die Familie Jedermann, über die Möglichkeiten, die die Kunststoffe bieten, zu wenig weiß. Von den 165 000 Besuchern der Düsseldorfer Ausstellung mögen 130 000 zu dieser Familie gehören und einen ersten Eindruck von der Wunderwelt der Kunststoffe gewonnen haben – aber 50 Millionen Menschen in der Bundesrepublik und Westberlin sind nicht in Düsseldorf gewesen. Zwar haben die meisten von ihnen auch schon den einen oder anderen Gegenstand aus Kunststoff gekauft – aber zumeist nur des Preises wegen. Solange jedoch Familie Jedermann Kunststoffe nur deshalb verwendet, so lange wird man bei uns – im Gegensatz zu den USA, deren Bevölkerung seit Jahren „plastic minded“ ist – nicht von einer bewußten Kunststofffreudigkeit sprechen können.

Die psychologische Barrikade

Wo liegen die Gründe? Vor allem wohl in der weitverbreiteten. Annahme, daß Kunststoffe „Ersatz“ seien. Und das sind sie ja auch einmal gewesen – vor Jahrzehnten, als die Kunststoffindustrie in den Kinderschuhen steckte, und dann wieder in den Kriegsjahren, als Kunststoffe infolge des Mangels an anderen Rohstoffen oft unsachgemäß und übereilt zu Artikeln verarbeitet wurden, die Familie Jedermann in unangenehmer Erinnerung sind. Aus demselben Grunde lebt in dieser Familie die Vorstellung, Kunststoffe seien ein Kennzeichen armer Nationen, die keinen ungehinderten Zugang zu den natürlichen Reichtümern dieser Welt haben. Deshalb kann man nicht oft genug darauf hinweisen, daß die USA, das Land mit den reichsten Naturschätzen und dem höchsten Lebensstandard für alle, zugleich auch der größte Kunststofferzeuger und -verbraucher sind! Und deshalb wird es immer die erste Aufgabe bleiben, mittels sachlicher (aber zugleich unterhaltsamer) Aufklärung die vielen Möglichkeiten zu zeigen, die richtig eingesetzte Kunststoffe heute bieten. Es gilt, der Familie Jedermann bewußt zu machen, daß Kunststoffe kein Ersatz für Naturstoffe sind, sondern etwas Neues und in vielen Fällen Besseres, sozusagen Stoffe nach Maß“, die sich der menschliche Geist nach seinen eigenen Wünschen geschaffen hat.

Diese Wünsche sind vielfältig – und genau so vielfältig sind die ihnen entsprechenden Kunststoffe. Wir wenden dieses Wort in der Mehrzahl an; denn im Gegensatz zu der Vorstellung, die heute noch in den Köpfen der Familie Jedermann lebt, handelt es sich ja nicht um einen einzigen „Wunderstoff“, aus dem man vielleicht in absehbarer Zeit ein vollständiges Auto für 1000 DM herstellen könnte, sondern um eine Vielzahl von Stoffen, um eine ganze neue Welt Und darin liegt die andere große Schwierigkeit: Nicht nur der Hersteller von Gütern des täglichen Bedarfs muß kunststoffkundig sein – auch der Verbraucher • muß lernen, mit Kunststoffen umzugehen. Daß z. B. eine Hausfrau einen Holzlöffel nicht ins Feuer halten darf, daß sie Silberbestecke nicht mit kratzenden Mitteln reinigen soll, weiß sie seit Jahrhunderten. Aber wer sagt ihr, wie sie die verschiedenen Kunststoffartikel mit ihren einander oft entgegengesetzten Eigenschaften richtig behandelt? Zwar kommt die Erfahrung meist mit dem „Lehrgeld“ – oft dann aber auch die Abneigung. Vielleicht auch würde es die Hausfrau lernen, einen Kunststoff richtig zu behandeln. Aber es gibt einige Dutzend! Deshalb sollte es sich die kunststoffverarbeitende Industrie zum Grundsatz machen, keinen Kunststoffartikel auf den Markt zu bringen, dem nicht in Form eines Etiketts eine klare und genaue Gebrauchsanweisung beigegeben ist.

Das K als Gütezeichen

Und da wir heute noch nicht soweit sind, daß jeder Kunststoffverarbeiter nur Artikel herstellt, die für den Kunststoffgedanken werben, da noch der eine oder andere Gegenstand in den Handel gelangt, der die Kunststoffe in Verruf bringt, wäre wohl ein Gütezeichen angebracht. Derartige Bestrebungen waren schon vor einem Jahrzehnt in Gang und mußten damals des Krieges wegen abgebrochen werden. Ein solches Gütezeichen hätte nichts mit dem geforderten Preise zu tun, nur wenig mit der Formgebung – denn die bleibt immer Sache des unterschiedlichen Geschmacks –, wohl aber mit der Geeignetheit des verwendeten Stoffes und der Gediegenheit der Verarbeitung. Der Verbraucher, der einen ganz oder hauptsächlich aus Kunststoff hergestellten Gegenstand mit dem Gütezeichen erwirbt, hätte damit die Gewißheit: Dieser Gegenstand ist aus dem nach dem heutigen Stande der Wissenschaft dafür bestgeeigneten Kunststoff fabriziert worden. Ein solches Gütezeichen – am besten das durch die Kunststoff ausstellung bekanntgewordene K mit den fünf Kugeln – ließe sich ohne Zwang, auf dem Wege freiwilligen Vorbildes, in verhältnismäßig kurzer Zeit durchsetzen und würde sehr zur Stärkung des öffentlichen Vertrauens beitragen.