Von unserem Korrespondenten

bl. Hannover, Mitte Dezember

Während die SPD nicht müde wird, sofortige Neuwahlen für den Bundestag zu fordern, ist sie in Niedersachsen auffallend darauf bedacht, solchen Neuwahlen zu entgehen. Als das Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Herbst die 16 SRP-Mand^te im Niedersächsischen Landtag kassierte, forderten die bürgerlichen Oppositionsparteien Neuwahlen; denn es fielen immerhin zehn Prozent der Abgeordneten aus. Aber SPD, BHE und Zentrum, die zusammen die Regierung bilden, lehnten die Neuwahlen ab. Auch Nachwahlen in den Wahlkreisen Bremervörde, Land Hadeln, Diepholz und Lüneburg ging die Regierungskoalition geflissentlich aus dem Wege.

Nun macht das niedersächsische Kabinett einen ebenso durchsichtigen wie staatsrechtlich fragwürdigen Vorschlag. In den vier Wahlkreisen soll jeweils die zweitstärkste Partei zum Zuge kommen. Das wären die Kandidaten der DP/CDU. Neun andere Mandate, die von der SRP über die Landesliste besetzt waren, sollen entsprechend den Reststimmen so verteilt werden, daß DP/CDU ein Mandat mehr, die FDP zwei, das Zentrum eines, die KPD eines und der BHE vier bekommt. Die noch verbleibenden drei Mandate würden nach der Berechnung des Innenministeriums an sich der SPD zufallen. Da die SPD aber bei der Landtagswahl 1951 in direkter Wahl bereits zwölf Mandate mehr erhalten hatte, als ihr nach dem Stimmenanteil zukam, zeigt sie sich großmütig bereit, darauf zu verzichten und diese drei Mandate nicht weiter zu verteilen, so daß der Landtag künftig aus 155 Abgeordneten bestehen soll. Dieser Vorschlag überrascht zunächst, weil er den bürgerlichen Oppositionsparteien sieben von den 13 neu zu verteilenden Mandaten gewährt. Aber er wird insofern verständlich, als er dem BHE, dem in den letzten Monaten häufig unzufriedenen Juniorpartner in der Regierungskoalition, entgegenkommt und seine Mandate von 22 auf 26 erhöht. Wenn der BHE sich damit die angestrebten leitenden Stellen in den Ministerien abkaufen läßt, dann ist die Regierungskoalition wieder gesichert.