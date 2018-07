Inhalt Seite 1 — Mehr Vernunft in der Lohnpolitik Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es mehren sich die Zeichen, die auf den Beginn einer neuen gewerkschaftlichen Lohnkampagne hindeuten. Die Tatsache, daß allein in den vergangenen vier Monaten etwa 90 Lohn- und Gehaltstarife regional und bundeseinheitlich in den verschiedensten Wirtschaftszweigen gekündigt worden sind, läßt jedenfalls einige Sorge nach dieser Richtung aufkommen. Wieder einmal steht die Publizistik vor der verantwortungsvollen aber undankbaren Aufgabe, dem erregenden Buch der Sozialgeschichte ein weiteres lohnpolitisches Kapitel hinzuzufügen.

Für die Beurteilung der Lohnsituation ist der amtlich errechnete Index für die Entwicklung von Löhnen, Preisen und Produktivität immer noch das brauchbarste Mittel, um einen einigermaßen objektiven Maßstab für die Diskussion zu gewinnen. Der nicht von der Hand zu weisende Einwand, daß das „Zahlenspiel“ unserer Statistiker der vielgestaltigen sozialen Wirklichkeit im einzelnen nicht gerecht wird, verliert an Gewicht, seitdem das Statistische Bundesamt (erstmalig im Novemberheft von „Wirtschaft und Statistik“) einen neuen, für unterschiedliche Verbrauchergruppen errechneten Lebenshaltungsindex vorlegt, der nicht mehr auf den Verbrauchsverhältnissen des ersten Vierteljahres 1949, sondern auf den Verbrauchsgewohnheiten des Jahresdurchschnitts 1950 aufbaut. Nach den neuen Berechnungsgrundlagen, die in eingehender Beratung des Statistischen Bundesamtes mit den interessierten Stellen, auch den Tarifpartnern (also den Gewerkschaften) festgelegt worden sind, ergeben sich folgende, die Lohnsituation in einem allgemeinen Sinne aufhellenden Zahlenreihen:

1951 Sept. / 1951 Febr. / 1952 Mai / 1952 Aug. / 1952 Sept.

Preise 169 174 171 170 170

(Basis 1938)

Löhne 187,8 191,9 194,7 195,8 –