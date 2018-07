Inhalt Seite 1 — Mein politisches Erlebnis Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Adrienne Thomas

Vor einiger Zeit fand in Wien ein Prozeß statt, der für die Sozialdemokratische Partei Österreichs nicht angenehm war. Einige Parteifunktionäre hatten versucht, von der Papierfabrik Steyrermühl eine „Schenkung“ von einigen Millionen in Form eines rückwirkenden Preisnachlasses für SPÖ-Zeitungen zu erlangen. Im Prozeß sagte Dr. Julius Deutsch, eine führende Persönlichkeit der österreichischen Sozialisten, als Zeuge ungünstig für die Partei aus. Diese drohte Deutsch ein Parteigerichtsverfahren an. Deutschs Frau, die bekannte Schriftstellerin Adrienne Thomas, Verfasserin des bedeutenden Romans „Die Kathrin wird Soldat trat daraufhin aus der Sozialdemokratischen Partei aus. Sie schreibt uns dazu:

Nie war ich eine Politikerin. Nie will ich eine werden. Trotzdem habe ich, wie jeder denkende Mensch, meine politische Meinung. Allerdings habe ich immer versucht, sie mir auf einer anderen Ebene als auf der des politischen Tageskampfes zu bilden. Manchmal war diese Meinung richtig – manchmal war sie es nicht. Jedenfalls würde ich immer und unter allen Umständen zugeben, wenn ich mich geirrt habe. Denn ich bin kein Politiker. Und bin nun trotzdem in einen politischen Streit hineingezogen worden. Darüber bin ich selbst so verwundert wie wahrscheinlich meine Leser.

Vor einigen Jahren entschloß ich mich nach langem Zögern, einer Partei beizutreten, von der ich annahm, daß sie meiner Weltanschauung am nächsten kam, einer Weltanschauung, deren Basis Völkerverständigung und Frieden, demokratische Prinzipien und Wohlfahrt für alle ist. Für diese Ideen schien mir die Tradition der Partei, der ich nun beitrat, ein Garant zu sein. Natürlich war ich ein ganz stilles Mitglied. Nur meine nächsten Angehörigen wußten davon. Und nach wie vor wich ich politischen Auseinandersetzungen des Tages in weitem Bogen aus. Denn mich interessiert der Mensch, seine seelische Landschaft und weniger sein poltischer Hintergrund.

Aber dann hatte ich plötzlich doch ein politisches Erlebnis. „Meine“ Partei hatte eine Auseinandersetzung mit einer anderen Partei. Ich kümmerte mich nicht darum. Wenn Eingeweihte versuchten, mir die Einzelheiten dieser Auseinandersetzung zu erklären, hörte ich nur mit halbem Ohr hin. Eines Tages beschäftigte dieser Streit nicht mehr lediglich die Zeitungen und die Gemüter, sondern, auch die Gerichte. Schön und in Ordnung. Dazu sind in einem Rechtsstaat Gerichte schließlich da, Streitigkeiten auszutragen.

Während einer Gerichtsverhandlung hatte ein Zeuge, der „meiner“ Partei angehört, unter Eid eine Aussage gemacht, die „meiner“ Partei unangenehm war. Wenn alles mit rechten Dingen zugeht, und wenn man das Gesetz respektiert, so hat man das eben hinzunehmen.

Das aber tat „meine“ Partei nicht. Ganz im Gegenteil. Sie stellte einen Antrag, diesen unbequemen Zeugen wegen seiner Aussage vor Gericht aus der Partei auszuschließen; sie warf ihm außerdem vor, daß er einen Mann von der Gegenseite ganz offen im Gerichtssaal als seinen Freund bezeichnet hatte. Nicht etwa als seinen politischen Freund, davon war gar nicht die Rede, sondern ganz privat und persönlich und ganz einfach als seinen Freund.