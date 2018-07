Man hat uns einst gelehrt, daß der Sport eine unmittelbare Folge der industriell revolution sei, die Mitte des vorigen Jahrhunderts durch die Dampfmaschine und die Spinnmaschine in England eingeleitet wurde und bald danach auch Amerika und unseren Kontinent ergriff. Gegen die körperlichen und auch seelischen Schäden, die die moderne Arbeitsweise verursachte, mußte und wollte sich der Mensch wehren, und der Sport schien ihm dazu das geeignete Mittel. Der im technischen Zeitalter geborene Sport ermöglichte es unserem Altvordern wenigstens auf ein paar Stunden, aus einem an seinen Arbeitsplatz gefesselten Menschen, aus einer „Nummer im Betriebe“ ein freier Mann zu werden. Der Sport war sozusagen der Aufstand der Sklaven!

Daß sich mit den Zeiten manches geändert hat, darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß der Sport auch heute noch für viele Menschen dieselbe Aufgabe hat. Daß aber der Sport selbst einmal zu einem Sklavenhalter werden, würde, das hat kein vernünftiger Mensch ahnen können. Und doch ist es der Fall – auch wenn nur die wenigsten Menschen dies bemerken, anscheinend nicht einmal die, die unter dieser Entwicklung zu leiden haben.

Spielt da in England in einem der besten Fußballklubs ein ehemaliger deutscher Kriegsgefangener, der sich mit der Zeit zu einem so hervorragenden Torwart entwickelte, daß sachverständige Kenner dieses schönen Spieles von ihm behaupten, er sei der beste Tormann der Welt, Besagter Herr Trautmann hat nun den begreiflichen Wunsch geäußert, nach jahrelanger Trennung von seinen Angehörigen wieder in die Heimat zurückzukehren, wo er weiter dem Fußball treu bleiben dürfte. Man sollte annehmen, daß einer ungehinderter, Heimkehr, sofern die Pässe in Ordnung sind und allen anderen gesetzlichen Vorschriften Genüge geleistet ist, nichts im Wege stünde. Doch weit gefehlt: sein Klub gibt ihn nicht frei, was nach den Bestimmungen des internationalen Verbandes eine Vorbedingung ist, will der betreffende Spieler später bei einem anderen Verein weiteispielen. Daß derartige Bestimmungen (die übrigens auch in anderen Sportarten üblich sind) weiter nichts als geschäftliche Machenschaften sind, ist klar. Daß sie mit Sport gar nichts zu tun haben – auch das wird kaum bestritten werden können. Ob sie sich mit der Würde eines freien Menschen, der seinen Sport (zumindest hier im deutschen Fußballspiel) angeblich nicht als Beruf oder Geschäft betreibt, vereinbaren läßt, dürfte höchst fraglich sein. Der englische Klub sagt nein und fordert ganz einfach die phantastische Abfindungssumme von rund 200 000 DM, ehe er überhaupt mit sich sprechen läßt, und der Deutsche hat da zu bleiben, wo er ist. Ja, die Engländer sagen sogar ganz unverhohlen: „Wir müssen die Belange unseres Vereins über die rein menschlichen Erwägungen stellen.“

Bei alledem haben wir keinen Grund, allein die Engländer der sportlichen Sklavenhaltern anzuklagen. In Krefeld ist der KTSV „Preußen“ zu Hause. Er verfügt über eine ausgezeichnete Eishockey-Mannschaft. Viel gleichwertige Gegner gibt es für die „Preußen“ nicht, also müssen ausländische Mannschaften als Gegner gesuchtwerden. Und das wollen die „Preußen“ auch. Sie möchten gerne nach Lust und Laune und als freie Menschen, die über sich und ihre Zeit nach eigenem Gutdünken verfügen, gegen diesen und gegen jenen Verein antreten. Doch der Spielausschuß des Deutschen Eishockey-Verbandes ist anderer Ansicht. Er hat seine eigene Auffassung vom Amateursport; er hat auch andere Pläne, die nicht weit vom Geschäftlichen entfernt liegen. Er hat den „Preußen“ kurzerhand verboten, bis zur Beendigung der Spiele zur Deutschen Meisterschaft noch internationale Privatspiele auszutragen. Der Verband befiehlt, die Mitglieder haben zu gehorchen. Modernes Sklavenhaltertum.

Wie sagte doch früher einmal ein kluger Sportführer? „Wer die Psychologie des Sportes kennt, der weiß genau, daß er nicht von oben herab kommandiert, angeordnet oder geregelt werden kann. Der Sport ist ein natürliches Erzeugnis, nicht ein behördlich angeordnetes Kunstprodukt.“ Ein ahnungsloser Engel!

Und schließlich ist da noch der Fall Peter Müller. Zwar liegt dieser Fall im Bereich des Berufssportes, aber er ist auch für die allgemeine sportliche Haltung recht bezeichnend. Nur wird hier das Spiel einmal umgekehrt gespielt: Weil Müller statt seines Gegners den ihm unsympathischen Ringrichter k. o. geschlagen hatte, wurde der „köllsche Aap“ auf Lebenszeit vom Boxsport ausgeschlossen. Prompt wechselte er zu den wilden Männern des catch as catch can, der wüstesten Ringkampfart, über, und schon feierte sein Draufgängertum Triumphe. Ein Kassenmagnet erster Ordnung. Da aber seit dem Fortgange Müllers dauernd Ebbe in den Kassen der westdeutschen Boxringe herrscht, kam man auf den grandiosen Gedanken, die lebenslängliche Disqualifikation Müllers wieder aufzuheben und ihn als modernen Gladiatoren wieder in die Boxarena zu schicken. So sieht man’s: Wenn es ums Geld geht, schwindet alle Sportmoral. Sagte nicht schon der alte Vespasian zu seinem Sohn Titus, daß das Geld nicht röche? Non olet, so sagen auch die westdeutschen Boxsportführer, und so wird sich Peter Müller wieder zwischen den Seilen tummeln können, vorausgesetzt, daß er denen gehorcht, die ihm befehlen. Modernes Sklavenhaltertum. Moderne Entartung einer Kulturerrungenschaft, die einst erfunden war, den Menschen Freiheit zu geben ... W. F. K.