Es deutet viel darauf hin, daß mit Beginn des neuen Jahres wieder etwas mehr Leben in die Börsensäle einziehen wird, wenn nicht die Politik dieser Zuversicht einen neuen Schlag versetzen sollte. Das gilt für die deutsche Kundschaft ebenso wie für das Ausland, das nach den Bonner und Karlsruher Vorgängen mit Kaufaufträgen zurückhielt. Wenn nun deshalb von den immer noch anhaltenden geringen Geldbeschaffungsverkäufen einiger Kreise absieht, war der Berufshandel an den Börsen „unter sich“. Und da seine Aktivität eng begrenzt war, konnte von einer einheitlichen und sinnvollen Kursgestaltung an keinem Börsenplatz die Rede sein. Wenn auch die Politik in diesem Fall an der trostlosen Situation nicht ganz unschuldig ist, so drängt doch die zugespitze Lage auf dem Aktienmarkt auf die schnelle Erledigung der Formalitäten für ein weiteres Kapitalmarktförderungsgesetz, das den Aktien wieder eine neben den Renten gleichberechtigte Stellung verschafft. Wird hier nicht in allernächster Zeit Abhilfe geschaffen, dann droht die Gefahr, daß die deutschen Wertpapierbörsen ihre Funktionsfähigkeit für immer verlieren.

Die politisch empfindlichen Montanaktien erlitten in der abgelaufenen Woche neue Rückschläge. Wenn diese auch an ihrem Umfang gemessen kaum erheblich sind, so summieren sie sich doch mit den in letzter Zeit eingetretenen Verlusten und haben dadurch die Kurse der Eisen- und Stahlwerke dem niedrigsten Stand dieses Jahres wieder sehr nahe gebracht. Selbst wenn nur ein Teil der ausgegliederten Gesellschaften für das laufende Jahr eine Dividende zahlt und wenn man die Ungewißheiten über die endgültigen Kapitalumstellungen der Montankonzerne in Anrechnung bringt, so erscheinen Bewertungen, die auf der Linie von 60 v. H. liegen, als ungerechtfertigt niedrig. Sie dürften der tatsächlichen Lage bei den Gesellschaften auch dann nicht Rechnung tragen, wenn sich in absehbarer Zeit für Eisen und Suhl gewisse Absatzschwierigkeiten einstellen sollten.

Verglichen mit anderen Papieren war der Umsatz in IG-Farben etwas reger. Dennoch erreichten die effektiven Stücke mit 86 v. H. ihren bisher tiefsten Stand, erst zum Wochenende „erholten“ sie sich auf 87 v. H. (Neugirosammelanteile schlossen mit 85,5 nach 87 v. H. in der Vorwoche.) Die übrigen laufend handelbaren Großwerke waren ebenfalls um einige Punkte schwächer.

Einige Lichtblicke gab es bei den Lokal-und Spezialpapieren. So holten Wollgarn Tittel & Krüger 5 Punkte auf und notierten 75 v. H. (Das Unternehmen hat wie andere gleichgelagerte Betriebe die Beschäftigungskrise überwunden.) Die stärkere Einschaltung in größere Bauvorhaben drückt sich offenbar in den um 7 Punkte gestiegenen Kurs der Hoch- und Tiefbau AG. aus. Daneben gewannen Zeiss Ikon 3 und Scheidemandel 2 Punkte.

Das Interesse für RM-Renten blieb gering. In Einzelfällen ließen sich sogar kleine Kursabschwächungen nicht vermeiden. Völlig unlustig zeigte sich der Markt der Wandelanleihen, die erneut im Durchschnitt um 1 bis 2 Punkte nachgaben und bei denen man Tauschtransaktionen in Aktien beobachten konnte. Auch die Harpener Bonds blieben wiederum schwach. In Anbetracht des nahenden Jahresschlusses war das Geschäft in steuerbegünstigten Papieren lebhafter. Dabei wurden die 8 v. H. Bayerischen Schatzanweisungen mit 100,5 v. H. gehandelt. Die Banken melden für die neue Bundesanleihe ebenfalls eine rege Nachfrage.

Einfuhranrechte wenig gefragt

Da das System der Einfuhranrechte noch immer auf eine gründliche Revision wartet, hat sich in ihrer Bewertung noch keine Veränderung eingestellt. Die Nachfrage nach Einfuhranrechten bleibt nach wie vor schleppend. In der abgelaufenen Woche lag der Kurs für die Dezember–Februar-Fälligkeiten etwa bei 4 3/4 v. H. (Aufgeld auf den amtlichen Dollarkurs). -dt.