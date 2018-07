K. W. Berlin, im Dezember

Das Berliner Schloßpark-Theater wollte Ernst Pentzoldt – wenn auch verspätet – zum sechzigsten Geburtstag gratulieren. Boleslaw Barlog war offenbar glücklich, ein Stück von Pentzoldt zu haben, das „Die verlorenen Schuhe“ heißt und vom Dichter als Lustspiel bezeichnet wird. Der pittoreske Feuilletonist weiß wohl selbst, daß er kein Dramatiker ist; und Barlogs Aufführung seiner sechs szenischen Feuilletons um die liebenswerte Figur des schlesischen Grafen Schlabrendorff gab sich keine vergebliche Mühe, die Bonmots um das seltsame Schicksal eines heiteren Menschenfreundes im düsteren Klima der Französischen Revolution gewaltsam aufzupulvern.

Ernst Deutsch spielte den „Schiabi“, der – merkwürdige Schicksalsfügung durch die groteske Strenge letzter Formalitäten! – nicht mit zur Hinrichtung darf, weil er kurz vor dem Gang zur Richtstätte merkt, daß ihm ein Mitgefangener seine Schuhe gestohlen hat. Die erste Szene, in der die Mit verhafteten, je nach Temperament gallig und zynisch oder spinnend und fabulierend, vom Leben Abschied nehmen, ist die schönste. und dichteste. Sie könnte allein stehen. Die anderen fünf haben den schrullig-seltsamen Menschenfreund Schlabrendorff als Bilderbogenfigur zum Zentrum: Als Freund der Bettler und Tagediebe, als Gesellschafter der Bouquinisten, als Liebhaber einer Kammerzofe, der die Geliebte einem jüngeren Geliebten übergibt, als an seiner utopischen Sprechmaschine bastelnder Sonderling. Ernst Deutsch besaß das, was Pentzoldt wohl an der Gestalt gereizt haben mochte: das Lächeln über die großen Spektakula der Weltgeschichte, das heitere Versponnensein in das gute, während überall nur die Gewalttätigkeit herrscht.

Die heiteren Aphorismen und Pointen, aus denen weder ein Drama noch ein Lustspiel werden will, sondern die lediglich zum beliebigen Kosten verlocken, wurden in anmutigen Bühnenbildern Kleinschmidts von den bedeutendsten Mitgliedern der Berliner Bühnen gesprochen. Und Pentzoldt, der Sechzigjährige, saß vergnügt im Parkett.