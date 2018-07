Als Weihnachtsgeschenk für die deutsche Ausfuhrwirtschaft haben nahezu alle Fraktionen des Bundestages auf der letzten Sitzung vor den Weihnachtsferien ein Initiativgesetz „über die Regelung von Zahlungsverpflichtungen aus Zahlungsabkommen“ eingebracht, das gleich zu Anfang des neuen Jahres im Außenhandelsausschuß beraten werden wird. Es soll den Kern der deutschen Exportförderungsmaßnahmen abgeben, da es die deutsche Ausfuhr gegen ähnliche Risiken, wie sie sich überraschend im Brasilien-Fall offenbarten, abschirmen will. Da der Staat die Zahlungsabkommen festlegt und den Zahlungsverkehr regelt, muß er auch (nach Ansicht der Initiatoren dieses Gesetzentwurfs) die Garantie dafür übernehmen, daß die Zahlungsabkommen erfüllt werden. Das . Gesetz sieht vor, daß die BdL grundsätzlich die von den ausländischen Schuldnern auf Grund eines bestehenden Zahlungsabkommens eingezahlten Beträge zum amtlichen Verrechnungskurs in D-Mark an den deutschen Exporteur (oder den Berechtigten) auszahlt. Dieser Grundsatz wird zwar in der Praxis geübt, war aber bisher gesetzlich nicht festgelegt. Wenn der Vertragspartner eines Zahlungsabkommens seinen Verpflichtungen nicht mehr nachkommt und die BdL daher gezwungen ist, die Auszahlungen einzustellen, soll der Bund die Haftung gegenüber dem deutschen Ausführer übernehmen. Diese Haftung des Bundes kann der Bundeswirtschaftsminister im Einvernehmen mit dem Bundesfinanzminister für solche Exportverträge ausschließen, die nach dem Zeitpunkt geschlossen wurden, in dem der Staat auf Grund der Saldenentwicklung des Zahlungsabkommens die Notleine zieht. Allerdings muß dies im Bundesanzeiger vorher bekanntgemacht werden.

Eine solche Regelung erscheint notwendig, denn der einzelne Ausführer hat keinen Einfluß darauf, ob ein Risikofall eintritt oder nicht. Ihm darf bekanntlich sogar nicht einmal Einblick in den augenblicklichen Saldenstand gewährt werden. Er exportiert also „blind“, in der Erwartung, daß der Staat rechtzeitig Maßnahmen ergreift, um ungünstige Saldenentwicklungen auszuschalten. Man ist im Bundestag der Ansicht, daß die Risikoübernahme dem Bund nur geringfügige finanzielle Belastungen bringen kann, weil nur in Ausnahmefällen ein Land seinen Verpflichtungen nicht nachkommt – denn jedes Land möchte schließlich als vertragstreu gelten.

Wie wir hören, hat der Außenhandelsausschuß des Bundestages ein Schreiben an die Minister Erhard und Schäffer sowie an Präsident Vocke gerichtet, um die Stellungnahme zur technischen Durchführung und Abgrenzung – nicht zum materiellen Inhalt des Gesetzes, wie man betont – zu erhalten. Es läßt sich noch nicht übersehen, wie die endgültige Form des Gesetzes nach den parlamentarischen Beratungen aussehen wird. Auf alle Fälle ist jedoch der Anstoß zu einer eingehenden Debatte über die Förderung der Ausfuhrwirtschaft gegeben, die auch – wie uns versichert wurde – solange auf der Tagesordnung stehenbleiben wird, bis die Exportförderung befriedigend geregelt worden ist. gg.