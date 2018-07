Was wir aus dem Zeug machen können? Alles!“ sagte der Chemiker und wischte mit seinem weißen Ärmel einen großen Halbkreis durch die Luft – eine mächtige Geste. Und wahrhaftig, diese farblosen Substanzen, die da in glitzernden Fäden aus den Düsen dringen, durch Wasserbäder gleiten, erstarren, wieder zerhackt und geschmolzen, in jede Form gepreßt und gespritzt werden können, sie muten zunächst wie eine Art Urschleim an, so charakterlos, so willfährig. Keins von den bisher gebräuchlichen Materialien, Holz, Metall, Ton, Stein, Glas, Porzellan – bietet so wenig Widerstand, aber auch so wenig Hinweise für die Verarbeitung wie die Kunststoffe. Darum mag sich der Chemiker vor ihnen im Schöpferstande fühlen, mit aller Lust am Spielerischen, die dazugehört. Den Laien, aber gewiß nur ihn, erinnern die Experimente in einem Kunststofforschungslaboratorium von fern an eine Riesenpuppenküche, weil – so scheint es ihm – die Forschungen nur zum Teil von offenbaren Bedürfnissen ausgehen, also darauf zielen, Stoffe mit diesen und jenen Eigenschaften für diesen und jenen Zweck herzustellen. Andere entstehen mehr zufällig, als Varianten bereits bekannter Arten. Die nachträgliche Überlegung, was mit ihnen gemacht werden könne, verfällt zuweilen auf putzige Ideen. Da steht eine Vitrine mit gepreßten Püppchen, ähnlich denen, die Konditoren aus Zuckerschaum modellieren; da liegen schmetterlingsgezierte Haarspangen und Broschen, Telefönchen, Zwerge und Kompasse, die eigentlich Bleistiftspitzer sind. Diese artigen Dinge bilden gewiß nur eine nebensächliche Sparte: Abfallerzeugnisse der Kunststoffindustrie („als Exportartikel sehr geschätzt“, sagt der Werbeleiter), für die Forscher selbst nur „Probierformen“. Immerhin lassen sie ahnen, in welche Labyrinthe die Gefügigkeit des Stoffes führen kann.

Seit unsere Gebrauchsgegenstände maschinell hergestellt werden, krankt der Formsinn am Zuviel der Möglichkeiten. Die Erfindung der Kunststoffe vermehrt diesen Wirrwarr noch erheblich. Man kann mit den Stoffen, deren Namen oft schon etwas Molluskenhaftes haben, mit diesen tausend -ids und -tums und -therms Glas-, Porzellan-, Holz-, Leder-, Tüll- und Damastähnliches machen. Eben „alles“, wie der Chemiker stolz sagte. Zwar wenden sich die Fabrikanten heftig dagegen, daß ihre Produkte „Ersatz“ für andere Stoffe sein sollten. Aber auf den Messen prangen ihre eigenen Firmen oft mit Marmor- und Saffianeffekten, zeigen, wie sich Preßholz oder Pappe mit einem Kunststoffbezug als Vogelaugenahorn, Esche, Rüster, Nußbaum präsentieren läßt. Darin soll man keine Täuschungsabsicht sehen. Es ist eher eine gewisse Hilflosigkeit, weil die Phantasie noch an herkömmliche Muster gebunden ist. Platten aus einem besonders harten Kunstharz etwa eignen sich zur Wandbekleidung in Badezimmer, Küche und Waschküche. Bei den ersten Versuchen, solche Platten im Spritzgußverfahren herzustellen, ahmte man daher die keramische Kachel nach, deren Maße doch durch den Brennvorgang bestimmt sind. Man kam zunächst nicht darauf, daß Kunststoffplatten in größerem Format hübscher und praktischer sein könnten. Ein ähnliches Mißverständnis brachte einen Bodenbelag aus Kunststoff, in Fliesengröße zerschnitten, zustande.

Solche Fehler allmählich auszuschalten, hat sich der „Arbeitskreis für Formgebung im Bund der Deutschen Industrie“ vorgenommen. Er unternimmt, in der Nachfolge der Jugendstilbewegung, des Bauhauses und des Werkbundes, abermals einen Reformversuch in der Geschichte der Industrie. Bei der ersten Tagung in Darmstadt, an der Architekten, Ingenieure und Fabrikanten teilnahmen, diskutierte man das neue Thema Kunststoff allerdings etwas zaghaft. Als ein Experte das Handtäschchen seiner Frau emporhob, hätte es interessant werden können. Er zeigte es als Beispiel dafür, wie Kunststoff seiner Eigenart entsprechend verarbeitet werden könne – nämlich nicht als Lederimitation. „Aber als Bastimitation“, riefen einige Zuhörerinnen, die in den ersten Reihen saßen, und kritisierten die Körbchenform und das Flechtmuster der Tasche, die nichts mit der Eigenart von Kunststoff zu tun hätten. Einige Teilnehmer sekundierten dem Redner mit nicht gerade zwingenden Argumenten. Professor v. Pechmann, der Vorsitzende des Arbeitskreises, erinnerte an den Zierrand eines Biedermeier-Porzellantellers, der ein Geflecht aus Weidenzweigen nachahme, und ein Ingenieur bemühte Balthasar Neumanns marmorgemusterte Stucksäulen, um das Kunststofftäschchen zu retten. „Direkte Kopien anderer Stoffe sind natürlich scheußlich“, gab der Redner zu, „aber Erinnerungen an die Struktur anderer Materialien, etwa an die Leinenbindung oder an Rohrgeflecht sind doch wohl erlaubt.“ Mit dem Seufzer „Ja, da ist es schwer, eine Grenze zu ziehen,“ wurde die Diskussion an ihrem heikelsten Punkt abgebrochen.

Es gab viel Anschauungsmaterial in der Ausstellung „Mensch und Technik“ auf der Mathildenhöhe, die von den Teilnehmern der Diskussion besucht worden war. Beleuchtungskörper aus Plexiglas, die mit ihrem weichen Formgeschlinge zeigten, wie das Material, das in zwei Minuten erstarrt, die auf dieser Tagung so oft zitierte „gestalterische Kraft“ des Menschen überrumpelt hatte. Daneben Eierbecher, Aussteckformen, Butterdosen, Tassen, rot, weiß oder durchsichtig, die immer noch wie Puppengeschirr wirkten, obschon an ihren Linien nichts auszusetzen war. Die schwarzen oder blanken Tischplatten aus Resopal dagegen gefielen ohne weiteres.

Aber „wir können Kunststoffe nicht immer nur blank und glatt und großflächig verarbeiten“ hatte der Verteidiger des Handtäschchens behauptet. Warum eigentlich nicht? Glatte und blanke Flächen, klare, gut kombinierte und kontrastierte Farben sind länger zu ertragen als kleinfigurige Muster, als jene Cracelées, Marmorierungen und Mattglanzeffekte, die an Kostbareres erinnern möchten. Auch die üblichen Polsterstoffe mit eingepreßten Narben, Borken und Raupen kokettieren immer noch mit ihrer Lederähnlichkeit. Wenn das Lackblanke die Eigenart des Kunststoffes ist, warum sollte eine „Oberflächenstruktur“ notwendig sein? Und wo sollte sie herrühren bei einer einheitlichen, chemisch erzeugten Masse?

Die Überlegung, „wie machen wir den Kunststoff interessant“, wurde in Darmstadt, wie viele andere Themen, ein bißchen prüde behandelt. Die Zwangsläufigkeit, mit der im freien Wettbewerb Moden, modische Experimente, auch Firlefanz – und Modereformen entstehen, berührte man nicht. Auch von Preisen und Kalkulationen sprach niemand. Andererseits sagen die Experten, der Kunststoff müsse sich in Deutschland erst den Markt erobern. (Ein Begeisterter prägte das doppeldeutige Wort vom „Kunststoffgedanken“.) Wäre es da nicht sinnvoll, zunächst einmal zu überlegen, welche Gegenstände und Hausgeräte aus Kunststoff herzustellen sich überhaupt lohnt? Es müssen ja nicht um jeden Preis Dinge sein, die bisher aus Glas, Porzellan, Emaille recht und schön waren. Vielleicht sollten sich Fabrikanten und Architekten viel mehr mit intelligenten Hausfrauen darüber unterhalten, welche Gegenstände sie sich abwaschbar, leicht und unzerbrechlich wünschen, also mit den Vorzügen der Kunststoffe ausgestattet. Danach könnte man sich dann endlich an Richtlinien fürs „Gestalten“ versuchen. Helene Rahms