Das Gesetz zur Förderung der Ausfuhr vom Juni 1951 sieht Steuererleichterungen nur für Warenerlöse und Seefrachten in Devisen vor, nicht aber für Devisen bringende oder einsparende Dienstleistungen. Wenn man bedenkt, daß Fracht, Versicherung und Nebenkosten im Durchschnitt 5 v. H. des Fakturenwertes ausmachen – umgerechnet auf den deutschen Außenhandel von 30 Mrd. DM (Import und Export) also etwa 1,5 Mrd. DM –, so sollte es für die deutsche Devisenbewirtschaftung von einiger Bedeutung sein, nächst der Fracht auch die Versicherungsprämien in DM und nicht in Devisen aufzuwenden. Schätzungsweise beträgt der Prämienanteil deutscher Versicherungen im Auslandstransport 1951 nur 40 Mill. DM, also nur einen Bruchteil des gesamten Versicherungswertes im Außenhandel. Das erklärt sich daraus, daß nach dem Gesetz die Versicherungssteuer beim Export schlechthin in Wegfall kommt, gleichgültig ob fob oder cif und ob über deutsche oder ausländische Versicherungen abgeschlossen wird. So besteht für den Exporteur oder Importeur kein Anlaß, deutsche Versicherungen zu bevorzugen und damit Devisen einzusparen.

Naheliegend wäre also eine steuerliche Begünstigung der Differenz zwischen fob- und cif-Beträgen in der Versicherung als Anreiz für den Exporteur (also ein ergänzendes Gesetz). Weiterhin müßten aber auch dem ausländischen Käufer (oder Verkäufer) im Verkehr mit deutschen Versicherungen die gleichen Bedingungen geboten werden, wie sie die oder £-Versicherungen bieten: nämlich die Zusage der Bank deutscher Länder auf Auszahlung von Schadensbeträgen und von Provisionen in Devisen. Bisher weigert sich die BdL jedoch hartnäckig, solche Risiken zu laufen (die Lloyds nicht ärmer gemacht haben) und nimmt dafür lieber erhebliche Devisenzahlungen für Prämien und Provisionen auf sich. Für ausländische Käufer (Verkäufer) bildet also die oder £-Police eine sichere Kreditunterlage, die DM-Police unter diesen (Sperrmark-) Umständen aber nicht, obwohl das deutsche Versicherungswesen allen Anforderungen im internationalen Verkehr gewachsen ist und imstande wäre, sich dementsprechend auf dem internationalen Versicherungsmarkt zu betätigen. Nicht alle einzusparenden oder zu erwerbenden Devisen sind ja „brasilianisches Geld“ – und warum sind eigentlich Dienstleistungs-Dollars weniger interessant als Warenerlöse? EOG.