Die Deutsche Shell Aktiengesellschaft, Hamburg, die jetzt den Abschluß für 1951 bekanntgab, weist bei einem Rohertrag von 106,46 (1950: 113,51) – alles in Mill. DM – und 15,47 (12,55) Abschreibungen einen Gewinn von 6,11 (28,84) aus, der sich um den Vortrag auf 23,67 erhöht. Vor Feststellung des Reingewinns wurden 0,32 (0,92) der ges. Rücklage zugewiesen; für freiwillige soziale Leistungen wurden 8,53 (7,15) aufgewendet. Nach Zugängen von 29,36 (19,65) steht das Anlagevermögen per 31. Dezember 1951 nach den oben genannten Abschreibungen mit 143,68 (130,88) zu Buch; ferner haben sich die Beteiligungen nach Berichtigungen gem. § 47 DMBG von 6,44 auf 9,55 (3,11) erhöht. Von dem Umlaufvermögen in Höhe von 22,40 (143,09) entfallen rund zwei Drittel auf Warenvorräte mit 151,04 (53,05); gegenüber dem Vorjahr also nahezu verdreifacht. Warenforderungen sind zurückgegangen auf 40,87 (61,56), Forderungen an Konzernunternehmen sind ebenfalls kleiner mit 10,25 (4,67), langfristige Forderungen und Darlehen betragen 7,55 (3,78). Andererseits haben sich die Verbindlichkeiten entsprechend erhöht auf 196,20 (130,84), darunter 14,50 (13,50) Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau, 4,62 (unv.) aus der Obligationsanleihe von 1942. Unter den laufenden Verbindlichkeiten werden 30,35 (16,41) Lieferverbindlichkeiten ausgewiesen, ferner 16,84 (12,57) Konzernverbindlichkeiten, 19,72 (19,20) Akzeptverbindlichkeiten und 39,28 (16,11) Mineralölsteuer- und Zollverbindlichkeiten. Von den Bankschulden in Höhe von 54,60 (28,19) sind 10,42 durch brieflose Grundschulen gesichert. Rückstellungen betragen nunmehr 31,21 (9,15), darunter 12 39 (8,46) für Pensionsverpflichtungen. Die ges. Rücklage ist durch den Gegenposten gem. § 47 DMBG sowie durch direkte Zuweisung erhöht auf 7,68 (0,93). Das Grundkapital beträgt unv. 120 Mill. DM.

Christoph Schmidt im Vorstand der Esso-AG. Das Vorstandsmitglied der Ebano-Raffinerie AG. und Prokurist der Esso-AG, Christoph Schmidt, wurde vom AR. der Esso-AG. mit Wirkung vom 1. Januar in den Vorstand der Gesellschaft berufen. Gleichzeitig bekleidet er leitende Posten in der Waried Tankschiff-Rhederei GmbH., beide in Hamburg. – Damit setzt sich der Vorstand der Esso-AG. ab 1. Januar 1953 wie folgt zusammen: Gerhard Geyer, Vors.; Albert Spangenberg, stellv. Vors.; Dr. Arno Eckardt, Dr. Hans Theel und Christoph Schmidt.

Essener Steinkohlenbergwerke AG. Essen. Die „Sparkasse der Harpen-Aktionäre“, wie Friedrich Flick kürzlich einmal die nunmehr aus seinem Konzern, ausgegliederte Essener Steinkohlenbergwerke nannte, legte jetzt die Berichte für die Zeit von der Währungsreform bis zum 31. Dezember 1951 vor. Im Zuge der Neuordnung in der Flick-Gruppe wurde Essener Steinkohle verselbständigt und mit 108 Mill. DM AK. kapitalisiert. Die Bilanz zum Ultimo 1951 weist auf der Passivseite Rücklagen über 67,6, Wertberichtigungen über 3,2 und Rückstellungen über 22,3 Mill. DM bei 38,2 Mill. DM Verbindlichkeiten aus. Ihnen stehen Anlagen nach 19 Mill. DM Zugängen, 7,3 Mill. DM Abgänge und 13,5 Mill. DM Abschreibungen von 163,4 Mill. DM und Beteiligungen von 28,5 Mill. DM bei 47,6 Mill. DM Umlaufvermögen gegenüber. Die Beteiligungen enthalten die Tochtergesellschaften Chemische Werke Essener Steinkohle AG., einige Gewerkschaften, Grundstücks- und Handelsgesellschaften, ferner eine Reederei und den Anteil an der Hochofenwerk Lübeck AG., Lübeck. Die Erfolgsrechnung zum 31. Dezember 1951 weist einen Jahresertrag von 141,6 Mill. DMark aus. Der Überschuß von 2,4 Mill. DM wird der freien Rücklage zugeführt.

Steinkohlenbergwerke Bismarck GmbH, gegründet. Der Betrieb der Zechen „Graf Bismarck“ in Gelsenkirchen und der Zeche „Königsgrube“ in Wanne-Eickel ist im Zuge der Neuordnung der deutschen Montanindustrie nunmehr verselbständigt worden. Es wurde die Steinkohlenbergwerke Bismarck GmbH, gegründet, deren Anteile in Händen der Deutschen Erdöl-Aktiengesellschaft, Hamburg, verbleiben. Die DEA bleibt auch Eigentümerin des Bergwerksvermögens; die neue GmbH, übernimmt lediglich die Betriebsführung und die Verwaltung der genannnten Zechen. 1951 wurden auf den beiden Zechen 2,92 Mill. t Kohle gefördert, die Belegschaft einschließlich der Nebenbetriebe belief sich am Jahresende auf rund 11 900 Mann. Der neue Aufsichtsrat der Bismarck GmbH, besteht u. a. aus: Bergwerkdir. Bergass. Max Grotowsky, Gelsenkirchen (Vors.); Bergass. Günther Schlicht, Dir. Dr. Hugo Griebel und Dir. Kurt Tange, Hamburg, sowie Bankdir. Dr. Max Ludwig Rhode, Essen. Zu Geschäftsführern wurden bestellt: Bergwerkdir. Bergass. Erich Reuss (techn. Dir.), Bergass. Dr.-Ing. Otto Ritter (Stellvertreter), kaufm. Dir. Eugen Cummerow und Arbeitsdirektor Theodor Classen.

Die Gußstahlwerk Gelsenkirchen AG. Gelsenkirchen, die die Anlagen der Ruhrstahl AG., Witten (zu Vereinigte Stahlwerke AG. i. L. gehörig) nutzt,“ legte der HV. den Bericht für 1950/51 (30. September) vor, der noch zugunsten der Altgesellschaft geht. Der Umsatz ist im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr um 30 v. H. gestiegen. Das Auslandsgeschäft machte etwa 30 v. H. des Gesamtumsatzes aus. Die Erzeugung von SN-Stahl ist von dem monatlichen Höchststand von annähernd 4000 t im ersten Quartal 1950/51 auf etwas unter 3600 t am Ende des Berichtszeitraums zurückgegangen; anschließend zeigt die Produktionskurve wieder ein Steigen. Die monatliche Produktion an Rohblöcken ging im Laufe des Geschäftsjahres von 1800 t auf rund 1000 t zurück. Dagegen ist die Stahlformgußerzeugung von 2200 t auf etwa 2700 t und die Erzeugung in der Stückformerei von 1900 t auf 2700 t gestiegen. Im Berichtsjahr wurden 1,14 Mill. DM neu investiert. Die Belegschaft zeigt eine Zunahme von 1273 auf 1474 Mann. Im Geschäftsjahr 1951/52 ist eine weitere Umsatzsteigerung um etwa 50 v. H. erfolgt. Auch die Aussichten für das am 1. Oktober 1952 begonnnene laufende Geschäftsjahr werden günstig beurteilt.

Neuer Aufsichtsrat bei Ilseder Hütte. Die HV. der Ilseder Hütte, Peine, beschloß die beantragte Kapitalaufstockung im Verhältnis 1:1,75 auf 119,28 Mill. DM und zugleich die Herabsetzung des Kapitals um 17,04 Mill. DM auf 102,24 Mill. DMark infolge Ausgliederung der Obergesellschaft, der Industrie- und Handels AG., Peine. Die Dividende für das Geschäftsjahr 1951 wurde auf 5 v. H. festgesetzt. Der neugewählte AR. setzt sich wie folgt zusammen: Hüttendirektor i. R. Julius Fromme, Peine; Karl Schirner (Viag) Freiburg i. Br.; Staatssekretär Dr. Ludger Westrik, Bad Godesberg; RA. Dr. Kurt Blanke, Celle; Dr. Dr. Wolfgang Bode, Peine; Heinrich Frhr. v. Berenberg-Goßler, Hamburg; RA Dr. Hans Fiehn, Hannover; von der Arbeitnehmer seite Johann Smentek, Dörnten; Bruno Herrmann, Peine; Friedrich Schiowon, Herne; Hermann Beermann (DGB), Hannover; Otto Möhle (DGB), Langenhagen; Otto Brenner (DGB), Hannover; Oberstadtdirektor Erich Litz, Braunschweig und RA. Ernst Böhme, Braunschweig. – Im laufenden Geschäftsjahr ist die Marktlage bisher anhaltend gut gewesen, nur bei einigen Nebenprodukten bestehen Absatzschwierigkeiten.

Die Dürener Metallwerke AG., Düren (Rhld.), weist für 1951 zum erstenmal seit der Währungsreform wieder einen Gewinn aus. Bei stark erhöhtem Rohertrag von 27 (3,73) – alles in Mill. DM – und Beteiligungserträgen von 1,46 (0,95) verblieb nach 0,87 (0,68) Abschreibungen ein Reingewinn von 0,82 (1950: Verlust 0,50). Laut HV.-Beschluß wird der Gewinn zur Teiltilgung des Verlustvortrages aus den Vorjahren verwendet, wodurch der Verlustvortrag sich per 31. Dezember 1951 auf 1,17 verringert.