Wenn die Kunststoff Industrie heute bereits eine solche Bedeutung erlangt hat, daß man von einem „Zeitalter der Kunststoffe“ spricht, so hat der deutsche Maschinenbau hieran einen wesentlichen Anteil; Hand in Hand mit der Rohstoffentwicklung ging die Konstruktion der erforderlichen Verarbeitungsmaschinen.

Den an sie gestellten Anforderungen ist die deutsche Kunststoff-Maschinenindustrie, trotz aller Schwierigkeiten in der Kriegs- und Nachkriegszeit, in vorbildlicher Form gerecht geworden, so daß heute wieder der Anschluß an den Weltmarkt erreicht sein dürfte. Der Umfang dieser Leistung erhält besonderes Gewicht im Hinblick darauf, daß entsprechend den verschiedenen Kunststoffarten, ihren unterschiedlichen Eigenschaften und vielfältigen Anwendungsgebieten und den verschiedenen Verarbeitungsmethoden auch eine Reihe verschiedenartiger Verarbeitungsmaschinen erforderlich sind.

Bei der Herstellung von Kunststofffolien spielte eine Zeitlang das Mischwalzwerk eine ähnliche Rolle wie bei der Gummiverarbeitung, jedoch findet es heute nur noch Anwendung als Vorwärmwalzwerk im Rahmen einer Kalanderanlage. Dagegen setzen sich kontinuierliche Mischer verschiedener Konstruktionen mit größerem Leistungsvermögen durch. Die typische Produktionsmaschine für die Herstellung von Folien ist der Kalander, der auf Grund der hohen Anforderungen an die Genauigkeit der Foliendicke meist als Vierwalzenkalander gebaut wird.

Die Schneckenspritzmaschine oder Schneckenpresse (Extruder) hat als kontinuierliche Arbeitsmaschine große Bedeutung sowohl bei der Aufbereitung von Kunststoffrohstoffen als auch in der Endverarbeitung. Sie dient zur Herstellung von Rohren, Schläuchen und Profilen aus nicht härtbaren Kunstmassen und zum Ummanteln von elektrischen Leitungen, wird eingesetzt als Vormischer und Mischer und, als Ergebnis der jüngsten Entwicklung, auch als Folienspritz- und Folienblasmaschine. Eine der Schneckenpresse verwandte Maschine für die Herstellung von Rohren und Profilen aus härtbaren Kunststoffen ist die Strangpresse, die ohne Schnecken arbeitet. Zur Verarbeitung härtbarer Kunststoffe zu konkret begrenzten Formstücken dienen Pressen und Spritzpressen. Man unterscheidet hier mechanische und hydraulische Pressen sowie Konstruktionen, bei denen das mechanische und das hydraulische System kombiniert sind.

Auf dem Gebiet der Spritzgußmaschinen zur Herstellung konkret begrenzter Formstücke aus nicht härtbaren thermoplastischen Massen haben zwei deutsche Firmen in den Jahren vor dem Krieg eine absolut führende Stellung in der Welt eingenommen. Nach dem Krieg nahm dann eine größere Anzahl von Firmen den Bau von Spritzgußmaschinen in Deutschland auf und konnte eine bedeutsame Entwicklung erreichen. Während die ersten Spritzgußmaschinen in vertikaler Bauart konstruiert waren, ist man heute überwiegend zu horizontaler Bauart übergegangen. Von den verschiedenen Antriebsarten sind jetzt die Preßwasserhydraulik und die Ölhydraulik am gebräuchlichsten.

Wenn man die Entwicklung des Kunststoffmaschinenbaues in den letzten Jahren verfolgt, so stellt man fest, daß 1951 die Produktion etwa das Dreifache der Erzeugung von 1949 betrug. Sie weist auch weiterhin eine steigende Tendenz auf, und der Auftragseingang liegt mit der westdeutschen Produktion auf gleicher Höhe. Dr. M. E. Laeis, Weißenburg