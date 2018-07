Die Zukunft der Kunststoffchemie ist auf das engste verknüpft mit der Bedeutung, die die Kunststoffe im täglichen Leben und im Gesamtrahmen der Wirtschaft eines Volkes einnehmen. Nach dem jetzigen technischen Stand wird die Kunststoffchemie in ihrer Entwicklung in der Richtung solcher Erzeugnisse zu gehen trachten, die dem heute auf so vielen Gebieten gestellten Ruf nach Qualitätssteigerung und somit Verbreiterung der Anwendungsmöglichkeiten gerecht zu werden vermögen.

Zu Beginn der modernen Kunststoffentwicklung in Richtung auf vollsynthetische Stoffe, die vor mehr als 40 Jahren ihren Ursprung in der Herstellung der härtbaren Phenolharze, der sogenannten Bakelite, hatte, fanden die Kunststoffe nur für einige wenige technische Zwecke in sehr untergeordnetem Maße Verwendung. Sehr bald danach waren aber schon die Chemiker der wissenschaftlichen Industrielaboratorien vor die Frage des Ersatzes von natürlichem Kautschuk durch ein geeignetes synthetisches Produkt und somit erstmals vor das Problem gestellt, hochmolekulare Stoffe mit ganz bestimmten Eigenschaften zu entwickeln. Es wurde also schon frühzeitig die rein wissenschaftliche Entwicklungsarbeit in den wissenschaftlichen Laboratorien ergänzt durch die Erfordernisse und Wünsche, die von außen an den Chemiker herantraten und somit seine Arbeitsrichtung auf dem Gebiet der hochmolekularen Stoffe in entscheidender Weise beeinflußten. Die einmal begonnene Entwicklung ließ die Wissenschaft trotz gewaltiger Schwierigkeiten nicht mehr ruhen, und heute ist der synthetische Kautschuk zu einem für die Technik unentbehrlichen Erzeugnis geworden.

In ähnlicher Weise hat die Chemie der synthetischen Faserstoffe starke Impulse von außen her erfahren. Sie hat sich nicht damit begnügt, Zellulose derart zu veredeln, daß hervorragend gebrauchstüchtige Fasern mit völlig neuen und interessanten Eigenschaften dem Verbraucher zur Verfügung gestellt werden, vielmehr bemüht sie sich, in steigendem Maße völlig neue Wege der Faserherstellung zu betreten und in stetem Wechselspiel und engem Gedankenaustausch mit dem Endverbraucher sie mehr und mehr auszubauen. Die Vielzahl der vollsynthetischen Fasern, die sich heute den Betrachtern darbietet, legt ein beredtes Zeugnis von dieser Entwicklung ab und spiegelt gleichzeitig die rasche Ausweitung und Vertiefung, die die Wissenschaft den hochmolekularen technisch wichtigen Stoffen mehr und mehr angedeihen läßt, deutlich wider.

Die Zukunft der Kunststoffchemie wird mit fortschreitender Technisierung, mit dem stets stärkeren Vordringen der Kunststoffe in alle Zweige unseres Daseins sich in steigendem Maße in ihrer Arbeitsrichtung und Entwicklung von den äußeren Bedürfnissen und Wünschen beeinflußt sein. Sie wird immer mehr gefördert und getragen durch den gegenseitigen Gedankenaustausch zwischen Chemiker, Physiker und Ingenieur. Darüber hinaus wird sie die großen Gebiete der schon vorhandenen Produkte, wie der härtbaren Kunststoffe, der Thermoplaste, der Polyaddukte, der Kunststoffe mit kautsdukelasoschen Eigenschaften, die immer mehr die frühere Trennung zwischen Kunststoff und Kautschuk verschwinden lassen und zu der Erkenntnis der fließenden Übergänge von einem Gebiet zum anderen führen, ausbauen und verfeinern. Dieser Ausbau der vorhandenen Stoffklassen besteht nicht nur in der Ergänzung und technischen Vervollkommnung der Sortimente, er umfaßt ebenso die Beherrschung der Herstellung im technischen Großmaßstabe – Arbeiten, die der Außenstehende nicht sinnfällig erkennt, die aber häufig in mühseliger und aufopfernder Tätigkeit und erst nach jahrelangen Bemühungen zu dem gewünschten Erfolg führen. Weiterhin strahlt die Kunststoffchemie auch in die Verbesserung und Verfeinerung der Formgebung der schon bestehenden Kunststoffe aus, die häufig nur mit Hilfe des Chemikers möglich wird, wie dies z.B. bei dem großen Gebiet derSchaum- oder Leichtstoffe der Fall ist, dem ohne Übertreibung eine sehr bedeutende Zukunft vorausgesagt werden kann.

Neben diesen Aufgaben, die die Kunststoffchemie heute ebenso wie in der Zukunft beschäftigen werden, wird sie aber immer wieder aus rein wissenschaftlichen Erkenntnissen heraus neue Produkte aufbauen und sie der Technik zur Verfügung stellen. In engster Zusammenarbeit mit Ingenieur und Physiker wird die westdeutsche Kunststoffchemie neue Erzeugnisse bei der Erkenntnis ihrer technischen Einsatzmöglichkeit zur völligen Reife bringen. Dr. A. Höchtlen, Leverkusen