Der Hürner und Kamm-Macher, der Beinschnitzer und Drechsler, der Zinn- und Gelbgießer, auch der Töpfer und Glasmacher – diese Handwerker, deren Erzeugnisse wir heute in den Museen bewundern, lieferten noch um die Jahrhundertwende einen großen Teil der Gerätschaften des täglichen Gebrauchs. Im kulturhistorischen Museum des 20. Jahrhunderts aber werden ihre Arbeiten, abgesehen von Einzelleistungen des Kunsthandwerks, wohl wenig Raum einnehmen. Man wird Zeuge einer erregenden Wandlung durch den Einbruch der Technik in alle Lebensgebiete sein – zunächst ein Abklatsch handwerklicher Geräte nach Werkstoff und Gestaltung schlecht und billig oder schlecht und prunkhaft in industrielle Fertigung übertragen, dann aber eine Fülle schöner, zweckmäßiger, farbenfroher Gebrauchsgegenstände in fließenden Formen gestaltet. In der „industriellen Revolution“ des 19. Jahrhunderts sind für die Massenfertigung jedoch Kraft und Handgeschick des Menschen durch die Maschine ersetzt worden. Den Stoff chemisch so zurechtzukneten, daß er den gestalterischen Bedürfnissen industrieller Fertigung und gleichzeitig den wechselnden Anforderungen des Gebrauchs vielfältig Genüge leistet, ist eine wesentliche Leistung der Chemie des 20. Jahrhunderts: des „Jahrhunderts der Kunststoffe“.

In welchem Umfang Kunststoffgerät, das durch seine Preiswürdigkeit jedermann zugänglich ist, heute schon unser Leben erleichtert und bereichert, ist uns kaum noch bewußt. Auf der Kunststoffausstellung in Düsseldorf wurde der erfreuliche Versuch eines Überblicks gemacht. Es wurden eine Wohnung, ein Büro, ein Laden, eine Gaststätte aus und mit Kunststoffen aufgebaut und ausgestattet. Dabei sollte keine Zukunftsmusik betrieben, sondern nur das vorgeführt werden, was heute an bewährter Kunststoffverwendung erreicht ist. Die Reichhaltigkeit des Ergebnisses hat selbst den Fachmann überrascht. Natürlich wurden in allen Räumen Fußbodenbeläge und Wandanstriche oder Wandbekleidungen aus Kunststoff verwandt, und alle Möbel wurden unter weitgehender Kunststoffverwendung hergestellt. Außerdem konnten aber mehr als 1600 verschiedene einzelne Gebrauchsgegenstände vorgeführt werden.

Das Bad – für die Morgentoilette hergerichtet – enthält außer Badewanne, Klosettbecken, Spiegel, den Rohrleitungen und Batterien nur noch Gegenstände aus Kunststoff. Die Wandkacheln, der Klosettsitz, der Duschvorhang, Schwämme und Schwammhalter, Kamin und Bürste, die zahlreichen Kleinteile des sanitären und kosmetischen Bedarfs sind hygienisch, wasserfest, leicht sauber zu halten und in ihren hellen Farben gebrauchsbeständig. Zweckmöbel für die Küche werden auch in Serienausführung aus glatten farbigen Schichtstoffplatten, die in großen Flächen geliefert werden, hergestellt. Sie sind sauber, wärme- und wasserbeständig und schnittfest. Anatomisch geformte Preßstoffstühle erleichtern der Hausfrau die Küchenarbeit. Zur elektrischen Installation wird an allen Stellen ausschließlich Kunststoffmaterial verwandt, das Berührungsschutz in entsprechender Ausführung auch in feuchten Räumen gewährt. Kunststoffgriffe an elektrischen Bügeleisen und Kochgeräten, schützen außerdem gegen Wärmeübertragung. An der Fülle des Küchengeräts zum Messen, Wägen, Mischen, Schlagen, Spritzen und Reiben und der Behältnisse, die in Größe und Form dem Inhalt angepaßt und auch mit Einrichtungen zur Entnahme bestimmter Mengen versehen sind, zeigt sich besonders eindringlich, wie die typischen Massenerzeugnisse aus durchsichtigen und hellfarbigen Kunststoffen in glatten Formen die Arbeit der Hausfrau erleichtern und deren Wirkungsgrad steigern können. Die Wärmestandfestigkeit der Kunststoff-Küchengeräte ist je nach dem Verwendungszweck verschieden, auf keinen Fall gehören sie allerdings auf den heißen Herd. Der Staubsauger, der Kühlschrank, die Waschmaschine sind weitere Beispiele dafür, wie Technik und Haushalt in der Kunststoffanwendung Hand in Hand gehen. Die Eßecke in der Küche kann man nur mit Kunststoffen für die Kissenbezüge, für die Tischdecke und für die Vorhänge (die durch Küchendunst keinen Schaden leiden und keine Gerüche anziehen) wohnlich und doch praktisch gestalten. Die geruchfreie Kaffeemütze, die dauerhaften Besteckgriffe, Eierlöffel und Eierbecher, Salzstreuer und Senfspender, das Salatbesteck, die Marmeladendose, der Speise- und Teewärmer sind praktisches und schönes Kunststoff-Tafelgerät für den täglichen Gebrauch; Teller und Tassen aus Kunststoff, die leichter und weniger zerbrechlich als Glas und Keramik sind, verwendet man dagegen mehr als Garten-, Ausflugs- und Kindergeschirr.

Das Wohnzimmer läßt sich mit Schrank- und Tischmöbeln aus Kunststoffplatten – pastellfarbig, auch durch abstrakte Motive belebt, in satten Farben oder mit der natürlichen Holzmaserung eingearbeiteten Edelfurniers – und geschmackvoll gemusterten hellen „Plastic“-Sesselbezügen sehr reizvoll und auch praktisch modern gestalten. Eine derartige Ausstattung entspricht vielleicht noch nicht durchweg unseien im Herkömmlichen verhafteten Vorstellungen von häuslicher Behaglichkeit und ist auch, da es sich bislang um Einzelfertigung handelt, nicht jedem zugänglich. Gartenmöbel und Gartengerät aus lustigen bunten Kunststoffen und Kunststofftextilien hergestellt, die man unbesorgt den Einflüssen der Witterung überlassen kann, finden aber allgemeinen Beifall. Das Schreibgerät, die Einbände von Büchern und Alben, das Rauchzeug des Hausherrn und der Handarbeitsbedarf der Hausfrau sind in jedermanns täglichem Gebrauch. Daß es heute kaum einen Haushalt ohne Rundfunkgerät gibt, ist nur durch Kunststoff Verwendung für die technischen Bestandteile und Ausstattung der Apparate möglich geworden.

Für das Kinderzimmer ist die Widerstandsfähigkeit von Kunststoffplatten und Kunststoff überzügen für Möbel in lebhaften Musterungen vorteilhaft. Schultische und anatomisch geformte Schulstühle aus Kunststoffen haben sich weitgehend eingeführt. Als einfaches, wenig zerbrechliches, ungefährliches Spielzeug für das Kleinkind, als technisches Spielzeug in minuziösen Ausführungen oder als hübsche Puppen mit allem, was dazu gehört, haben für die heranwachsende Jugend für die im Verfahren der Massenherstellung beliebig formbaren Kunststoffe eine neue, reiche und bunte Welt erschlossen, die auch dem schmaleren Geldbeutel zugänglich ist.

Die Fülle des Bürogeräts geht vom einfachen Füllschreibgerät, dem Bleistiftspitzer, der Federschale und Ablage über Schreibunterlage und Buchungsplatte, Telefon, Wechselsprechanlage und Gehäuse und Tasten moderner Büromaschinen, Schreibmaschinenstühle und -tische bis zur Hollerithmaschine. Notizbücher und Taschenkalender, Sichtkarteien und Schriftmappen, Wandkalender und Statistiktafeln werden ebenfalls unter starker Kunststoffverwendung hergestellt.

Beim Einkauf im Warenhaus finden wir kaum eine Abteilung, in der nicht Kunststoffe zumindest für die Ausstellungsständer und hygienische und praktische (vielfach durchsichtige) Verpackungen verwendet werden. Besonders fiel Kunststoffwaren findet man in den Abteilungen Sport- und Reiseartikel, Täschnerwaren, Kleidung und Kleidungszubehör. Skier aus phenolharzgebundenem Schichtpreßholz, Tennisschläger mit Kunststoffbespannung, Pingpongbälle, Angelschnüre und Angelgerät sind einige Beispiele von Reisekoffer aus zähfester Vulkanfiber oder aus Kunststoff-Folie hergestellt sind leicht und außerdem widerstandsfähig. Einkaufstaschen und Täschnerwaren aus Weich-PVC sind praktisch, preiswert und elegant. Neben Regenmänteln, Schürzen, Schutzanzügen und Schutzstiefeln aus Kunststoff gehören zur Bekleidung auch Knöpfe, Schnallen, Kragenstäbchen, Ansteckschmuck und Bestandteile von Schuhen.

Ob es sich nun um eine Eisdiele, ein zurückhaltend vornehmes Speiselokal oder eine phantastische Modebar handelt – überall ist die Ausstattung mit Kunststoffen in ihrem unbeschränkten Reichtum von Farb- und Formgebung von dauerhafter Eleganz. Kunststoffe sind haltbar, sie schmutzen wenig und, das ist vor allem wichtig, sind mit ihrer geschlossenen Oberfläche durch Abwischen oder Abwaschen ohne viel Aufwand leicht zu reinigen. Es lohnt also, bei der Ausstattung der Gaststätte einigen Aufwand zu treiben, etwa in Kunststoffschichtplatten künstlerischen Dekor nach besonderen Entwürfen einzuarbeiten. Auch der Zubehör des Gaststättenbetriebes von der Getränkeleitung bis zum Ausgußkorken, vom Trinkröhrchen bis zum Eislöffel und Eisbecher wird heute bereits nicht allein in Deutschland mehr und mehr aus Kunststoffen hergestellt. Dr. Hansjürgen Saechtling, Troisdorf