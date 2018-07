Als im Jahre 1909 Braunfels erste Oper "Prinzessin Brambilla" in München uraufgeführt wurde, war es kein Geringerer als FeruccioBusoni, der unter dem Eindruck dieses übern ütigen, von E. T. A. Hoffmannschem Geist beseelten Capriccios dem jungen Musiker eine große Zukunft voraussagte. In den zwanziger Jahren war Braunfels in der Tat einer der meistaufgerührten deutschen Komponisten, und zwar vor allem mit drei Werken: den geist- und temperamentvollen Orchestervariationen über das Flohlied von Berlioz, der lyrisch phantastischen Oper "Die Yögel", in der sich Aristophanes und Eichendorff anmutig begegnen, und dem ekstatisch klangprächtigen "Tedeum". In diesen Werken hatten sich die grundlegenden Wesenszüge des Komponisten — sein Sinn für Groteske und Maskenspiel und seine Begabung für natur- und seelenhafte Lyrik — miteinander verschmolzen und durch eine Wendung ins Religiöse vertieft. Diese glückliche Synthese ermöglichte ein weiteres vielseitiges Schaffen, aus dessen Fülle die charmevolle Lustspieioper "Don Gil" und die groß, vielleicht übergroß angelegte "Messe" hervorragen. Braunfels, der 1925, als Direktor an die Musikhochschule nach Köln berufen wurde, hatte das Vertrauen eines großen Hörerkreises gewonnen, weil seine Musik in der Tradition wurzelte und doch eine neue Sprache redete.

Im Dritten Reich war Braunfels zum Schweigen verurteilt. Die Verfehmung lahmte seine Schaffenskraft nicht, sondern stählte sie, und machte ihn hellhöriger für die besonderen Anliegen der Zeit. So wurde seine Musik herber, konzentrierter und in den Einfallen wählerischer. Das bedeutsamste Zeugnis dieser Entwicklung ist die Vertonung des Mysteriums "Verkündigung" von Claudel, deren innere Notwendigkeit und dramatische Wahrhaftigkeit in jedem Takt überzeugt und ergreift. Außer diesem festspielartigen Bühnenwerk, das einen eigenen Aufführungsstil und ein besonders aufgeschlossenes Publikum verlangt, entstanden die farbiger gehaltenen und darum leichter zugänglichen "Szenen aus dem Leben der Heiligen Johanna", eine sehr wirkungsvolle Vertonung von Grillparzers "Traum em Leben", ein Kantatenzyklus über die christlichen Hauptfeste, Orchesterwerke, Kammermusik, Lieder und anderes mehr. Dieses spätere, zum großen Teil noch unerprobte Werk von Braunfelswürde diejenigen, die nur sein früheres kennen, in vielem überraschen, wenn es endlich, wie es ihm gebührt, zur Geltung käme Sein siebzigster Geburtstag am 19. Dezember könnte ein Anlaß sein, einen Anfang damit zu machen. Scbg.