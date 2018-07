Carl J. Burckhardt: Drei Erzählungen (Manesse Verlag, Zürich, 240 S., Leinen 14,– DM).

Carl J. Burckhardt: Reden und Aufzeichnungen (Manesse Verlag, Zürich, 320 S., Leinen 18,– DM).

Was weiß der Mensch vom Menschen? In dem Essay ‚Vorbei am Wortwechsel‘ antwortet Carl J. Burckhardt auf diese Frage: „Die Tränen der Dinge werden geweint, weil die Dinge jene Freiheit verloren haben, die nur die heitere Einfalt des sie betrachtenden Geistes verleiht.“ Aus der Ernüchterung durch Politik und Historie erhebt sich Burckhardt zu der Freudigkeit, der Strange consolation die nach T. S. Eliot nur das im Kunstwerk Gestalt gewordene Leben vermittelt.

Die eindrucksvollste unter den Erzählungen, ‚R. W. – Ein Bericht ist nicht frei erfunden. Ihre beiden Hauptfiguren sind wirkliche Menschen, mit dem Blick des Historikers festgehalten, aber zugleich in den ‚Geheimnisstand‘ der Poesie erhoben und in ein reinigendes Licht getaucht. Die Frau, eine englische Aristokratin, erinnert an Lord Byrons großartige und gefährdete Gestalt. Der Mann, dessen Name erst am Ende bekannt wird, wirkt von Anfang an wie eine Zeichnung von Daumier. Er ist profund, aber skurril gebildet und bis zur Karikatur besessen von einem mysteriösen literarischen Werk, das er geschaffen haben will. Angeblich Flüchtling des Dritten Reiches, enthüllt er sich am Ende als politischer Agent, der wegen doppelten Spiels hingerichtet wurde; nur unbeschriebenes Papier bleibt von dem Werk übrig, das die Menschheitsgeschichte umwälzen sollte. Aber bis zuletzt wird dank Burckhardts Kunst das Geheimnis, das jeder von uns mit in den Tod nimmt, gewahrt, und der Berichterstatter steht vor dem zur Chiffre gewordenen Menschen von heute, der in den Wirren der Zeit wie in einem Sumpf versinkt, als ein Zeuge, der die Wahrheit nicht ermitteln kann. Das Spiel zwischen Mann und Frau ist trotz allem echte, Verwandlung bewirkende Ergriffenheit, die den Traum des andern versteht. Nicht die bürgerliche, sondern die höhere Wahrheit hat das letzte Wort, die das Rettende als ein unzerstörbar von Seele zu Seele dringendes Licht versteht.

Außerhalb dieses schmalen Lichtkegels sinngebender Liebe herrscht in der Nachkriegswelt das Dunkel, mit dem die ‚Jagd‘ schließt. Sie hat fast keine Handlung: eine Hirschjagd im Hochgebirge nimmt ein schreckenerregendes Ende; ein heimgekehrter Kriegsgefangener wird erhängt im Forst aufgefunden – der Mensch von heute ist selbst zum gehetzten Wild geworden. Das Schicksal dieses Unbekannten spiegelt sich in Kriegserlebnissen der Jäger und in zwei prachtvollen Prosaballaden (wie die Handlung der Wahlverwandtschaften‘ in Goethes Novelle ‚Die wunderlichen Nachbarskinder’) und in der Legende des Schlusses: die Phantasie des einfachen Volkes ist sinnschaffende Urkraft, ein Flügelschlag, der zum befreienden Licht emporträgt. Aber dieser Eindruck wird aufgewogen durch ein anderes Bild, das man als die symbolische Grundfigur der drei Erzählungen ansehen könnte: der winzige, belichtete Raum der Jagdhütte, in dem Wärme, Geborgenheit und Eintracht herrscht; draußen die Nacht, die unendliche, ewig fremde Natur; um den Lichtkreis der Hütte herum Schritte, die wir nur halb wahrnehmen, die Todesnot des Mitmenschen, die nicht zu uns herandringt.

Auch in der ersten Erzählung ‚Die Höhle‘, die vor 1914 spielt, geht es um den Einbruch elementarer Mächte in einen Bereich der Geborgenheit, in eine Art pädagogischer Provinz’, zu der sich ein altersweiser Erzieher und drei junge Menschen an der Wende der Kindheit zusammenfinden. Namentlich der Jüngste unter ihnen, eine genial begabte, aber tausendfach gefährdete Natur, blüht in dieser Atmosphäre des Verstehen und der Freundschaft auf – da trübt erwachende Leidenschaft den spiegelklaren Frieden der kleinen Gemeinschaft, und ein sinnloser Zufall vernichtet das Leben des Kindes. Die ganze Novelle ist auf das Geheimnis dieser Katastrophe hin angelegt, auf die Schlußworte „Es ist alles gut“, die tragische Ironie und Trost zugleich sind. Das Wunder vollzieht sich auf einer anderen Ebene: es ist, als wäre in der so sorgfältig behüteten Entwicklung des Knaben der Keim zu einem neuen Leben mitgewachsen, dessen Maß nicht das menschliche ist, eine unfaßbare, geistigelementare Natur, die wie ein Diamant die Glaswände menschlicher Erfüllung durchschneidet. So wird durch seinen Tod das irdische Leben gesprengt wie das Dasein in einer Retorte: Homunculus zerschellt an Galatheas Thron.

In seinen Essays „Gestalten und Mächte“ (1941) hatte Carl J. Burckhardt formende und tragende Kräfte der europäischen Vergangenheit aufgewiesen; die ‚Reden und Aufzeichnungen‘, jetzt im Manesse Verlag, sind der kostbare Spiegel unmittelbarer Lebenserfahrung. Sie enthalten Begegnungen mit Menschen und Landschaften, Porträts von Freunden, Künstlern und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die in einem weitgefaßten Sinne Zeitgenossen heißen können. Neben weithin bekannten Meisterstücken seiner Prosa, den ‚Erinnerungen an Hofmannsthal‘ und dem ‚Vormittag beim Buchhändler‘, ist vor allem die Rede über Rodin von unschätzbarer Bedeutung: sie setzt das Gespräch der Verständigung zwischen dem französischen und dem deutschen Geist fort. An die ‚Kleinasiatische Reise‘ (1923) erinnern die Städtebilder, in denen jeweils die geistige Physiognomie einer historischen Landschaft festgehalten wird: Danzig, das Wien von 1918–1919, der Himmelstempel in Peking und die eigene Heimatstadt Basel, die Burckhardt liebevoll und gerecht, überlegen und unerbittlich zeichnet.

Grete Schaeder