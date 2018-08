Von Paul Hühnerfeld

Auf dem 6. Parteitag der Kommunistischen Partei Jugoslawiens in Zagreb stand ein Funktionär auf und beschuldigte einen andern, mit seiner Frau ein Verhältnis zu haben. Mitten zwischen wichtigen innen- und außenpolitischen Entscheidungen brachte dieser Mann sein Privatschicksal vor die einzige Instanz, die er kannte: die Partei. Und die Partei ging nicht peinlich berührt schnell über den Fall hinweg; sie untersuchte ihn: die Sinnlosigkeit der Anschuldigungen des Anklägers stellte sich heraus, und er wurde aus der Partei ausgestoßen.

Vielleicht brachte diese Untersuchung mit Absicht ein falsches Ergebnis: denn der beschuldigte Funktionär war ein Minister – das ist aber nicht so entscheidend. Bezeichnend ist vielmehr, daß überhaupt ein Mann seine Partei für die richtige Instanz hielt, seine Frau und ihren Geliebten anzuklagen, und daß die Partei sich tatsächlich eines solchen privaten Falles annimmt.

Der wesentliche Unterschied zwischen der Kommunistischen Partei Jugoslawiens und den Bolschewisten bestand schon vor dem Bruch Titos mit Moskau: er ergab sich daraus, daß die jugoslawische Partei eine Partei der Partisanen ist. Das waren Männer, die sich nach dem allzuschnellen Blitzsieg der deutschen Armee in die bosnischen Wälder, in die herzegowinischen Steinwüsten, in die mazedonischen Berge zurückzogen. Sie haben dort jahrelang unter härtesten Bedingungen gelebt; Frauen stießen zu ihnen: kommunistische Studentinnen aus Belgrad, Arbeitermädchen aus Ljubljana und Zagreb. Sollte der Partisanenkrieg nicht von innen unterhöhlt werden, brauchte man eine strenge Moral – man hat sie geschaffen. In diesem Krieg hat es zwischen den bewaffneten Frauen und den bewaffneten Männern nicht jene Freiheit der Beziehungen zwischen den Geschlechtern gegeben, die schon so mancher Salonbolschewist als eine der „fortschrittlichsten Ideen“ des Kommunismus bezeichnete; statt dessen entwickelte sich zwischen den Gleichberechtigten das genaue Gegenteil: eine Sprödheit der Beziehungen, ein harter, von Heuchelei nicht freier Puritanismus.

Schon bald lernt man unterscheiden, wer von den zwei, drei Offizieren, die der Reisende in jedem I.- oder II.-Klasse-Coupé, in jedem jugoslawischen Schnellzug vorfindet, Partisan war. Zunächst einmal muß man die Marine- und Luftwaffenoffiziere ausschalten. Sie haben intelligente, freundliche Gesichter; es sind sehr schöne Männer dabei, die mit ihren schwarzen Locken und Schnurrbärtchen oft ein bißchen an Operettenfiguren erinnern. Offiziere der Armee dagegen in ihren grüngrauen Jacken und schwarzen Stiefeln, die flache Schirmmütze mit dem roten Stern ins Gesicht gezogen, haben oft grobe, verkniffene Gesichter, aus denen Roheit starrt, aber auch Mißtrauen und Angst. Das können Partisanen gewesen sein: einfache Leute, die nach dem Krieg in die unteren Führerstellen der Armee einrückten. Ein jugoslawischer Studienrat behauptete, viele von ihnen könnten gerade ihren Namen schreiben.

Es sind die Männer, auf die Tito sich verlassen kann. Aber es sind auch Leute, auf die sich das Volk in gewisser Weise verläßt: vielleicht müssen Männer, die der balkanischen Korruption, deren Tradition auch im neuen Jugoslawien nicht ganz abgebrochen ist, widerstehen wollen, aus solch grobem Holz geschnitzt sein. Vielleicht müssen sie inmitten dieser lebenslustigen kleinen Völker – Puritaner sein.

Der Tauernexpreß, der von München und Salzburg kommt, fährt gegen 1/2 6 Uhr abends in den acht Kilometer langen Karawankentunnel, über den die österreichisch-jugoslawische Grenze geht. Die jugoslawische Grenzstation heißt Jesenice. Der Bahnsteig ist nur schwach erleuchtet, der Wind schaukelt die an dünnen Drähtchen hängenden Laternen. Wenn die kurze und höfliche Grenzkontrolle vorbei ist, bleiben die Ausländer noch unter sich: in Jesenice steigen kaum Jugoslawen ein.