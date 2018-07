Die großen Perioden der Menschheitsgeschichte werden häufig nach den Materialien benannt, aus denen der Mensch seine notwendigen Gebrauchsartikel herstellt. Kein Wunder also, wenn als ein Ausdruck unserer Zeit und ihres technischen Fortschritts der Versuch gemacht wird, das Schlagwort vom „Zeitalter der Kunststoffe“ zu gebrauchen. Schlagworte sind nun aber selten schön und noch häufiger falsch. Die Wunderwelt der Synthese, in deren Peripherie der Mensch gerade einzudringen beginnt, mag dazu verleiten, vom Anbruch eines neuen Zeitalters zu träumen, dem die Kunststoffe vielleicht einmal ihr Gepräge geben werden. Es ist allerdings heute bereits eine Realität der Gegenwart und keine Sphärenmusik einer fernen Zukunft, daß der Mensch mit Kunststoffen die Vorratskammern der Natur, die da und dort schon recht leer geworden sind und häufig wegen ihrer Lage im Spannungsfeld der Weltpolitik nicht optimal benutzt werden können, ergänzt. Daß Kunststoffe zudem nicht nur im Schatten politischer Ereignisse wie Aufrüstung, Krieg und Rohstoffmangel gedeihen, ist wohl jetzt auch dem letzten Konsumenten klar, der sich dabei jedoch nicht immer bewußt sein wird, daß der Mensch im täglichen Leben von Kunststoffen umgeben ist, angefangen am Morgen mit der Zahnbürste mit Celluloidstiel und Perlonborsten und den Tag beendend mit dem Druck auf den Kunststoffknopf seiner Nachttischlampe. Gäb’ es eine böse Fee, die mit einem Zauberwort alles, was Kunststoff ist, aus unserem täglichen Leben mit einem Schlag verbannen könnte, wäre der peinlichen Überraschungen kein Ende. Die Kleidung würde uns weitgehend vom Leibe fallen, weil die Kunststoffknöpfe ihren Dienst versagen, von unseren Damen ganz zu schweigen, die angesichts der Unterkleidung aus Kunststoffen besonders „betroffen“ wären, das Auto mit 100 bis 150 Kunststoffteilen würde streiken, die Elektrizitätsversorgung, das Rundfunk- und Fernmeldewesen zusammenbrechen, kurz das ganze Leben würde stocken...

Wie gut, daß eine solche Zauberfee ihre Kräfte bestenfalls in einem Märchen erproben kann! Die Entwicklung der Kunststoffindustrie nicht nur in Deutschland sondern in allen Industriestaaten der westlichen Hemisphäre mutet zwar wie ein modernes Märchen an, ist aber nichts weiter als die Bestätigung des alten Satzes, daß Wille gepaart mit Arbeit nicht ohne Erfolg bleiben kann. Die westdeutsche Kunststofferzeugung konnte von 1948 bis zu diesem Jahr um rd. 260 v. H. gesteigert werden. Demgegenüber erfuhr die Industrieproduktion der Bundesrepublik im gleichen Zeitraum nur eine Erhöhung von 160 v. H. Mit 200 000 t beträgt der Anteil der westdeutschen Kunststoffindustrie an der Welterzeugung von Kunststoffen wieder 12 v. H. Die deutsche chemische Industrie wird ihren Anteil an der Welt-Chemieerzeugung dagegen in diesem Jahr über 6 v. H. kaum hinausbringen.

Noch eindrucksvoller wird die Bedeutung der Kunststoffe, für eine moderne Wirtschaft durch die Tatsache unterstrichen, daß die neuen synthetischen Werkstoffe ein wesentlich geringeres spezifisches Gewicht (1,3) haben als beispielsweise Metalle (Blei 11,3, Kupfer 8,9, Zink 7,1, Aluminium 2,7), die zum Teil schon heute durch Kunststoffe ausgetauscht sind. Würde man die Erzeugung in Raummengen angeben, denn schließlich ist ja nicht das Gewicht, das zwar die handelsübliche Verkaufseinheit bildet, sondern der erfüllte Raum ausschlaggebend, so hat die Welterzeugung an Kunststoffen – für 1952 rechnet man mit 1,7 Mill. t – auch ohne Berücksichtigung des synthetischen Kautschuks und der Faserwerkstoffe, die ja ebenfalls Produktionen der Kunststoffchemie sind, die Erzeugung der NE-Metalle zusammen bereits überflügelt.

Die Leistungsschau „Kunststoffe 1952“ sollte „Herrn und Frau „Jedermann“ die Wunderwelt der Kunststoffe erschließen. Daß das gesteckte Ziel erreicht werden konnte, zeigt der Widerhall in der Öffentlichkeit, vertreten durch die in- und ausländische Presse. Nicht ganz zu Unrecht wurde von Journalisten festgestellt, daß die dargebotene technische Symphonie von Farben und Formen der überwiegenden Mehrzahl der Besucher den „Kunststoffbazillus“ eingeimpft hat. Die deutsche Kunststoffindustrie habe bewiesen, daß aus Kindem des Mangels Werkstoffe mit Weltgeltung geworden sind und daß der manchmal konservative aber technisch doch so aufgeschlossene Deutsche ebenso „plastic minded“ werden kann wie der Amerikaner. Damit sind auch die Zukunftsaufgaben der in der Kunststoffindustrie Schaffenden klar dargelegt: In den USA werden je Kopf der Bevölkerung schon jetzt jährlich rd. 7,5 kg Kunststoffe verbraucht. Für 1955 rechnet man mit einer Steigerung auf 12–13 kg. Bei uns sind es zur Zeit aber erst 4 kg. Wenn man den Ergebnissen der Leistungsschau trauen darf – an Optimismus hat es den Männern der Kunststoffindustrie ja nie gefehlt – wird es auch in der Bundesrepublik möglich sein, diese Ziffer im Laufe der nächsten Jahre mindestens zu verdoppeln, wenn einige Wünsche erfüllt werden.

Aus ihrem großen Katalog seien nur einige genannt: Die unmoralische, wirtschaftshemmende Steuergesetzgebung, die die Bildung eigenen Investitionskapitals nicht zuläßt – Neuentwicklungen und Produktions Verbesserungen, auf die es in der Kunststoffindustrie entscheidend ankommt, kosten Geld, und Stillstand bedeutet Rückschritt –, das Fehlen eines Kapitalmarktes, aus dem wir die notwendigen Mittel für die Steigerung der Produktion zusätzlich schöpfen können, die Unterbewertung von Wissenschaft und Forschung, denn nur durch sie werden wir zu neuen technischen Erkenntnissen auf dem Kunststoffgebiet kommen, kurz alle Sorgen, die wir zum Teil mit anderen Sparten der deutschen Wirtschaft gemein haben. Bei der jungen in stürmischer Aufwärtsentwicklung befindlichen Kunststoffwirtschaft potenzieren sie sich allerdings, denn was heute technisch neu ist, kann morgen bereits durch neue Wunder der Retorte überholt sein.

Wir hoffen jedoch zuversichtlich, daß sich auch die Staatsführung immer mehr von der Gültigkeit alter wirtschaftlicher Grundregeln überzeugt und nicht versucht, sie zum Schaden der Wirtschaft und jedes wirtschaftenden Menschen außer Kraft zu setzen, sondern durch sinnvolle Maßnahmen mithilft, ein Märchen, das die moderne Technik geschrieben hat, Wirklichkeit werden zu lassen. Der unternehmerische Weitblick, die schöpferische Kraft des Chemikers und Ingenieurs und der Leistungswille des deutschen Arbeiters haben sich in der Kunststoffwirtschaft in glücklicher Weise zusammengefunden. Alle diese Kräfte arbeiten für das große Ziel, noch mehr und noch bessere Kunststoffe zu produzieren. Sie wissen, daß in der Retorte des Chemikers und in den Fabrikationsanlagen unserer Werke die Frage mit entschieden wird, ob es möglich ist, den sozialen Wohlstand in unserem alten Europa zu heben und damit den Politikern ein Mittel in die Hand zu geben, den inneren und äußeren Frieden sicherzustellen.