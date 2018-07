Im Zuge der seit Wochen anhaltenden Geschäftsstube tendierte der Aktienmarkt auch in den Tagen vor Weihnachten uneinheitlich. Die Kundschaft wartete bestenfalls mit ein paar Verkaufsorders auf. Da der Berufshandel unter sich war, bestimmte er allein die Aufnahmekurse. Aber selbst bei den Banken, die bislang am börsenaktivsten waren, scheint keine Neigung zu bestehen, sich noch vor Jahresschluß in größerem Stil zu engagieren.

Wie die Bankinstitute melden, sind die Geldbeschaffungsverkäufe der Kundschaft am Abflauen. Gegenwärtig resultieren sie noch in einem bemerkenswerten Prozentsatz von wiederhergestellten Konten Ostvertriebenen, die im Zuge der Wertpapierbereinigung Jetzt wieder über ihren Besitz verfügen können.

... Gemessen an ihrem DM-Kurs waren die täglichen Schwankungen der Montane unbedeutend. Viel mehr Aufmerksamkeit verdiente dagegen die Bewegung der IG-Farben – Aktien, die nach ihrem bisher tiefsten Stand am 11. Dezember von 86 v. H. wieder auf 90 anzogen und sich auf dieser Basis einigermaßen behaupten konnten. Grund für die aufkommende Nachfrage war die Pressekonferenz des IG-Farben-Entflechtungsausschusses, auf dem das Mtglied dieses Gremiums, Dr. Reuter, das Wort sprach: „Zu dem augenblicklichen IG-Farben-Kurs würde ich jede Menge Aktien kaufen!“ Nun, einige Leute haben gekauft...

Von den Regional-Banken erfreuten sich die Aktien der Hamburger Vereinsbank einer aktiven Kurspflege (68–71v. H.). Großbankpapiere wurden zu der bisherigen Kursen ohne Schwierigkeiten aufgenommen. – Bei den Aktien der ehemaligen Großreedereien tut sich eine Nivellierung nach unten vollzogen. Für Hapag bisland erst Nachfrage bei 34 v. H., beim Norddeutschen Lloyd schon bei 35 1/4 v. H. – Bei Brauereipapieren hält das Rätselraten wegen der eventuellen Dividendenausschüttung an. Die Brauereien selbst und auch die sie jeweils betreuenden Banken sind mit Nachrichten über das am 30. September abgelaufene Geschäftsjahr äußerst sparsam und enthalten sich, der sonst üblichen Meinungskäufe.

Am Rentenmarkt konnten die bisher im Kurs zurückgebliebenen RM-Pfandbriefe (Schiffspfandbriefe usw) an Boden gewinnen. Dieser Bewegung dürften Tauschtransaktionen zugrunde liegen, denn in bisher besser bewerteten Emissionen war zeitweilig Angebot zu beobachten das übrigens nur schleppend aufgenommen wurde. Enttäuscht haben wieder einmal die Harpener Bonds, die auf 83 v. H. zurückfielen, sich am letzten Wochenende dann jedoch leicht erholten. -ndt.