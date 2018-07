Inhalt Seite 1 — Christmeß mit Intraden Seite 2 Auf einer Seite lesen

Trotz der großen Kälte schrubbt meine Mutter unsere gute Stube, denn morgen ist Vigilia. Den Tannenbaum habe ich im Wald geholt, er steht hinter unserem braunen, schlesischen Kachelofen. Morgen, zum Heiligen Abend, wird dieser schlesische Ofen seit Ewigkeiten wieder einmal geheizt. Dafür gehen wir heut sehr zeitig schlafen. Vigilia ist ein schwerer Arbeitstag für Vater und für Mutter. Im Halbschlaf noch höre ich am anderen Tage ein Gepolter und Rumoren, ein Gegratsche und Geplärre mit den Kuchenblechen. Später hört das auf. Vater und Mutter sind vor Tagesanbruch zur letzten Adventsandacht in die Kirche gegangen. Nach der Kirche kommt unser Organist gelaufen. Das ist eine hohe Ehre für uns, denn der Organist kommt nicht alle Tage. Damit muß aber etwas ganz Gewichtiges im Gange sein. Vater und Mutter und Organist stecken die Köpfe zusammen, als berieten sie nichts Wichtigeres als die Geburt unseres Heilands persönlich.

Unser Organist, der mir als mein Lehrer oft dieHosen stramm zieht, kommt nur dann, wenn bestimmt etwas mit Gott im Spiele ist, so vor Ostern, wo Vater das Halleluja blasen soll, oder Fronleichnam, wo es noch saftiger zugeht. Es kann sich also nur um Christmeß handeln.

Kaum ist der Organist fort, als Vater seine Trompete vom Schrank herunterholt, die Pomadenbüchse hervorkramt und mit dem Reiben und Putzen seines Instruments beginnt. Als seinen ältesten Sohn ruft er mich herbei, ich werde mit wichtigen Gängen beauftragt, zum Stellmacher, der die zweite Flöte bläst, zum Gärtner, der die kleine Trommel wirbelt, zum Maurer, der die große Pauke schlägt, und zu den vielen anderen, die Klarinette, Tuba und dergleichen spielen. Ich habe ihnen auszurichten, daß zur Christmeß, heut um Mitternacht, Intraden stattfinden, sie alle hätten sich heut abend pünktlich um neun Uhr in unserer guten Stube einzufinden. Nun aber fehlen dem Vater noch Baß, Posaune und erste Klarinette. Die wohnten in drei verschiedenen Nachbardörfern, in Eichendorf, in Blubowitz und in Pluschkau. Dorthin hätte ich rasch zu laufen. Als Belohnung verspricht Vater mir ein Geschenk vom Christkind, Mutter meint, wenn ich zurück bin, seien die Kuchen fertig.

Ich habe eine ziemliche Strecke im Umkreis zu durchlaufen, so ungefähr alles das, was meine Heimat ist. Der Frost klirrt in Birkenalleen. Bald habe ich das Dörfchen Eichendorf erreicht, an dessen Anfang die großen Teiche liegen. In diesen Teichen fischt man heute. Das Wasser ist abgelassen. Männer, die damit beschäftigt sind, erkennen mich, und einer ruft: „Aha, da kommt der Sohn vom Trompeter. Etwas Wichtiges ist also in Knallkowitz im Gange.“ Dafür rufe ich ihm zu: „Intraden gibt es heut in Knallkowitz.“ Er ist sehr begeistert für diese Auskunft, schlägt die Hände gegeneinander und auf die Schenkel, und bewundert die Knallkowitzer, die sich zur Christmeß sogar Intraden leisten. Das wäre wenigstens etwas. Er ginge heute nacht zur Christmeß auch nach Knallkowitz. Denn dort wäre etwas los. Er versichert mir ferner, daß er meine Mutter sehr gut kennt. Daß er mit ihr früher oft tanzte, zu einer Zeit, als ich noch in diesem Teich herumgeschwommen bin. Und hier, ruft er, sei ein Fisch. Den sollte ich meiner Mutter als Weihnachtsgeschenk überbringen, mit bestem Gruß. Der Mann griff in ein Faß, er überreichte mir einen Karpfen.

Mit diesem Karpfen, den ich in einen Jackettwinkel packte, setzte ich mich weiter in Gang und erreichte bald das Häuschen des Klarinettisten, eines Schusters, der auf seinem Schemel saß und einen Stiefel tüchtig mit dem Hammer bearbeitete. „Gelobt sei Jesus Christus“, rief ich, „der Vater läßt schön grüßen. Zur Christmeß gibt es Intraden in Knallkowitz. Ihr sollt pünktlich um neun in unserer guten Stube sein.“ Der Schuster setzte ein festliches Lächeln ins Gesicht, als freute es ihn besonders, daß man wenigstens in Knallkowitz an der alten väterlichen Sitte der Intraden festhalte. Bald war ich weiter unterwegs nach Blubowitz.

Die Heimatberge waren sanft mit Schnee überzuckert und märchenhaft leuchtend.

Der Posaunist, dem ich mein „Gelob: sei Jesus Christus“ gab, und ihn nach Vaters Wunsch mit den Intraden beauftragte, war auf dem Hof dabei, sein aufgehängtes Schwein mit einem Messer in Speck und Fleisch zu zergliedern. Seine Frau interessierte sich dagegen für meinen Fisch. Ich erzählte ihr ebenfalls die Geschichte, sie meinte, es sei doch nicht gut, mit solch einem Fisch in den Händen frierend nach Knallkowitz zu laufen. In Blubowitz gäbe es keine Teiche, sie hätten keinen Fisch und ich solle ihr meinen Fisch überlassen, dafür hier ein paar Wellwürste der Mutter mit nach Hause nehmen. Dann aß ich etwas vom Wellfleisch, das sie aus einem Topf hervorlangte und das schmalzig in einem Kasseroi knallte. Bald war ich weiter unterwegs nach Pluschdikau. Im Walde, den ich durchlief, knallte es. Das waren, die fürstlichen Förster, die Jagd nach Hasen machten. Bald lief mir der alte Firmichla über den Weg, von dem ich längst wußte, daß er auf verbotene Weise Hasen jagte. Er war zutraulich, sprach von einem herrschaftlichen Wagen voll Hasen, der vor uns führe. Am Bock säße der alte Pichla, der hätte von Tuten und Blasen sowieso keine Ahnung. Der Wagen tauchte bald vor uns auf und fuhr träge dahin. Ich sollte den Pichla mit Redensarten abhalten, meinte Firmichla, bis er seinen Hasen beiseitegeschafft hätte. Wir wären an den Wagen herangekommen, Firmichla blieb zurück. Der alte Pichla erkannte mich, er nickte freundlich. Ich rief ihm zu: „Heut gibt es Intraden in Knallkowitz.“ Als er diese Kunde vernahm, hob er andächtig und voll Verwunderung seine Hände zum Himmel. „Intraden, das ist ja wie zur Zeit unserer Kaiserin Maria Theresia, das ist ja, wie es mein Großvater zu erzählen wußte. Da komme ich freilich auch nach Knallkowitz zur Christmeß. In Knallkowitz ist zur Geburt unseres Heilandes wenigstens noch etwas los. Dein Vater, der versteht aber auch die Intraden zu blasen“, versicherte mir der alte Pichla, und blies mit geblähten Backen: „Trataratata“. Inzwischen hatte Firmichla seinen Hasen beiseitegebracht und winkte mir verstohlen zu. Ich verabschiedete mich und lief im schnellen Tempo weiter.