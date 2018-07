Von René Leudesdorf

Lieder sind singend entstanden, um gesungen zu werden. Die Melodie entwuchs dem Text, der sich in ihr auf eine gehobene Weise ausspricht. Melodie ist die „Weise“, in der wir dem Textwort und seinem Sinne begegnen. Nimmt sie aber Ursprung und Kraft aus dem Wort, und ist also das Lied eine besondere Form des Wortes, dann können wir sinnvoll und richtig nur singen, wenn wir glauben, was der Text sagt.

Lied ist immer Bekenntnis, Zeugnisgeben von seinem Inhalt. Wenn seine Aussage nicht gewußt wird und bewußt bleibt, wird entweder gar nicht mehr gesungen, oder der Gesang stellt nur noch eine Gefühlsäußerung dar, in dem der ausgehöhlte Text nur noch untergeordnete Bedeutung hat. Am liebsten ist dem „gefühlvollen“ Lied die Idylle. „Süßer die Glocken nie klingen“ – ein anspruchsloser Textsinn fügt sich einschmeichelnd dem Sentiment von Melodie und Sänger. Dahinter steht die Trennung von Gefühl und Verstand – Krippenidyll, Zauber der Christnacht hier, durchkalkuliertes Weihnachtsgeschäft dort – das Ergebnis der Verwässerung des christlichen Glaubens zur verschwommenen Gefühlsreligion.

Ein kurzer Blick auf den Text heute volkstümlicher Weihnachtslieder offenbart das gegenwärtige Christfest-Erlebnis. Alle diese Lieder entstanden in den vergangenen hundert Jahren, und ihre Popularität zeigt an, in welcher Gefühlswelt wir stehengeblieben sind: Stille Nacht, heilige Nacht .. blonder Knabe im lockigen Haar; Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen; O Tannenbaum ... du grünst nicht nur zur Sommerzeit ...; Morgen, Kinder, wird’s was geben; oder gar: Kling, Glöckchen, klingelingeling. Wovon ist da die Rede? Gibt es hier echte oder nur vorgetäuschte Freude? Wie lange soll diese Freude halten, die gespeist wird von Erinnerung an Kindheitstage, von Schenken und Beschenktwerden? Geben wir in diesen Liedern Kunde vom tröstlichen Sinn, den die Christnacht für uns Menschen hat?

Wollen wir wieder Zugang zu Weihnachten haben, wird das Zeugnis der alten Weihnachtslieder des fünfzehnten, sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts ein lohnendes Feld unserer Besinnung sein können. Dabei gibt der Vergleich mit der Gestaltlosigkeit der heute gängigen Weihnachtslieder einen deutlichen Begriff davon, wie weit wir seit dem neunzehnten Jahrhundert vom Kern der Weihnachtsbotschaft abgerückt sind. Jene alten Lieder sind bei der Mehrheit unseres Volkes in Vergessenheit geraten. Dennoch gibt es immer wieder Menschen, denen sie gesungenes Evangelium bedeuten.

Das Zeugnis alter Weihnachtslieder isoliert das Fest nicht von dem Ganzen der frohen Botschaft. Es führt von Gott dem Schöpfer und der Verheißung des Evangeliums durch alle Teile christlicher Offenbarung. Es spricht von der Armut und Not des Menschseins und von der Verlassenheit, in die Gott selbst sich hineinbegibt, erzählt, was sich Wundersames ereignet hat, und es singt in Anbetung „Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich!“ – die Antwort auf Gottes gnädiges Tun an uns.

Die alles umgreifende Freude ist der Grundton aller dieser Lieder. Und das Präludium heißt: Advent, Erwartung der Ankunft. „Wacht auf, ruft uns des Wächters Stimme“; „Nun komm der Heiden Heiland.“ Es gibt keinen wesentlichen Abstand zwischen Advent und Weihnacht. Wir warten nicht auf ein Unbekanntes hin, sondern wir wissen, daß Gott zu seiner Verheißung steht: