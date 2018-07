Inhalt Seite 1 — Der seltene Dr. jur. H.S. Seite 2 Auf einer Seite lesen

In der Unterwelt der Bücher

Von Hanns Arens

Es war im Jahre 1930. Ich arbeitete damals in einer kleinen Bücherstube im Rheinland, die sich mit besonderer Liebe aller kulturellen Belange der Stadt annahm. Eines Tages erreichte uns die Bitte, unsere Buchhandlung zum Treffpunkt und zur Geschäftsstelle der in unserer Stadt gerade gegründeten Gesellschaft der Bibliophilen, deren erster Vorsitzender Dr. jur. H. S. war, zur Verfügung zu stellen. Wenige nur hatten ihn je gesehen. Überliefert ist, daß dieser Bibliophile, der Träger eines sehr bekannten Namens, der nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt der europäischen Industrie bekannt ist, ein Eigenbrötler war, dessen Leben – er war Rechtsanwalt, ohne diesen Beruf praktisch auszuüben – im Verborgenen verlief. Dr. jur. H. S. war bei allen Verlegern, die Privat- und Luxusdrucke herausbrachten, dafür bekannt, daß er als namhafter Sammler jeweils das mit der Nr. 1 signierte Exemplar des betreffenden Werkes erhielt.

Eines Tages im Juni erhielt ich einen Brief von ihm, des Inhalts, ich möchte am Donnerstag zu ihm kommen, um, wie es hieß, „Dinge zu besprechen, die die Bibliophile Gesellschaft betreffen“. Ich möchte, so war ausdrücklich vermerkt, nicht vor elfeinhalb Uhr des Nachts kommen. Dieser Brief war ein Ereignis, und die Tatsache des erbetenen Besuches sehr verwunderlich.

Genau eine Minute vor elfeinhalb Uhr stand ich vor einer großen, im Stile des Wilhelminischen Zeitalters erbauten Villa, und mit dem Glockenschlag, der die letzte halbe Stunde vor Mitternacht ankündigte, faßte ich den Klingelgriff und zog zweimal kräftig. Es erschien ein älterer, der Phantasiewelt E. Th. Hoffmanns entlaufener Diener, langsam und schlurfend, nicht ohne gespensterhaft mit einem großen Schlüsselbund zu rasseln. Ich nannte meinen Namen. Er ging langsam die Stufen zum Hauseingang wieder hinauf und erschien nach einigen Minuten wieder, um – großartiger Augenblick! – mit einem riesigen Schlüssel das Tor zu öffnen und mich einzulassen. Im Hausflur angekommen sprach er sehr bedächtig diese Worte: „Der Herr Doktor erwartet Sie in der Bibliothek.“

Ein merkwürdiges Dämmerlicht beherrschte diesen Raum, der an allen Wänden bis zur Decke mit Büchern angefüllt war. Hier wartete ich eine lange Zeit, wie mir schien, als plötzlich der Herr des Hauses groß und bleich vor mir stand. Ohne viel Worte der Einleitung oder Begrüßung bat er mich, mich ihm gegenüber an den Tisch zu setzen, auf dem außer einem Aschenbecher nur ein silberner Teller mit einem Korkenzieher lag. Schweigend saßen wir uns gegenüber, bis der Diener erschien, um eine Kiste mit Zigarren, eine Flasche Rotwein und ein Glas auf den Tisch zu stellen. Mit dem Griff des Kenners faßte mein Gastgeber die Flasche, entkorkte sie, um das eineinzige vorhandene Glas zu füllen. Mit der Umständlichkeit des alten Herrn entnahm er der Kiste eine Havanna. Dann hob er das Glas, um nacheinander dreimal, mit ganz kurzen Abständen, zu trinken. Ich war nicht im geringster, verwundert, weder des einen noch des anderen Genusses in dieser Stunde teilhaftig zu werden. Während er – offensichtlich vom Weine befeuert, vielleicht auch unterstützt durch mein interessiertes Zuhören – aus seinem Leben erzählte, aus seiner Welt der Bücher berichtete, blühte und leuchtete seine Phantasie, rankte sich hinauf an den merkwürdigen Schicksalen, die in der Welt des Geistes und in der Welt des Buches sich ereignet haben.

Vom Turme schlug es zwei. Längst schon hatte er eine in Bereitschaft gestellte zweite Flasche, entkorkt und einer weiteren Zigarre zum Feuer verhelfen. Dann aber geschah etwas, worauf ich nicht gefaßt war: Eben noch sprach er vom Leben des großen Monomanen Tinius, dessen Anwalt er hätte gewesen sein mögen, als schlagartig mitten im Satze, diese Stimme verstummte! Das hagere, bleiche, knochige Gesicht mit den geschlossenen Augen, eine Maske, geformt von der Hand des Todes, leuchtete aus der Dämmerung, unheimlich. Aufrecht, mit leicht geöffnetem Mund, saß er mir gegenüber, die eine Hand im Schoß, die andere, die brennende Zigarre haltend, lag auf dem Tisch. Ein leises Atmen, kaum hörbar, war das einzige Zeichen, das mich daran erinnerte, daß er lebte. Schon diese Sekunden – vielleicht waren es zwei Minuten – allein waren es wert, hier zu sein. Kaum wagte ich zu atmen; und plötzlich wußte ich: Die Welt, der er angehörte, hat kein bluthaftes Leben mehr. Er selbst war, angesiedelt im Zwischenreich, auf der Schwelle zwischen Leben und Tod. Eine Figur der großen Erzähler und Maler, eingegangen in die Reihen der Legenden