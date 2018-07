Inhalt Seite 1 — Die größere Welt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Josef Pieper

Das schlechthin Vergangene kann nicht eigentlich gefeiert werden. Ein Festtag und ein Gedenktag: das ist nicht dasselbe. Zu einem wahren Fest gehört es, daß, was da begangen wird, auch das gegenwärtige Dasein wirklich betreffe und ihm Glanz und Erhöhung gebe – nicht in der bloßen historischen Reflexion, sondern kraft unmittelbarer, lebendiger Realität. Und auch dieses haben die Menschen seit je mitgedacht, wenn vom Feiern eines Festes die Rede ging: daß jene Bereicherung des Lebens Übermenschlichen Ursprungs sei.

Wenn das nicht mehr erfahren wird, wenn gar solche Erfahrung unvollziehbar geworden ist – dann fällt, im gleichen Maße, die Möglichkeit, ein Fest zu feiern, dahin; sie besteht einfach nicht mehr. Kein Anschein, mit wieviel Aufwand er auch zustande gebracht werde, ist stark genug, der Wucht dieses schlichten Sachverhalts standzuhalten. Die Schmückung der Stunde durch Lichterbäume und Hirtenlied, die schöne Erregung des Überraschens und Schenkens, die herzlichste Bereitschaft zur Freude, sogar die tiefere Entfachung helfender Menschlichkeit: all das reicht nicht dazu hin, einen Tag zu einem wirklichen Fest zu machen. Nicht durch menschliches Arrangement entsteht ein Fest; es sind allein die Götter, so hat es Platon gewußt und gesagt, weiche einen Feiertag zu stiften vermögen. – Wer dies bedenkt, mag mit Erschrecken gewahr werden, wie sehr, notwendigerweise, der Daseinsraum des zeitgenössischen Menschen an Festlichkeit verloren hat.

Nun aber soll hier nicht ein Klagelied gesungen werden, beileibe nicht. Auch sollte dieses heutigen Tages, in hac sacratissima nocte, füglich nicht von „Göttern“ die Rede sein.

Wer also (die Verhüllung von „Poesie“, „Brauchtum“, Gefühligkeit und Geschäft durchstoßend, überhaupt das Beiwerk des Sekundären, auch das sinnvolle und respektable und vielleicht gar unentbehrliche, hinter sich lassend) dem unvergangen-übermenschlichen Ereignis nachsinnt, durch welches allein Weihnachten zum Feste wird; wer also das ganz und gar unidyllische, in der innersten Zelle der Welt und der Menschengeschichte geschehene „Faktum“ bedenkt, welches hinter dem theologischen Fachwort „Inkarnation“ verborgen ist – der mag sich, wie Dante im purgatorio durch die gewalttätig und schmerzend zupackenden Fänge eines Engel-Adlers, überwältigt fühlen und ins Unzugängliche geschleudert; er gerät in den Sog des Unauslotbaren und Unausdenkbaren, ja des schlechthin Unwahrscheinlichen und Utopischen. Nur, daß es zugleich gerade das im höchsten Sinn Reale ist! Und wenn er dann aufblickt und zurückschaut, so zeigt es sich zudem, daß er gar nicht aus „unserer“ Welt hinaus, gar nicht in einen abgetrennten Bezirk des „Überweltlichen“ geraten ist. Es zeigt sich, daß es genau dieser unausmeßbare, unbegreifliche Raum ist, worin menschliches Dasein wirklich sich zuträgt, seit eh und je und also auch in dieser jetzigen Weltstunde. Es kommt ihm das gleichfalls „Unwahrscheinliche“ dessen zu Gesicht, was eigentlich mit dem Menschen gemeint ist, was der Mensch sein könnte, auf was hin er entworfen, und was zu sein er berufen ist;

Was zum Beispiel die Situation der Gerechtigkeit betrifft (einer gibt dem anderen das Geschuldete, er gibt ihm das „Seine“) – so mag es dem ersten Blick vielleicht scheinen, dies Verhältnis sei völlig im Bezirk der Erfahrungswelt beheimatet. Wieso auch sollte die Metaphysik oder gar die Theologie ins Spiel kommen müssen, wenn es sich schlichthin darum handelt, daß einem gegeben werde, was ihm zusteht? Antwort: Wenn gerecht sein heißt, jedem das Seine zu geben, dann liegt offenbar diesem Gehen die Tatsache voraus, daß es ein „Seiniges’ gibt; das heißt, daß dem anderen, mit dem ich es zu tun habe, etwas „zusteht“. Auf Grund von was aber, dies wäre doch zu fragen, wieso denn steht einem etwas zu? Und nicht allein die Rückgabe eines Darlehens oder die Zahlung des Kaufpreises, sondern auch die Respektierung des Lebens, der persönlichen Unversehrtheit, der Freiheit? Auf Grund von was steht ihm, jedermann, dies alles zu, und zwar so unabdingbar, daß jeder andere, der es ihm vorenthält, sich selber unvergleichlich mehr schadet als dem Partner? Denn diese somatische Weisheit zeigt ihr wahres Antlitz erst, wenn sie buchstäblich genommen wird: der Täter des Unrechts ist „bejammernswerter“, tiefer entstellt und verwundet als der, dem Unrecht widerfährt. – Sollte aber ein „Zustehen“ von solcher Intensität im bloß Empirischen begründbar sein? Kann das Suum, als die Voraussetzung von Gerechtigkeit, im Ernst gedacht werden; ist Gerechtigkeit selber denkbar als „die Ordnung der Seele, wodurch es geschieht, daß wir niemandes Knechte sind, es sei denn Gottes allein“ (wie Augustinus formuliert); ist all dieses zweifellos unverzichtbar Menschliche ganz und gar faßlich, ist es vor allem realisierbar – wenn nicht das Menschenwesen selbst in seiner überempirischen „Unwahrscheinlichkeit“ gesehen wird, siedelnd in jener größeren Welt, deren wir uns an diesem heutigen Tage wieder einmal festlich versichern?

Noch dringlicher ist auf dieser Frage zu bestehen, wenn wir den in der Tat ganz „unwahrscheinlich“ gewordenen Begriff „Friede“ ins Auge fassen. Das notdürftigste Sich-vertragen, das bloße Zusammengehen, das bare Miteinanderauskommen: schon dies sehr Schwierige, kaum Erwartbare möchte uns höchst erstrebenswert scheinen – auch wenn von concordia, Einmütigkeit, Eintracht noch gar nicht gesprochen werden könnte. Und dennoch wäre selbst Eintracht noch immer nicht Friede (so sagen die Alten). Freilich, sie setzen den Frieden in die Zukunft, in das „Kommende“; der Satz des Isaias von der Gerechtigkeitsfrucht, welche der Friede sei: opus justitiae pax – dieser Satz ist in der Zeitform des Futurum gesagt.