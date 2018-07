Fast könnte man meinen, die Männer, die an der Spitze des Fachverbandes der Hosenträger- und Gürtelindustrie stehen, seien ausgemachte Humoristen. Nachdem sie schon im letzten Sommer durch eine Hosenträger-Attacke im Bundestag von sich reden gemacht hatten, leiteten sie vor Tagen eine Pressediskussion über die künftige Hosenträger- und Gürtelmode in Köln (der Verbandssitz ist ebenfalls dort) mit einer „Hosenträger-Hymne“ in einer Munterkeit ein, die die anwesenden Wirtschaftsredakteure erstaunte und versöhnte. Das Sachliche: 3000 Beschäftigte in 150 Betrieben fabrizieren je Jahr weit mehr als fünf Mill. Hosenträger, zwei Mill. Herrengürtel und 2,5 Mill. Sockenhalter. Der Arzt sagte, Hosenträger seien gesünder, und ein Kölner Schneidermeister sprach sich ebenfalls dafür aus. Auch der Vorstand ist der Meinung, Hosenträger und Gürtel seien stets das Richtige. Der moderne Hosenträger ist schmalbandig, soll zur Hemdfarbe passen und mit der Krawatte harmonieren. Wie sagte doch der weise Adolphe Menjou? Zu einem gut angezogenen Herrn gehört stets der Hosenträger! Und was werden die Damen sagen, die am Ende ja doch zu dem Gelingen dieses „Hosenträger-Werbefeldzuges“ ihren Beitrag leisten müssen? Dü.