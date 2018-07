Wenn Opa wieder heiratet, und wenn seine Braut vordem Wittfrau war, dann ist es möglich – wie Staatssekretär Dr. Auerbach vom niedersächsischen Sozialministerium einmal festgestellt hat –, daß dieses Ehepaar Renten und sonstige soziale Hilfeleistungen von sieben verschiedenen Stellen erhält. Der Leser staunt ob dieser Kunde – vielleicht beneidet er den Empfänger sogar ... Freilich kostet es einige Mühe, bei dem „System“ von Anrechnungs- und Freibetragen und der völlig verworrenen Anpassungs- und Zulagen-Gesetzgebung überhaupt festzustellen, wieviel eigentlich „herauszuholen“ ist. Aber Opa hat ja Zeit und Geduld; für ihn ist es ein – überdies lohnender – „Sport“, alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Zudem pflegt er einen regen „Erfahrungsaustausch“ mit vielen Gesinnungsgenossen ...

Freilich, jeder Rentenbescheid erfordert sorgfältiges Studium. Da liest Herr X aus Berlin zunächst etwas von 5/5 des Grundbetrages von 444 DM, den er bekommt, weil die Wartezeit durch volle Beiträge Zur Angestelltenversicherung erfüllt ist – ferner vom anrechnungsfähigen Entgelt, worunter „das Fünffache der gezahlten Beiträge auf Grund der Pflichtversicherung oder das Achtfache der gezahlten Beiträge auf Grund der freiwilligen Rentenversicherung“ zu verstehen ist. Er erfährt, daß er nach § 36 AVG, § 55 Abs. 3 BSVAG (was ist das eigentlich? fragt sich Herr X) hiervon 0,7 v. H. = 7,97 DM als Steigerungsbetrag erhält, wozu ab 1. Januar 1951 ein Zuschlag nach § 57 BSVAG von 15 DM, ab 1. Juni 1951 ein weiterer Zuschlag nach dem Berliner Rentenzulagengesetz von 12,50 DM tritt. Das ist ein beliebig herausgegriffenes Beispiel für eine Rentenberechnung. Der Laie fragt nun: wie findet sich Opa da wohl zurecht? Nun, da gibt es bereits Fachleute, die (gegen Bezahlung, versteht sich) als sachkundige „Berater in Rentensachen“ tätig sind – sogar hauptberuflich tätig!

Es gibt aber auch – zum Teil recht betrübliche – Gegenbeispiele. Da ist z. B. Frau H. Sie erhält, da ihr Mann von einem Kraftwagen der Besatzungsmacht tödlich überfahren wurde, für sich und ihre beiden Kinder auf Grund der Finanztechnischen Anweisung (FTA) Nr. 99 eine Besatzungsschadenrente, die um die Rentenbezüge aus der Angestelltenversicherung gemindert ist. Diese Anrechnung leuchtet Frau H. ein: sie will nicht mehr haben, als ihr im Falle eines natürlichen Todes ihres Mannes zustehen würde. Nun wurde das Sozialversicherungsanpassungsgesetz verabschiedet. Es gewährt in der Invaliden- und Angestelltenversicherung, als Ausgleich für die damals eingetretenen Preissteigerungen, Zuschläge zu den Renten. § 1 Abs. 3 der Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz bestimmt: „Die Zuschläge sind Bestandteile der Renten“, d. h. auf die Zuschläge sind die gleichen Vorschriften wie auf die Renten anzuwenden. Nach einiger Zeit kam die für die Besatzungsschadenrente zuständige Feststellungsbehörde und erklärte Frau H.: die Zuschläge sind Bestandteil der Rente – diese ist als anspruchsmindernd bei der Rentenfestsetzung nach der FTA Nr. 99 zu berücksichtigen – ergo ist die Besatzungsschadenrente um die Zuschläge zu kürzen. Und so juristisch einwandfrei – nimmt der eine Versicherungsträger das weg, was der andere als Ausgleich für die Preissteigerungen gewährte. Wohlgemerkt: Frau H. ist mit ihren minderjährigen Kindern zur Bestreitung ihre? Lebensunterhalts ausschließlich auf die Rente angewiesen, und die Besatzungsschadenrente ist eben (noch nicht...) erhöht worden. Wäre Herr H. eines natürlichen Todes gestorben, so käme seine Familie in den Genuß der Zuschläge. – Frau H. klagte, und das Verwaltungsgericht pflichtete ihr („angesichts der Besonderheit des pflichtete bei. Nun aber hat der Berufungsinstanz das Wort...

Auch dieser Fall zeigt, wie notwendig es ist, zu einer „Entflechtung“ der sozialen Hilfsmaßnahmen und zu einem Neubau unseres Sozialrechts auf der Grundlage einer klaren und einheitlichen Grundkonzeption zu gelangen. Wp.