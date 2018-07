Rlt. Düsseldorf, Mitte Dezember

Mit Bedauern ist zu registrieren, daß die Industriekreditbank AG, Düsseldorf, die Publikation ihres Abschlusses für das am 31. März 1952 beendete Geschäftsjahr auf achteinhalb Monate hinausgezögert hat, nachdem für das Jahr 1950/51 die frühere gesetzliche Frist von sechs Monaten in etwa eingehalten worden war. Zugleich wird mitgeteilt, daß „Zeitpunkt und Tagesordnung der Hauptversammlung für 1951/52 noch bekanntgegeben werden“. Eine Begründung dieser im Geschäftsbericht eingedruckten Feststellung fehlt leider. Wir registrieren ferner, daß das Institut auch die sonst übliche Bilanzbesprechung mit der Wirtschaftspresse diesmal nicht durchgeführt hat. Die Bilanzsumme des Institutes hat sich von 306 auf 427 Mill. DM erfreulich gehoben, wobei Einlagen von 1,6 auf 21,7 und aufgenommene Darlehen von 262 auf 357 Mill. DM gestiegen sind. Auf der Aktivseite werden die Guthaben mit 18,52 (8,14), Debitoren mit 25,7 (14,9), langfristige Ausleihungen mit 372 (278) und Kasse, LZB- und Postscheckguthaben mit 1,7 (1,1) Mill. DM ausgewiesen. In den Debitoren von 25,7 Mill. DM sind 18 Mill. DM Ausleihungen mit einer Laufzeit bis zu vier Jahren enthalten. Die Bilanz weist einen Reingewinn von 818 000 (0) DM aus, aus dem auf 18 Mill. DM AK erstmalig 4 v. H. Dividende ausgeschüttet werden.

Der Anteil der Kapitalversorgung in den Zweigen der verarbeitenden Industrie und des Gewerbes hat zu Ende des Geschäftsjahres 1951/52 zu einem Bestand von rund 3300 Kreditanträgen mit 380,3 Mill. DM Gesamtsumme geführt. Insgesamt konnten im Berichtsjahr 741 langfristige Kredite über 124 Mill. DM an diese Wirtschaftszweige neu bewilligt werden, so daß der Gesamtbetrag der Kreditbewilligungen der Bank dadurch auf 424,5 Mill. DM anstieg.

An der Spitze der Kreditbewilligungen stehen Maschinenbau mit 68,4, Textil mit 55,2, Chemie mit 51,8 und Elektrotechnik mit 47,9 Mill. DM. 76 v. H. der Kreditanzahl, nämlich 2281 von 2992 Krediten, liegen jeweils unter 100 000 DM. Weitere 22 v. H. liegen im Betrage zwischen 100 000 und 500 000 DM. Die Kredite werden zu durchschnittlich 7 1/2 v. H. mit Laufzeiten von vorwiegend fünf bis zehn Jahren gegeben. Die Zinsfälligkeiten (1951/52 rund 25,39 Mill. DM) gingen zu 99,2 v. H. ein, an Tilgungsbeträgen 94,5 v. H. Die mit 856 000 (600 000) DM aktivierten Beteiligungen enthalten 40 v. H. des Kapitals der Berliner Industriebank, deren Bilanzsumme sich im vergangenen Jahr von 223 auf 427 Mill. DM steigerte, und die einen Reingewinn von fast 1 Mill. DM auswies, sowie knapp 40 v. H. des AKs der Absatzkreditbank AG, Hamburg (Anteil 400 000 DM), worauf 6 v. H. Dividende ausgeschüttet wurden. Die Zinseinnahmen der Industriekreditbank werden mit 6,04 (3,69), Provisionseinnahmen mit 0,72 (1,16) Mill. DM, andererseits Handlungsunkosten mit 2,08 (1,4), Steuern mit 2,4 (0,08) und Pauschalwertberichtigungen mit 1,42 (5,32) Mill. DM ausgewiesen.

Die summarische Darstellung ist wenig ausreichend. Die früheren Berichte zeichneten sich durch wesentlich größere Publizität aus. Es fehlen die weitgehenderen Aufgliederungen der Kredite, die räumliche Verteilung der Anträge und der Kreditwünsche aus den einzelnen deutschen Ländern usw. Wir möchten nicht hoffen, daß die Geschäftsführung zu der Auffassung gekommen ist, man brauche die gute Publizität nicht mehr, da sich das Institut inzwischen durchgesetzt und sogar dividendenfähig gemacht habe. Das wäre eine trügerische Schlußfolgerung, wie sie freilich zuweilen in der Wirtschaft anzutreffen ist.