Die Finanzminister der Länder haben schlossen, die hier nachstehend besprochenen Vorschläge für eine „Neuordnung der öffentlichen Haushalte“ durch eine Kommission prüfen und nach Möglichkeit praktisch fördern zu lassen. Dieser Kommission gehörenVertreter des Bundesfinanzministeriums, der Finanzministerien der Länder und des Bundesrechnungshofes unter demVorsitz des Präsidenten des Hamburger Rechnungshofes, Dr. H. Weichmann, an.

Unter diesem Titel erschien vor kurzem eineSchrift des Präsidenten des hamburgischen Rechnungshofs, H. Weichmann, und seines Mitarbeiters C. Wawrczeck, die von größter finanztheoretischer und -politischer Bedeutung ist. Um was es sich dabei handelt, geht aus dem Untertitel hervor: „Ein Beitrag zur volkswirtschaftlichen, staatswirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Planung der öffentlichen Verwaltungs- und Finanzwirtschaft.“ In der Tat kommt es den Verfassern nicht darauf an, Vorschläge zur materiellen Neuordnung der deutschen Finanzwirtschaft (etwa im Sinne der viel erörterten „organischen Steuerreform“) zu machen; vielmehr streben sie eine grundlegende, ja geradezu radikal zu nennende Umgestaltung des formellen Haushalts- oder Budgetwesens an.

Mit Recht wird einleitend hervorgehoben, daß „in Deutschland noch immer ein System der Haushaltsgestaltung fortbesteht, das mit seinem unveränderten Festhalten an den alten Formen der Budgetierung noch nicht einmal Ansätze zu einer grundsätzlichen Reform zeigt“ (ähnlich auch K. Heinig in seinem Vorwort zu der vorliegenden Arbeit). Von den beachtlichen Fortschritten, die in dieser Hinsicht im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte in den angelsächsischen Ländern, in Skandinavien, Holland, der Schweiz usw. erzielt worden sind, nahm bei uns die Forschung kaum, die Praxis überhaupt keine Notiz. Und doch ist klar, daß die tiefgreifenden Wandlungen, die sich seit 1914 und verstärkt seit den dreißiger Jahren materiell wie ideologisch in der Staats- und Volkswirtschaft vollzogen haben, immer gebieterischer die Anwendung neuer Formen der Haushaltsgestaltung verlangen. An die Stelle des „Nachtwächterstaäts“ trat der moderne „Sozial- oder Wohlfahrtsstaat“; die Bedeutung der früher entscheidenden eigentlichen Verwaltungsausgaben ist mehr und mehr durch Übertragungsausgaben und Investitionen überschattet worden, und die früher beliebte „rein fiskalische“ Auffassung von Steuer-, Anleiheoperationen und dgl. ist einer überwiegend ökonomischen Betrachtungsweise gewichen, für die namentlich die Bestrebungen, zu einem „Nationalbudget“ und einem zyklischen Haushaltsangleich zu gelangen, kennzeichnend sind.

Weichmann-Wawrczeck weisen im einzelnen nach, wie das bislang bei uns (namentlich auf der staatlichen Ebene) übliche Verfahren des nahezu ausschließlich an administrativ-institutionellen Kriterien orientierten Budgetierens infolge seiner immanenten Mängel, die eine Anpassung an die modernen Entwicklungstendenzen der Staatswirtschaft ausschließen, zu einer ökonomisch wie politisch verhängnisvollen Unklarheit und Irrationalität der öffentlichen Finanzgebarung führt; dafür bietet das Fehlen einer Vermögensrechnung oder -bilanz sowie die wissenschaftlich unhaltbare und finanzwirtschaftlich bedenkliche Zweiteilung des Haushaltes in einen „ordentlichen“ und einen „außerordentlichen“ nur ein Beispiel für viele. Aus der Erkenntnis dieser Mängel werden dann, nach einem kurzen Überblick über die jüngsten Reformbestrebungen im Auslande und in der „Deutschen Demokratischen Republik“, die positiven Reformvorschläge abgeleitet, die den Hauptinhalt der Untersuchung ausmachen. Auf Einzelheiten kann an dieser Stelle begreiflicherweise nicht eingegangen werden. Hier mögen folgende Andeutungen genügen:

Die Verfasser haben sich bemüht, ein Planungsgefüge herauszuarbeiten, das eine höchst zweckmäßige und originelle Kombination zwischen einer funktionalen Gliederung der öffentlichen Einnahme- und Ausgabeoperationen und einer solchen darstellt, die für den administrativen Planungsvollzug erforderlich ist. Sie machen demgemäß detaillierte und an Hand von konkreten Schemata veranschaulichte Vorschläge zur Erstellung eines „Wirtschaftsplans“, eines „Finanzplans“, eines „Ergebnisvorschlages“ und einer „Vermögensbilanz“. Des weiteren wird zwischen dem Planungsgefüge als „Instrument“ der – sowohl gesamt- als auch betriebswirtschaftlich orientierten – Haushaltsplanung und dem institutionellen Haushaltsplan als Instrument des Haushaltsvollzugs unterschieden und überdies selbstverständlich neben der Planung die Haushaltsabrechnung gebührend berücksichtigt. Der „Verwaltunghaushalt“ wird in „Exekutivhaushalt“, „Investitionshaushalt“ und „Fremdplanungshaushalt“ geschieden.

In einem besonderen Abschnitt wird die „Anwendung des Systems in der Praxis“ untersucht und in diesem Zusammenhange auf die notwendige Umgestaltung der Rechnungskontrolle sowie auf die Bedeutung der geplanten Reform für Finanzstatistik und Finanzausgleich hingewiesen. Zweifellos ist gerade im Hinblick auf den Finanzausgleich, aber auch in bezug auf die ausgedehnte öffentliche Investitions- und Subventionswirtschaft eine Neuordnung der formellen Haushaltsgestaltung von allergrößter Wichtigkeit.

Die Verfasser betonen wiederholt, daß ihre Vorschläge in mancher Hinsicht noch unvollkommen sind. Das kann nicht anders sein, da es sich dabei weitgehend um Neuland handelt. Um so dringlicher ist es, daß alle sachverständigen Gremien und Persönlichkeiten sich alsbald eingehend mit ihnen beschäftigen und daß so eine Diskussion in Gang kommt, die zu einem wissenschaftlich einwandfreien und in allen seinen Teilen anwendbaren Reformprojekt führt. Wenn man der Überzeugung ist, daß eine vollständige Rückkehr zu jenen Zeiten, in denen Staat und Gemeinden sich damit begnügen konnten, auf den „klassischen“ öffentlichen Aufgabengebieten tätig zu sein und am Volkseinkommen nur mit einem Zehntel oder allenfalls einem Achtel zu partizipieren, nicht möglich ist, so muß man entschlossen die Folgerungen aus einer solchen Erkenntnis ziehen. Dazu gehört aber nicht zuletzt eine Umgestaltung der formellen Haushaltsordnung in etwa der Richtung, die Weichmann und Wawrczeck in ihrer höchst bedeutungsvollen Schrift gewiesen haben. Denn nur eine solche Reform des deutschen Budgetwesens wird es gestatten, daß Haushaltsplan und -rechnung unter den heute herrschenden Bedingungen ihre ökonomischen und politischen Funktionen befriedigend zu erfüllen vermögen. (Das Buch erschien in der Schriftenreihe des Hamburgischen Welt-Wirtschaftsarchivs, Verlag Welt Archiv, Hamburg, Preis 14,– DM.) F. Neumark