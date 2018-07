Von Ernst Kappeler

Es war am 24. Dezember. Wir hatten uns am frühen Nachmittag in unserer Bergwohnung aufgemacht, um nach Davos hinunter zu fahren: meine Frau, meine zwei Kinder und ich. Wir mußten am Bahnhof ein Ferienkind abholen, das für einige Monate zu uns kam und von dem wir nur Namen und Wohnort kannten. Es heiße Elisabeth und komme aus Berlin. Sonst wußten wir nichts. Man hatte uns lediglich noch mitgeteilt, daß Elisabeth körperlich behindert sei. Ob wir sie trotzdem aufnehmen könnten?

Wir mußten uns nicht besinnen. Es schien uns allen eine Fügung des Schicksals, daß dieses Kind gerade den Weg zu uns finden mußte, und wir hatten alle denselben Gedanken. Auch unser ältestes Mädchen trug, einst seinen Körper nur schwer. Es war auf der rechten Seite von Geburt an gelähmt und lebte neun Jahre. Vor fünf Jahren starb es, hier in Davos und wurde auf dem Waldfriedhof begraben.

Seither fuhren wir an jeder Weihnacht aus der Ebene zu ihm hinauf und standen am Heiligen Abend vor seinem eingeschneiten Kreuz. Es durfte nicht anders sein. Wir mußten zu ihm: die Mutter, Barbara, Andreas und ich.

Aber jetzt sollte Elisabeth kommen. Wir mußten sie abholen. Der Zug sollte um 16.35 ankommen. Sie werde eine Erkennungsmarke tragen.

Nicht zum schlafenden Schwesterchen führte uns heute der Weg, sondern zu einem fremden Mädchen, das mit vielen Feriengästen aussteigen und uns suchen wird. Wir würden auch nachher nicht talauswärts gehen wie sonst, bis zur Brücke und dann jenseits den Hang empor bis zu den verschneiten Lärchen, unter denen die vielen versteckten Kreuze sind. Wir würden wieder zurückkehren in unsere Bergwohnung, mit Elisabeth, die von der Reise ermüdet war.

Schneeluft griff uns in die Wangen, als wir mit unseren Schlitten zu Tal fuhren. Meine Frau mit Barbara, ich mit Andreas. Unten gingen wir nebeneinander und zogen die Schlitten hinter uns her.