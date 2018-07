Inhalt Seite 1 — Unsere Eisenbahn Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Paul Hühnerfeld

Die Eisenbahnlinie, die an unserem Haus vorbeiging, war eingleisig. Sie kam aus Dunst und Nebel und führte an vielen Tagen in den blauen Himmel hinein. Sie begann nämlich im Industriegebiet, das westlich lag, wo Qualm und Rauch die Sonne verdeckten, und sie führte in das flache Land, wo schwarzweiße und dann auch rotbunte Kühe weideten. Wer hier zu Hause war, der wußte: wo die rotbunten die schwarzweißen Kühe ablösen, fängt Westfalen an und hört das Rheinland auf.

Unsere Eisenbahn hatte viele Vorzüge. Aber der größte war der, daß sie an einer Landstraße entlanglief. Dadurch passierten immer unvorhergesehene Dinge: Autos fuhren bei Glatteis auf die Schienen und brachen sich die Achsen; der Milchwagen verlor genau auf unserer Eisenbahnlinie sein Hinterrad. Für uns war das ein großes Glück, fuhren wir doch mit der Eisenbahn zur Schule – beziehungsweise, an solchen Tagen eben nicht oder doch beträchtlich später. Noch heute sage ich deshalb, ertappt man mich auf einer Wissenslücke, ‚unsere Eisenbahn hatte so oft Verspätung‘. Und für einen Augenblick beschleicht mich die Illusion jenes damals wirklichen Gefühls, wenn man endlich in der Schule angelangt war: für Dummheit ganz und gar entschuldigt zu sein.

Vornehmlich im Winter war unsere Eisenbahn nicht mehr zu überbieten. Jede Schneewolke, aus der dicke Flocken langsam zur gefrorenen Erde niederschwebten, bedeutete Verspätung. Wir saßen dann im halbdunklen Schankraum der Gastwirtschaft, an der unser Zug hielt. Und wir bestürmten die alte Wirtin, doch den nächsten Bahnhof anzurufen, um festzustellen, mit wieviel Verspätung wir denn rechnen könnten. Das tat sie aber nur selten: Es war ihr ärgerlich genug, daß wir so oft über eine Stunde in ihrem Schankraum tobten, ohne etwas zu verzehren. Da wollte sie nicht auch noch zehn Pfennige für uns ausgeben.

Später, als wir in der Schule mit „Sie“ angeredet wurden, tobten wir natürlich nicht mehr; vielmehr vertrieben wir uns die Zeit damit, die Schritte aus dem Tanzkursus auf dem schwarzen, von unseren nassen Schuhen feuchten Bretterboden zu wiederholen. Manchmal gingen wir hinaus und horchten auf den Zug: alles blieb still, nur der Himmel war hinter dem Tannenwald rot vom Feuer der Hochöfen.

Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, wie an einem letzten Schultag vor den Weihnachtsferien etwas Furchtbares, geschah, das unser ganzes bisheriges Leben änderte. Es war ein Morgen mit heftigem Schneetreiben, das mir ins Gesicht schlug, als ich auf dem Weg zum Haltepunkt war. Ich war voller Hoffnung: der Güterzug, der mir auf diesem Weg begegnen mußte, wollte er unsere Eisenbahn pünktlich auf der nächsten Station treffen, war weder zu hören, noch zu sehen. Das bedeutete Verspätung!

Allerlei kühne Gedanken drängten sich in meinem Kopf. Vielleicht, da der letzte Schultag sowieso nur zwei Unterrichtsstunden lang sein sollte, kam ich überhaupt nicht mehr hin. Überdies sollten Zeugnisse verteilt werden, und ich war sicher, daß meines den Eltern keine Weihnachtsfreude bereiten würde. Vielleicht, wenn ich nun aber fehlte, daß es bis nach Weihnachten zurückbehalten würde ...