Farbwerke Hoechst und Kalle & Co. wünschen Zusammenschluß. Vertreter der Farbwerke Hoechst AG. und der Kalle & Co. AG. erklärten auf der Sitzung des erweiterten Vorstandes der Vereinigung der chemischen Industrien Hessen e. V., daß sie nach wie vor den angestrebten Zusammenschluß im gemeinsamen Interesse der beiden Werke für unbedingt erwünscht halten. Ein Zusammenschluß sei nicht nur aus wirtschaftlichen Erwägungen erwünscht, sondern liege auch im Sinne einer höheren sozialen Sicherheit für die großen Belegschaften. Auch die Belegschaften legten großen Wert darauf, daß Kalle & Co. wieder Tochtergesellschaft von Hoechst wird.

Die Bergwerksgesellschaft Dahlbusch, Gelsenkirchen, hat für ihre Belegschaft eine bebilderte Schrift aus Anlaß des 100jährigenBestehens der Firma, die 1852 als „Belgisch-Rheinische Gesellschaft der Kohlenbergwerke an der Ruhr“ gegründet worden war, herausgegeben. In ihr ist das Leben der Zeche und ihrer Menschen in Wort und Bild so eingefangen und gestaltet worden, wie es sich täglich unter Tage und über Tage am Arbeitsplatz und in der Familie abspielt. Es ist eine sehr gelungene Schrift, die der Öffentlichkeit das Verständnis für die Welt der Kohle näherbringt, Leistung und Verantwortung der Eigentümer, der Unternehmensleitung und der Belegschaft herausstellt und der Öffentlichkeit zeigt, wie sehr gerade im Bergbau der Mensch im Mittelpunkt des betrieblichen Geschehens steht.

A. Steinberger Hotelgesellschaft KG. a. A. Der erste Geschäftsbericht der Gesellschaft, der vormaligen Hotelaktiengesellschaft Frankfurt a. M., stellt ein Spiegelbild moderner Finanzierungskunst dar. Sie beweist, wie Dr. Falk vom AR. darlegte, daß die These, die beste Betriebsform des Hotelgewerbes sei der mittelständische Privatbetrieb, keine Gültigkeit mehr hat. Nur durch die Zusammenfassung mehrerer Betriebe zu einem großen Unternehmen können heute noch ausreichende Finanzierungsmöglichkeiten eröffnet werden. Zu dem Steinberger Konzern gehören: der „Frankfurter Hof“, das Hotel „Monopol-Metropol“, das Hotel „Excelsior“, die Weinhandlung „Frankfurter Hof“, sämtlich in Frankfurt a. M., das Hotel „Europäischer Hof“ und das „Badhotel Badischer Hof in Baden-Baden. Weiterhin werden in Gemeinschaft mit der Hotelbetriebs-AG. in Berlin das „Kaffee Kranzler“ in Frankfurt und „Ritters Park-Hotel“ in Bad Homburg pachtweise betrieben. Im Geschäftsjahr 1951 betrug der Zugang beim Anlagevermögen 5,9 Mill. DM. Die Abschreibungen betrugen bei einem Rohertrag von 3,6 Mill DM 2 Mill. DM. Auf die Abschreibungen ist in erster Linie der ausgewiesene Verlust von 0,79 Mill. DM (Grundkapital: 2,65 Mill. DM) zurückzuführen. Es ist dies zweifelsohne kein echter Verlust, sondern nur eine buchhalterische Folge der gewählten Finanzierungsmethode Im Grunde war die wirtschaftliche Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr befriedigend. Die Gesellschaft verfügt jetzt insgesamt über 1258 Betten. Der Umsatz betrug in 1951 rund 15 Mill. DM. Von den Gästen des „Frankfurter Hofes“ waren in den ersten neun Monaten des Jahres rund 61 v. H. Ausländer und nur 39 v. H. Deutsche.

Bayer-Leverkusen eröffnete Niederlassung in Frankfurt am Main. Im Rahmen einer Feierstunde wurde das neue „Bayer-Haus“ in Frankfurt a. M. seiner Bestimmung übergeben. Die Errichtung der Niederlassung erfolgte im Zuge der durch die Entflechtung der ehemaligen IG-Farben AG notwendig gewordenen Neuorganisation der Farbenfabriken Bayer AG in Leverkusen. Höhepunkt der Feier war u. a. die Vorführung des neuen Dokumentarfarbfilms über die Farbenfabriken Bayer „Das Werk am Rhein“. Mit rund 1000 m Länge – hergestellt im Agfa-Color-Verfahren – ist der Film insbesondere auch zur Vorführung im Ausland gedacht, um dort für eines der bekanntesten Werke der deutschen chemischen Industrie zu werben. Dir. Borgwardt vom Vorstand der Farbenfabriken Bayer AG umriß die auf der gesamten Welt gestiegene Bedeutung der chemischen Industrie, die allein in den USA zwischen 1939 und 1949 zu einer 300prozentigen Produktionssteigerung geführt habe. Westdeutschlands chemische Industrie stehe erst bei 150 v. H. des Standes von 1936 und habe daher noch manches nachzuholen. Dir. Borgwardt wandte sich bei dieser Gelegenheit gegen übertriebene Handelsschranken und forderte für die deutsche chemische Industrie den Zugang zu den Märkten im Sinne der alten Politik des Unternehmens, Leistung und Gegenleistung in freier Vereinbarung auszutauschen.

Die Berliner Maschinenbau AG., vorm. L. Schwartzkopff, Berlin, kann auf ein hundertjähriges Bestehen zurückblicken und gab unter dem Titel „100 Jahre Wirken und Werken“ eine Jubiläumsschrift heraus, die eine eindrucksvolle Darstellung des umfangreichen Produktionsprogramms enthält.

Soziale Spende statt Glückwünsche. Die Kloeckner-Humboldt-Deutz AG., Köln, hat einem westdeutschen Hilfswerk, dem die Betreuung von Kriegsgefangenen und Heimatvertriebenen obliegt, eine Spende zur Verfügung gestellt. Dadurch soll für die Firma die Übersendung von Weihnachts- und Neujahrsglückwünschen an ihre Geschäftsfreunde abgelöst werden.

Die Deutsche Hypothekenbank in Bremen hielt am 13. Dezember – dem Tag ihres 90jährigen Bestehens – ihre erste oHV. nach dem Zusammenbruch und ihrer Sitzverlegung von Weimar nach Bremen ab. Es wurde die DM-EB. festgestellt und die Umstellung des AK. im Verhältnis 10:3 (14 Mill. RM = 4,2 Mill. DM) beschlossen. Für 1951 wird erstmalig wieder eine Dividende von 5 v. H. ausgeschüttet. Der Vorstand berichtete über eine befriedigende Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr 1952. Die Bilanzsumme ist auf 160 Mill. DM (1951: 128 Mill. DM) gestiegen. Auch für 1952 ist eine Dividende zu erwarten. In den AR. wurden gewählt: Dr. Hanns Deuss, Düsseldorf; Philipp Frank, Mannheim; August Rohdewald, Bremen; Dr. Ernst von Schoen, Frankfurt; Robert Stuck, Bremen; Dr. Hans Ullrich, Göttingen.