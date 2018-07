III. Die Hochschulen und die Universitäten – Ein Reisebericht aus USA

Von Richard Tüngel

Immer wieder sieht man, wenn man durch das Land fährt, in besonders schönen Gegenden, auf einem Hügel etwa, der Aussicht gewährt, abseits vom Wege einige größere Gebäude liegen, zu denen gut instand gehaltene Autostraßen führen. Manchmal handelt es sich um Bezirkskrankenhäuser oder private Sanatorien, hin und wieder auch um Verwaltungsgebäude großer Industrieunternehmen, die, wir berichteten schon darüber, in zunehmendem Maße aus den Städten heraus verlegt werden, um sie den Gefahren von Luftangriffen möglichst zu entziehen. Ebenso häufig aber gehören diese Gebäude zu einer high school, die mit einem Internat verbunden ist, eine Institution, die wir vielleicht annähernd mit einem deutschen Landerziehungsheim vergleichen könnten. Allerdings hinken alle solchen Vergleiche, denn das amerikanische Erziehungssystem ist von dem unseren sehr verschieden.

Auf der untersten Stufe allerdings – dem Kindergarten – gibt es noch keine Unterschiede. Auch in der Stufe der Vorschule, die den ersten vier Jahren unserer Volksschule entspricht, sind grundsätzliche Verschiedenheiten noch nicht vorhanden – wenigstens was den Lehrplan angeht. Anders verhält es sich mit den Schülern selber. „We don’t have children, we have brats“, sagte mir eine geplagte amerikanische Mutter. Wir haben keine Kinder, wir haben – ja, das läßt sich eben nicht übersetzen. Am besten ist es, ich erzähle hierzu eine wahre Geschichte. Ein Deutscher, der nach 1933 auswanderte, wünschte, daß seine Töchter nach guter europäischer Tradition erzogen würden. So trugen sie denn Zöpfe und knicksten brav, wenn sie sich bedanken mußten. Programmgemäß benahmen sie sich also auch auf einer Kindergesellschaft. Beim Abschied allerdings sagten sie: „Thank you so much. Everything was fine, only the food was just lousy“ (vielen Dank, es war sehr schön, nur das Essen war wirklich lausig). Mit dem letzten Teil ihres Dankes verwandelten sie sich aus children in brats.

Kinder-Television

Begreift man hiernach, daß die meisten amerikanischen Eltern um ihrer Kinder willen television, ein Fernsehgerät, anschaffen, damit die brats nicht bei irgendwelchen schlecht beaufsichtigten Schulfreunden Sendungen sehen, die keineswegs für Kinder bestimmt sind? Die Industrie jedenfalls hat dies begriffen. Es soll demnächst ein ganztägiges Programm für Kinder gesendet werden, um die Eltern zu veranlassen, einen zweiten Fernsehapparat anzuschaffen.

Die eigentlichen Divergenzen zwischen dem amerikanischen und unserem Schulsystem beginnen nach den Vorschuljahren, da also, wo früher bei uns die Sexta anfing. An dieser Stelle fängt in den Vereinigten Staaten die high school an. Sie endet an einer Stufe, die man vielleicht der Primareife gleichsetzen könnte. Dann folgt der Besuch des College. Er endet nach acht Semestern mit einem Examen, das dem, der es besteht, den Grad eines B.A., eines Bachelor of Arts, verleiht. Zählt man bei uns – entsprechend – vier Semester Prima unserer verschiedenen Oberschulen und vier Semester Universität zusammen, so kommt man gleichfalls in einzelnen Disziplinen zu einem Examen, dem Vorexamen an den technischen Hochschulen und dem Physikum bei den Medizinern. Nur bedeutet der B.A. in Amerika einen Abschluß, das Zeugnis, daß man ein College mit Erfolg absolviert hat, während bei uns ein Vorexamen als Zeugnis für eine berufliche Eignung wertlos ist.