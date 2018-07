Was könnte der Sport für die heutige Menschheit sein! Und was ist er? Der Sport von heute ist weiter nichts als ein übersteigerter Wettkampfbetrieb. „Wettkampf“, ruft der Sportler, „Wettkampf“ fordert der Kassenwart des Vereins oder des Verbandes, „Wettkampf“ wird groß geschrieben in dem Werbeplan des Propagandisten. Anstatt diesem Unfug zu steuern, der eines Tages zwangsläufig zum Zusammenbruch des Sportlebens führen muß, gehen alle Anträge unserer Sportführer auf staatliche Finanzhilfe auf das neue Ziel hinaus, daß noch mehr Wettkämpfe veranstaltet werden.

Nun hat der Bundesinnenminister vor kurzem ein Sieben-Punkte-Programm aufgestellt, nach dem er den Sport zu fördern gedenkt. Der Deutsche Sportbund sollte nun endlich auch einmal mit einem Sportplan hervortreten, auf den man bislang vergeblich gewartet hat. So viele Aufgaben harren der Erfüllung, daß sich der Sportplan Dr. Lehrs mit dem des Sportbundes nicht stoßen wird. Zeichnen wir einige vordringliche Arbeiten auf, deren Erledigung wir fürs kommende Jahr von unseren Sportführern wünschen.

Kein Zweifel, daß die geistige Grundlage für eine vernünftige Körperbildung in der Schule gelegt wird. Deshalb muß der Turnunterricht mehr als bisher in den Gesamtlehrstoff eingebaut werden. Turnen und Sport sind ja längst kein „technisches Fach“ mehr, sie sind ein wesentliches und unentbehrliches Mittel der Erziehung geworden. So besteht die Forderung nach der täglichen Turn- und Sportstunde, die bereits auf der ersten deutschen Schulkonferenz des Jahres 1890 erhoben wurde, auch heute noch, oder gerade heute wieder zu Recht. Es sollte daher aber auch der Deutsche Sportbund viel enger als bisher mit der Schule zusammenarbeiten.

Weiter muß sich der Deutsche Sportbund klar darüber werden, daß die Anziehungskraft des Vereinswesens auch ihre Schranken hat. Viele Menschen wollen Sport treiben, ohne sich einem Verein anzuschließen. Es müssen also Wege gefunden werden, diesen Menschen die Pflege der Leibesübungen zu ermöglichen. In Amerika hat man dafür die von den Kommunen unterhaltenen öffentlichen Spiel- und Sportplätze. Man muß selbst auf einem solchen Spielplatz gewesen sein, um den Segen dieser Einrichtung würdigen zu können. Diese Plätze dienen sowohl der älteren Generation wie der Jugend, deren sich die Lehrer auf diesen Anlagen mit ganz besonderer Sorgfalt und Liebe annehmen. Neben den Spielfeldern, den Turnhallen und Schwimmstadien der Hochschulen sind diese öffentlichen Sportplätze der Boden, auf dem in Amerika die großen Olympiakämpfer erwachsen. Statt luxuriöser Stadien und großen „Sportverwaltungsgebäuden“ sollten auch wir lieber solche Plätze bauen. Hier wären die Totogelder richtig angelegt.

Ein anderer Weg, breite Volkskreise zum Sporte zu führen, wäre der Betriebssport, weil heute, besonders durch den Eintritt der Frau in das Berufsleben, die gesellige Bindung des Berufes so umfassend geworden ist. Dabei fällt uns ein Wort von Carl Wem ein: „Es ist nicht so wichtig, daß diejenigen Sport treiben, die Sport treiben, als daß vielmehr diejenigen Sport treiben, die nicht Sport treiben.“

Zur Vorbereitung all’ dieser Aufgaben ist aber zunächst etwas sehr Wichtiges zu tun. Der Deutsche Sportbund müßte endlich einmal durch seine entsprechenden Fachverbände feststellen lassen, wieviel Schwimmbäder in der Bundesrepublik fehlen, wie viele zerstörte noch nicht wieder aufgebaut sind, in welchem Verhältnis zur Bevölkerung die Zahl der Schwimmbäder zu bringen wäre, was der Bau eines Normalschwimmbades und einer Kleinstschwimmanlage kostet und wie man endlich jeder Schule zu einem Schwimmbecken verhelfen könnte? Gleiches hätte im Hinblick auf die Turnhallen zu geschehen, wobei außerdem Erhebungen darüber anzustellen wären, wie man die bestehenden Anlagen bei den Schulen auch für die Allgemeinheit heranziehen könnte? Und schließlich müßte sich der Sportbund energisch in die Wiederaufbauplanung der Städte einschalten,

Wenn der Deutsche Sportbund durch eine solche Arbeit die Öffentlichkeit von seiner ehrlichen Absicht, dem allgemeinen Wohle zu dienen, überzeugt, wird man viel aufgeschlossener allen seinen Bitten und Anträgen auf Unterstützung von Turnen und Sport gegenüberstehen. Walther F. Kleffel