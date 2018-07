Inhalt Seite 1 — Zuwachsrate für 1952 nominal 11, real 5 v. H. Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung Berlin berichtet uns:

Nach einem halben Jahr geringen wirtschaftlichen Fortschritts trat im dritten Quartal des laufenden Jahres eine merkliche Besserung der Wirtschaftslage ein. Das Sozialprodukt stieg gegenüber dem vorausgegangenen Vierteljahr – bei nahezu unverändertem Preisniveau – um 5,5 v. H. Damit wurde der im ersten Quartal entstandene und im zweiten Quartal nur unzureichend aufgeholte saisonale Rückschlag nahezu ausgeglichen. Das Sozialprodukt lag nunmehr – preisbereinigt – knapp auf dem bereits im vierten Quartal des Vorjahres erreichten Höchststand. Es wäre aber falsch, hieraus auf Stagnation der wirtschaftlichen Entwicklung zu schließen. Vielmehr ist zu beachten, daß stets das vierte Quartal (infolge des Weihnachtsgeschäftes) besonders hohe Ergebnisse aufweist. Zur einwandfreien Beurteilung der Fortschrittsrate muß also das dritte Quartal 1952 nicht mit dem – saisonal überhöhten – vierten Quartal 1951, sondern mit dem entsprechenden Zeitraun 1951 verglichen werden. Hierbei ergibt sich folgendes Bild:

Das Volumen des vierteljährlichen Bruttosozialprodukts ist gegenüber dem Vorjahr um 6,5 v. H. gestiegen, das Volumen der Einfuhr um 9 v. H.; insgesamt wurden 7 v. H. mehr Güter und Dienste bereitgestellt als vor einem Jahr. – Im ersten Halbjahr war der Fortschritt gegenüber dem Vorjahr geringer gewesen, so daß bei einer Zusammenfassung der in den ersten neun Monaten erzielten Ergebnisse sich folgende Fortschrittsraten ergeben: Steigerung des Bruttosozialprodukts um 5 v. H., der Einfuhr um 8 v. H. und der insgesamt bereitgestellter Güter und Dienste um 5,5 v. H.

Im einzelnen war das Wachstum des Bruttosozialprodukts dabei etwa zur Hälfte auf verstärkte industrielle und bauwirtschaftliche Erzeugung zurückzuführen; in die restliche Zunahme teilten sich Handwerk, Handel, Landwirtschaft und sämtliche Dienstleistungsbereiche.

Die überproportionale Entwicklung der Einfuhr hängt damit zusammen, daß im Vorjahr die Einfuhr aus Devisenmangel stark gedrosselt werden mußte, während 1952 solche Hemmungen nicht mehr vorlagen. Hinzu kommt, daß 1951 die Einfuhrpreise sehr hoch, 1952 aber weit niedriger waren. Man kann unterstellen, daß die Einfuhr 1951 knapp, 1952 aber reichlich bemessen wurde.

Ein Blick auf die Verwendungsseite der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zeigt, daß der „private Verbrauch“ zwar im dritten Quartal 1952 gegenüber der entsprechenden Vorjahrszeit im gleichen Maße zugenommen hat wie das Sozialprodukt, aber in den ersten neun Monaten beträchtlich hinter dem Wachstum des Sozialprodukts zurückgeblieben ist (3 v. H. gegenüber 5 v. H.). Dies hängt in erster Linie damit zusammen, daß die Nettoeinnahmen sowohl der Arbeitnehmer als auch der Selbständigen – u. a. als Folge der Steuerprogression – nicht mit diesem Wachstum Schritt hielten; auch lag die „Sparrate“ wesentlich höher als im Vorjahr; damals war sie in Auswirkung der Korea-Hausse verschwindend gering. Andererseits ist in Betracht zu ziehen, daß unter „privatem Verbrauch“ auch der Verbrauch der von der öffentlichen Hand unterstützten Personen verstanden wird und daß sich das hierher zählende Einkommen erheblich vermehrt hat: teils wurde der Kreis der Unterstützungsberechtigten erweitert (Kriegsopferversorgung; 131er), teils wurden die Unterstützungssätze erhöht.

Weit stärker als der private Verbrauch ist der sogenannte „öffentliche Verbrauch“ gestiegen. (Zu ihm rechnen neben dem Bedarf der Verwaltung an Dienstleistungen sowie Sachgütern vor allem die Besatzungslasten, allerdings ohne die Besatzungsinvestitionen.) Er lag in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres um 10 v. H. höher als in der entsprechenden Vorjahrszeit; für das dritte Quartal 1952 errechnet sich sogar eine Steigerungsrate von 17 v. H. In diesem Ergebnis kommen vor allem die durch den erhöhten Verteidigungsbeitrag bedingten strukturellen Veränderungen bei der Verwendung des Sozialprodukts zum Ausdruck.