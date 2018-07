Selten haben In einem Börsenjahr Hoffnungen und Enttäuschungen einander so schnell abgewechselt wie 1952. Seitdem noch im Februar die absolut höchsten Kurse nach der Währungsreform von den Tafeln abgelesen werden konnten, befand man sich im März schon inmitten einer Baisse, die der vorangegangenen mehrmonatigen Aufwärtsbewegung nicht nur die Spitzen nahm, sondern darüber hinaus auch einen echten Rückschlag brachte, von dem sich einige Papiere nicht mehr so recht erholt haben. Zum Herbst zeigte sich noch einmal eine ähnliche Bewegung, allerdings mit nicht ganz so scharfen Akzenten wie im Frühjahr. Wenn man von Ausnahmen absieht, werden wir zum Jahresultimo Kurse haben, die zum Teil beträchtlich unter denen vom 31. Dezember 1951 liegen. Dabei steht diese Tatsache völlig im Gegensatz zu unserer gefestigten Gesamtwirtschaftslage und den von berufenen Stellen verkündeten zuversichtlichen Prognosen für die nächste Zeit.

Will man diese ~~~~~ muß man sich vor Augen führen, daß seit Bestehen der Bundesrepublik dem Kapitalmarkt nahe zu jegliche Hilfestellung hartnäckig verweigert wurde, teils aus rein fiskalischen Gründen, teils aber auch aus Furcht vor der „Straße“.Man hat dem Wertpapiermarkt einen sehr schlechten Dienst erwiesen, als entgegen dem ursprünglichen Plan die Senkung der Körperschaftsteuer von 60 auf 40 v. H. aus dem ersten inzwischen in Kraft getretenen Kapitalmarktförderungsgesetz herausgenommen wurde. Weniger stark in den Auswirkungen war zwar die Heranziehung der Aktien zum Lastenausgleich, doch deuteten weite Kreise der Wertpapierbesitzer diese effektive Doppelbelastung der Aktionäre als offensichtliche Diskriminierung der Aktie und reagierten demzufolge mißgestimmt. Die eben angeführten beiden Fakten wurden durch Aufhebung des Dividendenstopps in ihren Folgen leider nicht neutralisiert, da es bei der jetzigen Steuergesetzgebung ohnehin nur wenigen Gesellschaften möglich sein wird, eine höhere Dividende als 6 v. H. zu zahlen.

Das erste Kapitalmarktförderungsgesetz erweist sich – da es die Aktie noch weiter in den Hintergrund drängt – für den Kapitalmarkt als ein Danaergeschenk. Vorerst kommt es lediglich der öffentlichen Hand zugute, die ohne Rücksicht auf die nicht minder wichtigen und dringenden privaten Anleihewünsche das sich langsam bildende neue Kapital weitgehend abzuschöpfen beginnt. Die Auswirkungen der Bundesanleihe und der in Aussicht stehenden 5 v. H. Länderanleihen auf den Markt der festverzinslichen Papiere lassen sich zwar in die Einzelheiten hinein noch nicht übersehen, doch deuten sich heute bereits Konsequenzen für jene 6 1/2 v. H. Industrie-Obligationen an, die noch nicht voll gezeichnet sind, Ihre bisherige Ausstattung bietet, da sie keinerlei steuerliche Vorteile genießen, nur noch wenig Anreiz für den Anleger.

Wenn man von einigen in ihrem Umfang bescheidenen Pfandbrief-Neuemissionen und Wandelanleihen der Industrie absieht, ist der Wirtschaft über die Börse kaum neues Kapital zugeflossen; sie hat also ihreeigentliche Aufgabe auch im vergangenen Jahr nicht er füllen können. Infolge der Unmöglichkeit, privates Kapital zu bilden, blieb der Kreis der am Börsengeschäft Interessierten trotz, aller Bemühungen der Banken immer noch zu klein, um die nun einmal notwendige „Kulisse“ zu bilder, ohne die allzu hektische Kursbewegungen nur schwer vermeidbar sind. Die einzige, dazu noch recht lockere Verbindung zu den Weltbörsen, die Sperrmark, konnte die breite Masse der fehlenden Inlandskundschaft nicht ersetzen.

Während die Lösung dieser grundsätzlichen Fragen und die Beseitigung der mit unserer jetzigen Wirtschaftsordnung unvereinbaren Beschränkungen und Belastungen von der Regierung oder dem Gesetzgeber vorgenommen werden muß, bleibt den Börsen selbst genug zu tun übrig, um jene Hemmnisse zu beseitigen, die den Handel mit Wertpapieren im vergangenen Jahr erschwert haben. Gemeint ist damit vor allen Dingen die Kursrechnung in zwei Währungen, nämlich in Reichsmark und in Deutsche Mark. Selbst für den Fachmann ist es nicht immer leicht, sich hier hindurchzufinden, zumal dann nicht, wenn keine Unterlagen zum Nachschlagen zur Hand sind. Sicher ist die Arbeit, die die Banken und andere beauftragte Institutionen in bezug auf die schwierige und komplizierte Wertpapiereereinigung in den letzten Jahren geleistet haben, bewundernswert. Aber es liegt im Interesse aller, wenn die Umstellung der Kurse auf DM beschleunigt zu Ende geführt wird, da die jetzige Notierungsweise erfahrungsgemäß immer wieder zu Fehlschlüssen verleitet, die in Verstimmungen und Verärgerungen (auch bei der Auslandskundschaft) auslaufen.

Der Wertpapierhandel ist im vergangenen Jahr mehr und mehr zu einer Art Geheimwissenschaft geworden, also gerade zu dem, was die deutschen Börsen am wenigsten gebrauchen können. Wenn es ihnen nicht gelingt, ihre Aufgaben und ihre Tätigkeit so populär zu machen, daß auch das Publikum wieder mit Interesse den täglichen Kurszettel studiert, haben die einstmals so stolzen Börsenplätze ihre Rolle in absehbarer Zeit ausgespielt.

Von der Substanz her betrachtet hat sich die Position der Aktien im letzten Jahr weiter gefestigt. Die nach dem Korea-Boom einsetzende Konjunkturkrise wurde, abgesehen von ganz wenigen Ausnahmen, ohne ernste Konsequenzen überwunden. Die Kapazitäten der Unternehmen konnten weiter vergrößert, die Anlagen erneuert und die Betriebe rationalisiert werden. Wenn diese positiven Faktoren bei einem Jahresvergleich der Kurse nicht zum Ausdruck kommen, dann sind hierfür lediglich markttechnische Gründe maßgebend. Diese ändern jedoch an dem gestiegenen inneren Wert der Aktien nichts. Deshalb wäre es in diesem Jahr völlig verfehlt, die üblichen Kursvergleiche nur mit dem Rechenschieber anstellen zu wollen. Selbstverständlich hat es wie zu allen Zeiten echte Rückschläge gegeben, das gilt besonders für den Textil- und Zellfaserabschnitt. Auch jene Betriebe, die infolge hoher Rohstoffbestände Lagerverluste hinzunehmen hatten, erlitten empfindliche Kurseinbußen. Man darf jedoch nicht außer acht lassen, daß der vorjährige Ultimo in eine Zeit fiel, in der sich die Hausse bereits zu überschlagen anschickte, also von „gesunden“ Kursen keineswegs mehr die Rede sein konnte. Am 25. Januar (siehe Tabelle) hatte die Aufwärtsbewegung etwa ihren höchsten Stand erreicht. Am gleichen Tage wurden auch etwa die Spitzenkurse dieses Jahres notiert. Der anschließende Rückschlag war in seinem Tempo verblüffend. Schon am 26. März waren die Montanaktien auf den tiefsten Stand dieses Jahres gefallen. Die Mehrzahl der übrigen Werte erreichten ihre niedrigsten Kurse erst in diesen Tagen.

Ganz anders war der Verlauf bei den festverzinslichen Papieren. Während des gesamten Jahres wurden sie durch die im Zusammenhang mit dem Lastenausgleich stehende diskutierte Aufwertung angeregt. Da die Besitzer alter RM-Titel begreiflicherweise auf die Aufwertungsquote reflektieren und darum zunächst an ihren Stücken festhalten, ist der Markt seit Monaten sehr eng geworden. In letzter Zeit konnten lediglich noch Tauschaktionen in solche Emissionen beobachtet werden, die bislang im Kurs zurückgeblieben waren. Für die Inhaber von Harpener Bonds begann das Jahr vielversprechend und endet jetzt mit einer argen Enttäuschung. Da der Rechtsstreit, der um die Umstellung dieser Papiere zwischen der Verwaltung und den Bonds-Inhabern seit längerer Zeit ausgefochten wird, nicht von der Stelle kommt, haben einige Gruppen resigniert und sind „ausgestiegen“. Die Folge war ein erheblicher Kursrutsch. Auch die verschiedenen Wandelanleihen, die sich zu Beginn des Jahres als ein Modepapier erwiesen, sind auf Grund des nach unten verschobenen Kursniveaus der Aktien relativ rasch unter ihren Ausgabekurs gefallen. -ndt.