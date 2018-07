Eine Erfolgsrechnung der Landwirtschaft bereiteteinige Schwierigkeiten. Sie sind zur Hauptsache in der geringen Verbreitung des betriebswirtschaftlichen Rechnungswesens in diesem Zweige der Volkswirtschaft begründet. Nur etwa 7 v. H. der landwirtschaftlichen Betriebe führen ordnungsmäßige Wirtschaftsbücher. Wenn auch dadurch eine exakte Ermittlung der Aufwandshöhe erschwert wird, so braucht man deswegen doch nicht zu resignieren. Das Ernährungsministerium veröffentlicht seit längerem statistische Ergebnisse über die Höhe der Nahrungsmittelproduktion, die Summe der Verkaufserlöse, die Höhe der Betriebsausgaben und den Stand der landwirtschaftlichen Verschuldung. Diese Zahlen bieten wichtige Anhaltspunkte für die Darstellung der Ertragslage der westdeutschen Landwirtschaft. Sie lassen vor allem die Entwicklungsrichtung der ertragsbestimmenden Faktoren erkennen.

Für das Wirtschaftsjahr 1950/51 liegen vollständige Angaben über die Höhe der Produktionsleistung und die Größe des Wirtschaftsaufwandes vor. Für das abgelaufene Wirtschaftsjahr 1951/52 ist lediglich die Summe der Verkaufserlöse vom Bundesernährungsministerium bekanntgegeben worden. Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht die Entwicklung der Verkaufserlöse und der Betriebsausgaben seit der Währungsreform. Der in der Tabelle ausgewiesene Wert für die Wirtschaftsausgaben des Jahres 1951/52 beruht auf einer Vorschätzung des IFO-Institutes.

Die Zahlen lassen einen ansteigenden Trend in der Entwicklung des baren Wirtschaftsüberschusses erkennen. Vor allem im Wirtschaftsjahr 1951/1952 haben sich die Verkaufserlöse stark erhöht; sie sind im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 1950/1951 um 28,3 v. H. gestiegen.

Dieses für die Landwirtschaft günstige Ergebnis ist in erster Linie auf den Produktionsanstieg bei Getreide, Kartoffeln, Zuckerrüben, Fleisch und Milch sowie auf eine gleichzeitige Preiserhöhung bei diesen Produkten zurückzuführen. In der Tabelle 2 kommen diese Wertveränderungen zum Ausdruck. Die von der Landwirtschaft erzeugten pflanzlichen und tierischen Nahrungsmittel sind mit ihrem durchschnittlichen Erzeugerpreis gewichtet, die ausgewiesenen Zahlen um den Rückkaufswert der von der Industrie zurückgegebenen Futtermittel (Ölkuchen, Magermilch, Kleie usw.) bereinigt. Sie enthalten den Erzeugungswert aus der Futtermitteleinfuhr sowie Bestandsveränderungen bei der Nutzviehhaltung.

Die Zahlen dieser Tabelle sind deswegen aufschlußreich, weil sie außer den Verkaufserlösen auch den Wert des Eigenverbrauchs erfassen. Die Gegenüberstellung des Geldwertes der Netto-Nahrungsmittelproduktion und der Betriebsausgaben erlaubt jedoch noch keine Aussage über den Wirtschaftserfolg der Landwirtschaft. Es fehlen noch Angaben über die Wertveränderung des Anlagevermögens (Gebäude und Maschinen) und die Verschuldungsentwicklung. Die Höhe der Neuinvestition bei den Landmaschinen beläuft sich im Wirtschaftsjahr 1951/52 auf 1049,8 Mill. DM (Angaben des VDMA) und liegt damit um etwa 50 v. H. über den Werten von 1950/51. Über die Größe der baulichen Investitionen fehlen bisher Angaben. Es ist jedoch zu vermuten, daß dieser Wert sich etwas über dem Wert des Vorjahres (121 Mill. DM) einstellen wird. Andererseits aber muß mit einem weiteren Anstieg der Verschuldung gerechnet werden. Im Wirtschaftsjahr 1950/51 stieg die Verschuldung von 3712 Mill. DM auf 4270 Mill. DM. Auf Grund des günstigen Produktionsergebnisses im vergangenen Wirtschaftsjahr 1951/52 darf man erwarten, daß sich die Verschuldungszunahme verlangsamen wird.

Überblickt man die Faktoren, die Einfluß auf den Wirtschaftserfolg nehmen, so ist festzustellen, daß im vergangenen Wirtschaftsjahr 1951/52 die Landwirtschaft einen durchaus befriedigenden Wirtschaftserfolg erzielt hat. Über die Erhöhung des baren Wirtschaftsüberschusses hinaus ist es ihr gelungen, auch die Investitionen zu verstärken. Die Finanzierung dieser Investitionen konnte zur Hauptsache auf dem Wege der Selbstfinanzierung erfolgen.

Die Verbesserung der Ertragslage ist auf das Zusammentreffen mehrerer günstiger Faktoren zurückzuführen. Neben einer Preiserhöhung bei den wichtigsten Agrarprodukten hat vor allem der ausgezeichnete Witterungsverlauf zu einer Steigerung der Produktion beigetragen, und es scheinen sich auch die Investitionen früherer Jahre positiv auf den Wirtschaftserfolg auszuwirken. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, daß die Summe aus dem baren Wirtschaftsüberschuß, dem Eigenverbrauch und der Differenz zwischen Investitionen und Neuverschuldung den Lohn der mithelfenden bäuerlichen Familienarbeitskräfte und den Deputatlohn für die Fremdarbeiter enthält und daher nicht als Wirtschaftsgewinn im Sinne der betriebswirtschaftlichen Terminologie ausgelegt werden darf. Auch lassen sich keine Aussagen über die Rentabilität machen, da – wie erwähnt – weder der Wirtschaftsgewinn noch die Höhe des Kapitals bekannt sind.

Eine Darstellung der Ertragslage der Landwirtschaft ist nicht möglich ohne gewisse Verallgemeinerungen vorzunehmen und Globalbetrachtungen anzustellen. Darin liegt ein Nachteil und auch eine Gefahr, denn man ist nur allzu leicht geneigt, das Ergebnis einer solchen Globalbetrachtung auf jeden einzelnen Betrieb des Wirtschaftszweiges zu übertragen. Man vergißt dabei, daß sich hinter den Globalgrößen weite Streuungen verbergen, die gerade in der Landwirtschaft bedeutend sind, weil hier neben vielen anderen Faktoren vor allem Boden und Klima starke Differenzierungen in der Produktionsrichtung und damit auch in der Ertragslage des Einzelbetriebes bewirken. Johannes Becker