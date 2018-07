Inhalt Seite 1 — Der Westen ist stärker geworden Seite 2 Auf einer Seite lesen

Was die Ost West Front angeht, so ist es ein großes Verdienst der Ära Trurnan gewesen, die westliche Verteidigung so gestärkt zu haben, daß die Sowjetrussen im vergangenen Jahr im Kampf gegen den Westen keine Fortschritte mehr machen konnten. Die militärische Stärke der Westmächte ist bereits heute so gewachsen, daß man in Moskau gewaltsame Übergriffe wie seinerzeit den kommunistischen Aufstand in Griechenland, die Blockade Berlins oder den Angriff in Korea nicht mehr so leichten Herzens riskieren kann. Für das laufende Haushaltsjahr ist der amerikanische Wehr Etat mit 46 6 Milliarden Dollar bewilligt worden. Das ist eine sehr, eindrucksvolle Zahl, und ebenso eindrucksvoll waren die Erfolge in der Entwicklung neuer wirksamer Waffen. Da ist zunächst die Wasserstoffbombe, da sind ferner die taktischen Atomwaffen, die jetzt nach ihrer Erprobung als "frontreif" gelten. Nach Ansicht amerikanischer Sachverständiger sind sie dazu geeignet, die zahlenmäßige Über 1legenheit eines Gegners im Erdkampf auszugleichen. Sie werden nunmehr serienmäßig angefertigt werden.

Bei der Luftwaffe wurde neben dem Düsenjäger B 52 ein neuer Typ YB 60, ein mit acht Düsenaggregaten angetriebener Großbomber für die Serienanfertigung freigegeben. Audi ist ein neues Versuchsflugzeug entwickelt worden, das die Skyrocket noch übertreffen soll. Mit dem letztgenannten Modell hatte der Versuchsflieger Bridgeman eine Stundengeschwindigkeit von 1991 Kilometern und eine Höhe von 23 8 Kilometern erreicht. Auch gelang es zum erstenmal, 75 Düsenjäger von Kalifornien nadh Korea zu fliegen, wobei sie in der Luft nachtankten. Damit wurde bewiesen, daß es möglich sei, einen schnellen Nachschub von Düsenjägern an die Front zu organisieren. Hand in Hand mit diesem Ausbau der Luftwaffe — Ende 1952 soll die Zahl der Geschwader auf 143 erhöht sein —- geht die Errichtung von Luftstützpunkten außerhalb der USA, in Grönland, in den Natoländern und in Französlsch Nordafrika. Im Ernstfall gäbe es jetzt schon genügend Flugplätze für den Einsatz schwerster Düsenbomber gegen Sowjetrußland. Die Kriegsmarine der Vereinigten Staaten ist heute bereits größer als alle Kriegsflotten der Welt zusammen, Weitere1 Super Flugzeugträger, vom Typ Forrestal sind in Bau gegeben worden. Noch bedeutsamer aber ist, daß das erste durch Atomenergie angetriebene U Boot "Nautilus" auf Kiel gelegt worden ist. Da ein AtomenergieMotor keinen Sauerstoff benötigt, ist die Dauer der Unterwasserfahrt eines solchen U Bootes theoretisch unbeschränkt. Sie findet ihre Grenzen nur an der physikalischen Leistungsfähigkeit der Besatzung.

Daneben ist auch die Raketenwaffe weiterentwickelt worden. Es gibt in den USA jetzt vier frontfertige Typen, einen, der vom Boden gegen Ziele in der Luft, einen anderen, der vom Boden gegen Bodenziele, einen dritten, der von der Luft gegen Bodenziele, und einen vierten endlich, der von der Luft gegen Ziele in der Luft verwendet werden kann.

Die USA haben die Vefteidagung der freien Welt aber nicht nur mit eigenen Streitkräften aufgebaut. Für das laufende Haushaltsjahr hat Präsident Truman rund acht Milliarden für das AuslandshilfsprOigramm angefordert. Sechs Milliarden wurden ihm vom Kongreß bewilligt. Damit erhöht sich der Betrag, den die USA seit Mitte 1945 für dieses Programm ausgegeben haben, auf über 40 Milliarden Dollar. Ein großer Teil dieser Summe war für militärische Zwecke bestimmt. Die Länder allerdings, die hiervon in erster Linie Nutzen haben — die Nato Länder, jene also7 die dem Nordatlantikpakt angehören —, sind, von dieser Hilfeleistung keineswegs überwältigt. Auf ihrer letzten Konferenz in Paris zeigten sie sich zwar entschlossen, die gemeinsamen Verteidigungsbemühungen fortzusetzen, gleichzeitig aber setzten die europäischen Außenminister durch daß das Stützpunktprogramm — für Flugplätze, Marinebasen und andere militärische Einrichtungen — um rund die Hälfte, von 428 auf 224 Millionen Dollar, gekürzt wurde. Einen Tag nach Abschluß der Konferenz kritisierte der Oberbefehlshaber General Ridgway die "Paktstaaten scharf. Ihre Anstrengungen für eine gemeinsame Verteidigung ließen nach. Es sei aber jede Verzögerung unentschuldbar "Wir wissen nicht, für wann wir vom Kreml zum Opfer eines Krieges ausersehen sind Und die Prawda schrieb am gleichen Tage höhnisch: "Jedesmal, wenn die Bosse des Atlantischen Blocks geräuschvoll von der Einheit zu reden anfangen, heißt das in Wirklichkeit, daß die angebliche Einheit nur ein Deckmantel sein soll, unter dem sich, die immer tiefer gehenden Konflikte zwischen den atlantischen Mächten verbergen " In der Tat zeigte sich auf der letzten NatoKonferenz stärker als bisher bei einzelnen Staaten die Tendenz, eigene Interessen und Schwierigkeiten in den Vordergrund zu spielen und mit ihnen Geschäfte zu machen. So ließ Frankreich durch seinen Außenminister Schuman den Antrag stellen, seinen Kolonialkrieg in Indochina als ein allgemeines Anliegen anzusehen, zu dem alle Nato Staaten beitragen müßten. Scmman zitierte Zahlen, um die besondere Belastung darzulegen, die sein Land infolge dieses Krieges zu tragen habe. Das Expeditionsheer bestehe aus 175 000 Mann, 8000 Offizieren (26 v. H des aktiven Offizierskorps) und 33 000 Unteroffizieren (30 v. H ). Seit 1945 habe die französische Regierung rund 1 5 Billionen frs (etva 18 Milliarden DM) ausgeben müssen, um diesen Krieg — dessen Ende nicht abzusehen ist — ru finanzieren. Der Atlantikrat konnte sich diesem bewegenden Appell nicht entziehen. Es wurde beschlossen, sich mit Frankreich, was den Indonesischen Krieg angeht, solidarisch zu erklären. Die Regierungen sollten darüber, wie der Vorsitzer de des Rates, Lord Ismay, verkündete, einzeln verhandeln. An eine Kollektiv Aktion wie in Korea sei einstweilen noch nicht gedacht.

Acheson al>er und auch Eden ließer keinen Zweifel daran, daß die Voraussetzung für eine solche Unterstützung die vorherige Rat fizierung der EVG Vertrage durch das französisch Parlament sei.

Auch der italienische Ministerpräsident de Gasperi hatte Sonderwünsche vorzutragen. In einer Unterredung mit Acheson brachte er das TriestProblem erneut zur Sprache. Er deutete an, daß man in Italien sehr viel bereiter sein würde, die Nato zu unterstützen, wenn die Nato Mächte ihrerseits — und insbesondere die USA — die Sache Triests zu ihrer eigenen machen und das Versprechen einlösen würden, da; die großen Westmächte vor rund fünf Jahren den Italienern gegeben haben, nämlich alles zu tun, damit der Freistaat wieder an Italien zurückgegeben werde. Man wird die Sorgen des italienisdien Ministerpräsidenten angesichts des Flirts zwischen den Westmächten und Marschall Tito durchaus begreifen können. Acheson andererseits sah sich gezwungen, auf die Verhandlungen über ein Verteidigungsbündnis zwischen Griechenland, Türkei undJugoslawien Rücksicht zu nehmen. So blieb ihm abermals nichts anderes übrig, als darauf zu drängen, daß zunächst, bevor andere europäische Fragen entschieden werden könnten, die EVG Verträge, durch die die Bundesrepublik in die Verteidigung des Westens einbezogen werden soll, auch von Italien ratifiziert sein müßten. Bonn war auf der Nato Tagung naturgemäß nicht vertreten. Dennoch hätte es hier — wie die Verhandlungen in Paris gezeigt haben — von der Kulisse aus eine sehr erfolgreiche Rolle spielen können, wenn die EVG Verträge von der Bundesrepublik bereits ratifiziert gewesen wären. Dank einer verantwortungslosen Taktik der Opposition und eines zaudernden Schwankens der Regierung, die das Schicksal der deutschen Außenpolitik in die Hände von einem Dutzend Richter in Karlsruhe gelegt hat, ist es hierzu nicht gekommen und damit ein großer Teil des internationalen Ansehens, über das die Bundesrepublik hätte verfügen können, verspielt worden. Daß der amerikanischen Politik, die es im Ost WestKonflikt ohnehin mit ihren eigenen Verbündeten nicht leicht hat, damit ein schlechter Dienst erwiesen wurde, liegt auf der Hand.

Aber auch an an derer Stelle mußten die Vereinigten Staaten die Erfahrung machen, daß der große Elan, mit dem die Front der freien Staaten sich gegen den Sowjetblock zusammengefunden hatte, an Intensität verliert, daß einzelne Interessen sich vordrängen und den gemeinsamen Zusammenhalt zu zerstören drohen — so in Südamerika. Die politische Entwicklung in den dortigen Staaten hat im Jahre 1952 zu einer Abkühlung der Beziehungen zu den USA geführt. Dies ist in erster Linie darauf zurückzuführen, daß sich diese Länder von Washington zurückgesetzt und benachteiligt fühlen. An dieser Einstellung konnte auch der Besuch des amerikanischen Außenministers Dean Acheson im Juni des vergangenen Jahres nichts ändern. Es war sein erster Besuch in Südamerika, das Ende einer Reise, deren Stationen bezeichnenderweise London, Paris und Wien gewesen waren. Man hatte in Rio de Janeiro gehofft, Acheson werde die so dringend ersehnten Kredite, die für die Wareneinfuhr benötigt werden, mitbringen. Aber Acheson beschränkte sich darauf, zu warnen, die Kommunisten versuchten "Uneinigkeit und Mißtrauen in unsere interamerikanische Familie" zu säen. Das war den Brasilianern zuwenig. Das brasilianische Parlament hat daher auch den von den Vereinigten Staaten vorgeschlagenen und vom brasilianischen Präsidenten Getulio Vargas befürworteten militärischen Pakt immer noch nicht ratifiziert. Und diese Zurückhaltung gegenüber Washington entspricht einer allgemeinen Tendenz der südamerikanischen Länder — wobei man Uruguay und Peru ausnehmen darf, die beide wegen ihrer wichtigen Rohstoffe von den USA bevorzugt behandelt werden.