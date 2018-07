Inhalt Seite 1 — Diskrete Kleiderbügel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Paul Hühnerfeld

In unseren dunklen, nach Mottenkugeln riechenden Kleiderschrank ist die große Welt eingezogen, das heißt: sie saß schon immer darin, wir hatten es bisher nur übersehen.

In unserem Kleiderschrank hängen drei Anzüge von mir; die Anzahl der Kleider meiner Frau darf ich nicht verraten – es sind jedoch, wie sie, sagt, zuwenig. Die große Welt wurde sichtbar, ausgerechnet, als meine Frau ihr ältestes Kleid herausnahm – einen „schmutzigen braunen Lappen“ –, um es zu verschenken: da nämlich lasen wir zum ersten Male aufmerksam die Aufschrift des Kleiderbügels: Hotel Semiramis, Kairo, stand darauf...

Wir sind nie in Kairo gewesen und erst recht nicht im Semiramis. Der Bügel sah aus wie ein normaler Hotelbügel: das Holz splitterte an der einen Seite schon ein bißchen. Neugierig geworden, nahm ich meinen dunklen Anzug vom nächsten Bügel. Wieder eine Aufschrift, zwar nicht mehr so tropische Atmosphäre ausstrahlend wie der vorige, immer aber noch verwunderlich genug: Kaufhaus Möller, Danzig, ... die Straße war nicht mehr zu lesen. Wir hatten nie in Danzig etwas gekauft. Der dritte Bügel, wieder aus einem Hotel, wieder fern den Landesgrenzen und ebenso strahlend wie der vom Semiramis: „Crillon, Paris ...“ Dies war aber auch ein luxuriöser Bügel: an den Seiten abgerundet, glatt poliert, das Glanzstück unseres Kleiderschrankes; angesichts seiner Herrlichkeit stritten meine Frau und ich darüber, wer so taktlos gewesen sein konnte, meinen aufreizend schlichten schwarzen Pullover darüber zu hängen...

Als wir beim Weitersuchen feststellten, daß alle Bügel in unserem Schrank, außer einem einzigen, nicht von uns gekauft worden waren, wurden wir nachdenklich. Da lagen die Bügel, ein gutes Dutzend, auf dem Stuhl und waren auf einmal, fremde Wesen: hingen in unserem Schrank; duldeten es, daß wir unsere Kleider über sie hängten. Was trugen sie früher? Wen sahen sie? Wer nahm sie mit? Welche Odyssee lag hinter ihnen?

Warum erzählt nicht einer von ihnen, vielleicht der aus dem Semiramis...: „Ich hatte schon drei Bügeljahre hinter mir, als ich im Jahre 1941 – warten Sie, es muß im Frühjahr gewesen sein (meine Erinnerung ist nicht mehr die beste, ich bin heute fast fünfzehn Jahre alt, denn ein Bügeljähr ist gleich fünf Menschenjahren) – unsanft aus meiner dienenden Ruhe herausgerissen wurde. Ich hing im Kleiderschrank eines Doppelzimmers, aber es übernachtete nur eine Dame darin. Sie war eine Engländerin von vielleicht vierzig Jahren, Und sie wartete auf ihren Mann. Sie hatte graue Haare, doch habe ich nie recht ermitteln können, ob das Warten der Grund. dafür war oder ein Friseur. Was ich exakt feststellte, war lediglich: sie trank. Von Zeit zu Zeit empfing sie eine Freundin, ebenfalls um die vierzig, ebenfalls trinkend, aber schweigend und ohne graue Haare. Meine Engländerin redete ununterbrochen, und sie schloß jeden Wortschwall mit dem Satz: „... and that makes me so nervos“. „Nervös“ machte sie der Zimmerkellner, der ihre Wünsche nicht verstand, „nervos“ dieser Herr Hitler, der ihre Golfparties in Mittelengland unterbrochen hatte; „nervös“ machte auch ich sie, weil ich, als sie mich mit ihren whiskytrunkenen Händen zitternd anfaßte, polternd zu Boden fiel. Sie schrie, ich aber verletzte mich. Sie haben die abgesplitterte Ecke wohl schon gesehen...

Am nervösesten aber machte sie ihr Mann, ein ungemein langweiliger Oberst, wenn man ihr glauben durfte, der zeit seines Lebens zu spät gekommen war. An jenem Tag, von dem ich Ihnen erzähle, stürzte sie in das Zimmer,.riß mich aus dem Schrank, packte mich in den Koffer; aus ihren zusammenhanglosen Worten schloß ich, die Deutschen stünden vor Kairo... Mir blieb keine Zeit, indigniert zu sein; der Kofferdeckel klappte zu, und als er sich wieder öffnete, geschah es mit einem polternden Ruck: dann flog ich mitsamt dem Koffer aus einer gewaltigen Höhe herunter. Ich versuchte mich aus einer Menge von Gegenständen, die näher zu beschreiben mir meine Herkunft verbietet, zu befreien. Nach Mühen gelang es, mir: so plumpste ich in blaues Wasser, welches man das Mittelländische Meer nennt; offenbar war das Flugzeug, welches meine Dame benutzte, abgeschossen worden.