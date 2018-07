An der Jahreswende hat einer der Chronisten von 1952 als dem Jahr der wirtschaftspolitischen Aktivität gesprochen. Man liest dergleichen mit gemischten Gefühlen, wenn man daran denkt, wieviele Entscheidungen noch auf der Agenda stehen, die nun für 1953 neu aufgemacht werden muß. Da ist die Steuerreform, das Kartellgesetz, die Notwendigkeit, das Finanzierungsinstrument der Aktie wieder funktionsfähig zu machen – und diese Reihe der unerledigten Aufgaben ließe sich noch beliebig lange fortsetzen. Daneben bleibt, manches kritische Wort über die Unzulänglichkeiten der im abgelaufenen Jahr gefällten Entscheidungen zu sagen. Eine der größten Enttäuschungen, die uns der Bundestag beschert hat, bedeutet da die Gesetzgebung über die Kapitalmarktreform. Anstatt einer wirklichen Marktfreiheit, die den echten, wahren, marktgerechten Kapitalzins wieder in seine vollen Rechte hätte einsetzen müssen, hat sie nur einige kleine Ansätze zur größeren Beweglichkeit gebracht, diese aber mit neuen dirigistischen Momenten so beschwert, daß im Endeffekt ein verstärkter Einfluß der Verwaltung auf die Anlagepolitik, also die Kapitalverwendung, zustande gekommen ist. Dazu ist das Gesetzgebungswerk rein "technisch" so monströs geworden – weil man wiedereinmal kasuistisch alle "möglichen Fälle" erfassen und regeln wollte –, daß seine Anwendbarkeit in der Praxis sicherlich auf die größten Schwierigkeiten stoßen wird. Wir verweisen auf die Darstellung des Inhaltes, die wir nebenstehend in tabellarischer Form gegeben haben; sie illustriert das eben Gesagte deutlich genug.

Natürlich ergibt sich nun die Frage, wie es zu dieser Mißgeburt kommen konnte – wer als Vater und Mutter verantwortlich sind. Da ist zunächst zu sagen, daß es an der rechten Konzeption gefehlt hat. Von dem reformerischen Elan jener Gruppe, die sich Anfang 1951 in Niederbreisig zusammengefunden hatte, ist leider nichts mehr ins Jahr 1952 und speziell in die Vorbereitung dieses gesetzgeberischen Vorhabens überkommen: "Zum Teufel ging der Spiritus, das Phlegma ist geblieben..." Vermutlich hat sich auch insofern die Diktatur des Fraktionszimmers negativ ausgewirkt, über deren unheilvolles Wirken gleich noch zu sprechen sein wird: sie hat, wie es scheint, den Reformern "das Mark aus den Knochen gesogen". Nicht minder schlimm war, daß dies Kind von der falschen Mutter ausgetragen worden ist. Zuständig für Geld und Kredit, und damit ja wohl auch für die Kapitalmarktpolitik ist laut der Agenda des Bundeskabinetts das Erhard-Ministerium – entstanden aber sind die Referentenentwürfe im Schäffer-Ministerium. Daraus, daß auch diesmal das Finanzressort die Beamten im Wirtschaftsministerium "überspielt" hat, sollte man freilich um Himmels willen den Herren in der Rheindorfer Straße keinen Vorwurf machen. Denn: wenn überhaupt, so ist in diesem Falle die Formulierung angebracht: "Nicht der Überspielende, sondern der Überspielte ist schuldig."

Der Gesetzgeber schließlich, der sich ohne jeden Widerspruch mit dem falschen Bett abfand, ist um seine Rolle in dieser Angelegenheit nicht zu beneiden. Sie war, entgegen dem natürlichen Prozeß, der vom Initiator eine größere Aktivität erwarten läßt, als von dem konzipierenden Schoß des Ministeriums, rein auf das Passive beschränkt. So kam, als Ergebnis, nicht das erwartete Gesetz über die Reform des Kapitalmarktes ans Licht, sondern ein Gesetz über gewisse Modifikationen bei der Besteuerung der Erträgnisse festverzinslicher Werte ... Die Aktie ging dabei wider Erwarten und wider aller Vernunft leer aus: die praktisch (für die Heranziehung neuen Anlagekapitals nämlich) bedeutungslose Aufhebung des Dividendenstopps muß zwar erwähnt werden; zu rühmen ist sie nicht. Bis zur ersten Lesung des Gesetzes war freilich darin die war nicht grundstürzende, aber immerhin als Ansatz für eine echte Reform zu wertende Bestimmung enthalten, wonach die Körperschaftsteuer für den Gewinnanteil, der Aktiengesellschaften, der als Dividende ausgeschüttet wird, von 60 v. H. auf 40 v. H. gesenkt werden sollte. Zwischen der ersten und der zweiten Lesung hat ‚man" sich dann entschlossen, diese Bestimmung aus dem Text herauszunehmen und sie einen späteren Reformgesetz einzufügen. Ob die Rücksicht auf die Hältung der SPD für diesen Entschluß maßgebend war, oder ob er die Reaktion der Koalitionsgruppe auf aktienfeindliche Tendenzen (mittelständlerischer Herkunft?) in den eigenen Reihen darstellte: das ist bisher noch nicht hinreichend klargestellt worden. Anstatt die "weltanschaulichen Gegensätze" in der Aktienfrage auf der Tribüne des Parlaments auszutragen, hat man sie in den Fraktionszimmern "beigelegt". (Vielleicht, weil man sich für die kommenden Wahlen etwas davon versprach, daß die Opposition den Koalitionsparteien nun nicht vorwerfen könnte: sie seien notorisch durchlässig "kapitalistische Interessen".)

Die Folge ist nun, daß mit dem neuen Gesetz, die Aktie gegenüber den "Festverzinslichen" noch weiter diskriminiert worden ist. Die weitere Folge: daß die (steuerlich ohnedies schon bis zur Unmöglichkeit erschwerte) Umschuldung oder Konsolidierung von kurzfristig gegebenen Krediten in die Anlage- und Beteiligungsform unterbleibt, daß die kreditpolitisch unerwünschte Überfülle an langfristigem Geld nicht für die Investitionsfinanzierung ausgenutzt werden kann, daß diese vielmehr erneut auf die Methoden der Selbstfinanzierung abgedrängt wird – und so weiter: so wirkt sich diese Fehlentscheidung im Sinne einer weiteren Verhärtung durch die ganze Reihe der kredit- und finanzpolitischen Probleme hindurch zum Unsegen aus ... Um diese Probleme aber geht es uns, wenn wir die Funktionsfähigkeit des Aktienmarktes wiederhergestellt sehen möchten – und nicht darum, dem legendären"Aktienjobber" größere Aktionsfreiheit zu geben. Wenn es sich die Abgeordneten der Koalitionsparteien freilich nicht zutrauen, in ihren Wahlversammlungen diese komplizierten wirtschaftspolitischen Tatbestände darzulegen, dann kann man halt nichts machen – dann muß man eben resignieren ...

Versuchen wir nun, um ein Übriges Zu tun, den Vorgängen nachzuspüren, die sich im Schoße des Bundesfinanzministeriums bei der Vorbereitung des Gesetzes abgespielt haben, so stoßen wir zunächst auf die Vorstellung, daß es "bei einer völligen Freigabe des Kapitalzinses zu Sätzen von zwölf und mehr Prozent hätte kommen müssen, die "für die Wirtschaft nicht tragbar" seien und "zu ernsten Rückwirkungen auf den Wohnungsbau? hätten führen müssen. Das ist eine völlig unbewiesene und auch unbeweisbare Behauptung, implicite auf die – irreale – Voraussetzung gestützt, daß es bei einer Besteuerung der Kapitalerträge in der bisherigen Höhe und nach dem bisherigen Verfahren bleiben müsse. Nach dem bisherigen Verfahren: wobei also die Aktiengesellschaft (man vergleiche unsere tabellarische Übersicht!) zunächst 15 v. H. ihres Kapitals verdienen muß, und sogar noch mehr als das, um 6 v. H. Dividende auszuzahlen, während 9 v. H. an den Fiskus gehen; wobei der Aktienbesitzer statt der 6 v. H. Dividende nur 4,5 v. H. ausgezahlt erhält, und diesen schon zweimal beschnittenen Betrag nun noch voll als Einkommen zu versteuern hat ... Würde man aber diese Doppelt- oder eigentlich Dreifachbesteuerung der Aktienerträge drastisch reduzieren, so wäre der landesübliche Kapitalzins eben auf der Höhe, wie sich die Rendite für Anlagewerte heute schon eingespielt hat: nämlich bei etwa 6 v. H., und keineswegs bei einem doppelt so hohen Satz. Das also ist dem "wissenschaftlichen Berater" des Schäffer-Ministeriums, der zweifellos um das Beste bemüht ist, leider aber bei seinen Deduktionen nur allzu häufig danebentrifft, zunächst berichtigend entgegenzuhalten.

Es ist doch recht merkwürdig, wie schwer das marktwirtschaftliche Denken von den Vertretern der Bürokratie zu konzipieren ist. Das zeigt sich auch in der Überlegung, wonach man es nicht zu einer völligen Zinsfreigabe auf dem Kapitalmarkt (bei unverändert hoher Besteuerung) kommen lassen dürfe, weil dann "der landesübliche Zinsfuß" stark ansteigen müßte, und nun zwangsläufig ein "katastrophaler Kursverfall" bei den Festverzinslichen eintreten würde, die am Markte sind. Als ob es nicht auch bisher schon einen "landesüblichen Zinsfuß" gegeben hätte – der freilich nur aus der Rendite der zu (echten!) Kursen umgehenden Werte abzulesen war, und nicht aus der fiktiven Zinsausstattung der begebenen Werte... In dieser Situation mußte es sich also darum handeln, mit Hilfe von Steuernachlässen für alle Kapitalmarktwerte zur Zins- und Kurswahrheit und zur vollen Funktionsfähigkeit des Marktes durchzustoßen. Statt dessen hat man sich darauf versteift, für die 5- und 5,5prozentigen Werte zusätzliche Steuervergünstigungen zu schaffen – sie kosten, nach einer sehr gründlichen Aufstellung, erschienen in Nr. 135 des "Handelsblatt", den Bund etwa 15,5 Mill. DM an Steuerausfällen im Jahr – und ist dem Irrtum erlegen, daß man damit den"landesüblichen Zinsfuß" auf diesem Niveau gleichsam eingefangen und fixiert habe.

Davon kann nun aber wirklich keine Rede sein. Gewiß, Kurseinbrüche bei den am Markt begebenen Werten sind so verhindert worden. Der landesübliche Kapitalzins aber, als Ergebnis echter marktwirtschaftlicher Vorgänge, wurde dadurch überhaupt nicht berührt. Solange die steuerliche Belastung von Fall zu Fall variiert, und für den einen Kapitalanleger sich völlig anders darstellt, als für den nächsten, kann eigentlich nicht von marktmäßigen Bedingungen bei Kapital-Angebot und -Nachfrage die Rede sein, also auch nicht von einem echten "landesüblichen" Kapitalzins. Es gibt da nur Annäherungswerte; sie sind, wie gesagt, aus der Rendite der klassischen Anlagewerte abzulesen.

Man kann dies Kapitel, in dem die reichlich versponnene ideologische Grundlage zu behandeln war, von der aus die Referenten des federführenden Ministeriums an die Ordnung des Kapitalmarktes herangegangen sind, schwerlich abschließen, ohne noch einmal das "Bulletin" zu zitieren. Dort ist, in der Ausgabe vom 28. November, ein Aufsatz "Zur Förderung des Kapitalmarktes" erschienen, der die ihm zugedachte Aufgabe, sachlich über den Inhalt der drei kurz vorher beschlossenen Gesetze (Kapitalmarktförderung, Aufhebung der Dividendenabgabe, Neufassung des Gesetzes über den Kapitalverkehr) zu orientieren, ganz und gar nicht erfüllt. Es wird da zwar einiges über die Motive und über die Verhältnisse am Kapitalmarkt gesagt; sowie der Verfasser dann aber zu den Tatbeständen der Neuregelung kommt, reicht es nur noch dazu, die Steuerbefreiungen aufzuzählen. Daß eine Kuponsteuer von 30 v. H. (und u. U. sogar von 60 v. H.) für die übrigen nicht steuerfrei gemachten Werte erhpben wird, als "Ersatz" für die bisherige Erfassung der Zinseinnahmen durch die Einkommen- oder Körperschaftsteuer, erfährt der Leser nicht. Ebenso unsachlich-oberflächlich ist das, was zum Lobe der Aufhebung des Dividendenstopps gesagt wird. So also geht es nicht; denn wenn man auch vom "Bulletin" nicht erwarten kann, daß es eine streng objektive Kritik irgendwelcher Gesetze und Regierungsmaßnahmen bringt: zum "billigen Jakob", der die Bonner Ware mit nichtssagendem, unsachlichem Geschrei als "superfein" anpreist, darf sich das Blatt des Presse- und Informationsamtes einfach nicht hergeben. Erwin Topf