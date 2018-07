Inhalt Seite 1 — Fünf Millionen Hoffnungslose Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Walter Fredericia

Qui n’a pas l’esprit de son âge De son âge a tout le malheur.

Voltaire

Wer seines Alters Geist nicht hat, hat seines Alters Last – so könnte man den weisen Spruch Voltaires übersetzen. Schopenhauer sagt sehr schön: „Der Grundunterschied zwischen Jugend und Alter bleibt immer, daß jene das Leben im Prospekt hat, dieses den Tod; daß also jene eine kurze Vergangenheit und eine lange Zukunft besitzt; dieses umgekehrt. Das Leben in den Jahren des Alters gleicht dem fünften Akt eines Trauerspiels; man weiß, daß ein tragisches Ende nahe ist; aber man weiß noch nicht, welches es sein wird...“ Überhaupt ist über das Alter sehr viel Gescheites gesagt und geschrieben worden, aber meistens nur Philosophie. Erst unsere unphilosophische Zeit hat entdeckt, daß das Altern noch einen anderen, vielleicht wichtigeren Aspekt hat: den sozialen. Schopenhauer, in seinem Essay „Vom Unterschied der Lebensalter“, geht darüber noch mit ein paar Worten hinweg: Armut im Alter ist ein großes Unglück, sagt er. Aber als er dies schrieb – seine Parerga und Paralipomena, denen dieser Essay steht, erschienen genau vor hundert Jahren –, gab es gar nicht viele alte Leute. Mehr als die Hälfte aller Menschen starben, ehe sie das 20. Lebensjahr erreicht hatten, und nur etwa jeder Siebente wurde mehr als 60 Jahre alt. Die durchschnittliche Lebensdauer des Europäers betrug damals nicht mehr als etwa 30 Jahre. Für den Lebensabend der verhältnismäßig wenigen alten Leute, die es damals gab, konnte die private Wohltätigkeit einen sehr großen Beitrag leisten. Überdies waren die Alten in der Mehrzahl noch fest in der Familie verwurzelt, die damals die gesellschaftliche Struktur noch beherrschte.

Aber all das hat sich in den seither abgelaufenen hundert Jahren gründlich geändert. Die Fortschritte der Medizin und Hygiene haben die Lebenserwartung des einzelnen seither verdoppelt, das heißt auf etwa 60 Jahre erhöht, fast zwei Drittel aller Menschen werden über 60 Jahre alt. Die mit dem Aufblühen der technischen Zivilisation einhergehende Geburtenkontrolle verlangsamte gleichzeitig den Nachwuchs der Jugend. Das Altern ist dadurch innerhalb von wenigen Jahrzehnten zu einem riesigen sozialen Problem geworden. Millionen alter Menschen, die nicht mehr oder nur teilweise erwerbsfähig sind, leben unter schwierigen Umständen, schlagen sich durch, vegetieren. Der einzelmenschlichen Furcht vor dem Alter entspricht eine gesellschaftliche Furcht vor der Vergreisung der Nationen, und die psychologische Situation ist durch die Worte einer alleinstehenden alten Frau gekennzeichnet, die im Zug einer Untersuchung dieses Problems durch das Soziographische Institut der Universität Frankfurt sagte: „Wir Alten sind zuviel da, es wäre besser für uns und die anderen, wir wären nicht mehr auf der Welt...!“

Dieses Institut hat das Leben der Alten in einem abgeschlossenen Bezirk der Stadt Frankfurt untersucht, in dem 4200 Menschen wohnen, darunter 443 Alte von mehr als 65 Jahren. (Der Durchschnitt in Deutschland war 1910: 4,3 v. H., 1950: 9,3 v. H., 1950 in den Städten: 10,5 v. H., das ist zweieinhalbmal soviel wie 1910.) Die Untersuchung zeigt, daß neben dem sehr großen materiellen Problem bei den Alten auch ein seelisches Problem besteht, das der Vereinsamung. Die Familie ist längst kein festes Bollwerk mehr, sie hat sich in den hundert Jahren, die eine Verdoppelung des Lebensalters und ein fast ständiges Absinken der Geburtenziffern brachten, immer mehr aufgelockert.

Nur 41 v. H. der Alten leben mit Kindern oder Angehörigen zusammen, sogar nur 12 v. H. mit ihren verheirateten Kindern. Die übrigen sind auf sich allein gestellt, etwa zur Hälfte als Ehepaare, zur anderen Hälfte als Einzelpersonen. Aber auch dort, wo die Alten mit den Kindern oder mit Angehörigen zusammen wohnen, spielt sich das Leben meist nicht mehr in der „Großfamilie“, also in einem völligen Zusammenschluß ab, sondern es überwiegt eine losere Form des Zusammenlebens, wobei bestimmte Funktionen, besonders das Haushalten, eindeutig zwischen alt und jung getrennt sind; auf diese Weise sucht man Reibungsflächen zu beseitigen. Ein völliger Zusammenschluß ist meist nur dort zu beobachten, wo die Jungen von den Alten abhängig sind, sei es durch die Wohnung oder aus finanziellen Gründen. Sind dagegen die Alten abhängig, bei fehlender oder unzulänglicher Altersversorgung, so geraten sie leicht in die Lage von Almosenempfängern, die Jungen sehen dann das Zusammenleben bald unter dem Aspekt einer aufgebürdeten Versorgungslast. Verhältnismäßig häufig bleibt nach der Heirat jung bei alt, auch werden die Jungen in einer Notlage – wie nach dem Kriege – von den Alten wieder aufgenommen; aber nur sehr selten nehmen die Jungen die Alten wieder auf, wenn die Trennung einmal vollzogen war. Darin zeigen sich natürlich nicht nur Charakterfragen, sondern vor allem auch die bedrängten Wohnverhältnisse unserer Großstädte. Auf dem Lande sind die Verhältnisse heute noch viel günstiger, obwohl die Tendenz die gleiche ist. Hier ist die Familie noch stärker, die Alten leben noch überwiegend im Haushalt der Kinder.