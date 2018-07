Inhalt Seite 1 — Groß- und Außenhandel in Bewährung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Otto Bertram, Vorsitzendem des Importausschusses im „Gesamtverband des deutschen Groß- und Außenhandels“

War der deutsche Außenhandel bis zum letzten Dezembertage 1951 noch den ungünstigen Einflüssen des Einfuhrlizenzstopps vom Februar 1951 unterworfen und infolgedessen in seiner Betätigung und Umsatzbildung stark gehemmt, so erbrachte 1952 schon vom ersten Tage an ein völlig verändertes Bild. Bereits ab 2. Januar wurde das unzulängliche Plafond-Einfuhrverfahren abgelöst durch eine weitgehende Liberalisierung der Einfuhr von 57 v. H. Hatte man im Bundeswirtschaftsministerium und bei der Bank deutscher Länder sowie in weiten Kreisen der Wirtschaft angenommen, es würde sofort ein reißender Einfuhrandrang aller am Import beteiligten und interessierten Wirtschaftskreise entstehen, so zeigte sich wohl im Januar eine lebhafte Ausnutzung der durch die Liberalisierung gegebenen Vereinfachung der Einfuhr, doch blieben die Anträge erfreulicherweise weit hinter den befürchteten Übertreibungen zurück.

Die Monate Februar und März bewiesen noch deutlicher, daß die Wirtschaft keineswegs dann sinnlos daraufloskauft, wenn ihr die Problematik der freien Märkte mit ihren Preis- und Konjunkturschwankungen vor Augen steht. Beim Plafondverfahren mit seinen beschränkten Wertgrenzen kam es nur darauf an, möglichst hohe Anteile an den einzelnen zur Ausschreibung gelangten Einfuhrbeträgen zu erhalten. Andere Gesichtspunkte kamen ganz in Fortfall. Welch gewaltigen Wandel hat die liberalisierte Einfuhr über Nacht gebracht! Wer die Prinzipien des bisherigen hemmungslosen Darauflosgehens auch bei der Liberalisierung anwandte, hat schon in kurzer Zeit am eigenen Leibe gespürt, wie etwas Derartiges bekommt. Ab 1. April wurde der liberalisierte Abschnitt von 57 v. H. auf 75 v. H. erhöht, nachdem die ersten drei Monate von 1952 gezeigt hatten, daß die Einfuhranträge in ihrer Gesamtheit nicht unerheblich unter den Erwartungen zurückgeblieben waren. Am 12. August 1952 wurde die Liberalisierung auf 81 v. H. der Gesamteinfuhren erhöht. Inzwischen hatte sich die deutsche Ausfuhr von Monat zu Monat überaus erfreulich vermehrt. Das deutsche Guthaben bei der OEEC, Paris, im Bereich der Länder der Europäischen Zahlungsunion wuchs von Monat zu Monat an, bis durch zunehmende Einfuhren Rückgänge eintraten. Die Abrechnung der EZU schloß im Oktober mit einem deutschen Rechnungsdefizit von 6,6 Mill. und im November von 31,4 Mill. Rechnungseinheiten.

Auch im Verkehr mit Übersee vermochten sich im Laufe des Jahres, mit Ausnahme im Dollarraum, deutsche Exportüberschüsse zu bilden. Die deutschen Exporte überstiegen allmählich die bisher für die Einfuhr in Betracht kommenden Wertgrenzen und Begriffe. Die ständige Abwärtsbewegung der Rohstoffpreise auf fast allen Weltmärkten gab zu behutsamer Handhabung des Importes auf der gesamten Linie fortschreitend Anlaß. Diese Entwicklung, die dem Charakter der freien Marktwirtschaft in jeder Hinsicht entspricht, mag vielseitig Überraschungen ausgelöst haben, doch kann man sich rückblickend der Erkenntnis nicht verschließen, daß die Weltwirtschaft, in die wir durch unsere Ausfuhrerfolge und Einfuhrbetätigung automatisch hineingewachsen sind, einer natürlichen, wenn auch heftigen Wellenbewegung entspricht.

Die deutsche Wirtschaft, die seit 1933 von der freien Betätigung im Rahmen der Weltwirtschaft allmählich immer mehr entfremdet worden war, hat somit 1952 eine Lehrzeit durchgemacht, die für den deutschen Außenhandel nicht genug gewürdigt werden kann. In der großen Linie würde der Ablauf der deutschen Außenwirtschaft auch kaum irgendwelchen Störungen ausgesetzt worden sein, wenn nicht unsere an sich überaus erfreulichen Exporterfolge in Brasilien zu einer Ansammlung von Guthaben geführt hätten, die den handelsvertraglich vorgesehenen Swing um ein Mehrfaches überschritten, so daß die BdL glaubte, die Verantwortung nicht mehr übernehmen zu können, selbst die mit unwiderruflicher Akkreditivzahlung ausgestatteten Exporterlöse in DM an die deutschen Exporteure auszuzahlen. So kam es zu dem bekannten Auszahlungsstopp, wonach die BdL den deutschen Exporteuren für ihre schwebenden Eingänge aus Brasilien nur noch 50 v. H. in DM auszahlte und restliche 50 v. H. einem Devisenkonto gutschrieb mit der Maßgabe, daß die Auszahlung in DM erfolge, sobald der Transfer von Brasilien an die Reihe kommen wird. Um aber den Inhabern derartiger Guthaben deren Verflüssigung zu erleichtern, ist die Möglichkeit geschaffen worden, diese Devisenguthaben an Importeure zu veräußern, womit nach bisherigen Erfahrungen eine Einbuße von etwa 10 v. H. verbunden ist.

Das Neugeschäft hat seitdem praktisch aufgehört. Dieses Ereignis war von ähnlich lähmender Wirkung wie der Devisenstopp vom 12. Oktober 1950 und vom 23. Februar 1951 auf dem Gebiet der Einfuhr. Es ist erstaunlich, wie schnell wir von einem Extrem in das andere geraten sind. Beide Vorgänge wirkten sich wie elektrische Kurzschlüsse aus. Nach dem 23. Februar 1951 kam es monatelang zu keinen neuen Einfuhren, während nach den Entscheidungen der BdL im Falle Brasilien seit Monaten keine neuen Exportabschlüsse mit Brasilien zustande kamen. Wohl ist diese betrübliche Störung einstweilen auf den deutschen Warenaustausch mit Brasilien beschränkt geblieben, doch ist es nicht zu verwundern, daß die deutsche Exportwirtschaft auf der gesamten Linie, vielleicht gegenüber dem Dollarblock ausgenommen, in ihrer Initiative auf dem Exportgebiet seitdem stark gehemmt ist. Unbedingt notwendig ist es daher, daß die Exporteure, sowohl Handel wie Industrie, gegen behördliche Maßnahmen von solch einschneidender Bedeutung mit rückwirkender Kraft geschützt werden.

Der deutsche Großhandel stand natürlich während des Jahres, vielleicht mit Ausnahme einiger weniger Ernährungsgrundgüter, im Banne der allgemeinen weltwirtschaftlichen Entwicklung. Es spricht für seine Aktivität, daß er seine Umsätze von Jahr zu Jahr hat steigern können, und zwar 1949 auf 42 Mrd., 1950 auf 48 Mrd., 1951 auf 53 Mrd. und 1952 auf 59 Mrd. DM (geschätzt),