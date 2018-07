Er ist alt geworden. Zwar versteht er noch zu brillieren, beißenden Spott in eine Rede von funkelndem Haß zu mischen, geistreiche Wortspiele zu prägen und mit der Lust an der Zerstörung, die ihn immer beseelte, seine Zuhörer zu erschauern. Nur wiederholt er sich, und er wäre schon längst leer, wenn er nicht jenen Erzfeind hätte, jene kapitalistische Welt, die er mit jedem neuen Roman niederreißt und von der er doch nicht lassen kann.

Ilja Ehrenburg hat auf dem „Wiener Völkerkongreß Widerspruch hervorgerufen. Es gab Redner, die ihm mit geringer Wortgewandtheit, aber nüchterner Sachlichkeit seine Blickverzerrung gegenüber Amerika vorhielten. Ilja Gregorjowitsch nimmt solche Einwände leicht. Einmal kommt er als sowjetischer Delegierter mit gebundener Marschroute, zum anderen ist ihm in seiner Besessenheit, etwas zu Fall zu bringen, die Wahl der Mittel gleichgültig. So war es im Kriege, als er zum Propagandisten, Stalins aufrückte und seine aufpeitschenden Worte durch den Äther jagte oder Bücher schrieb, nach denen die Soldaten gierig griffen, weil in ihnen alle Instinkte der Vernichtung des Feindes entfesselt wurden, verbunden mit der Aussicht auf Beute und den Besitz von Frauen. Erst unmittelbar vor der Eroberung von Berlin wurde ein Haltsignal gegeben. Das Wort Stalins: „Die Hitler kommen und gehen, das deutsche Volk bleibt bestehen“ durfte nicht desavouiert werden. Damals schrieb der Propagandachef der Partei G. Alexdrow etwas von „falsch konzipierten“ Aufsätzen Ehrenburgs, die „eine Abart des mit dem Sowjetgeist unvereinbaren Faschismus und Rassenhasses“ darstellten. Wieder hatte eine neue Periode der Stalinpolitik begonnen. Ilja Ehrenburg mit seiner Versicherung, es gäbe nichts Lustigeres als tote Deutsche, und nur die Hunde und die ungeborenen Kinder seien in Deutschland als unschuldig zu betrachten, hatte sein Werk getan. Das bolschewistische Gewissen war wieder rein.

Die Zurechtweisung ist ihm nicht schlecht bekommen. Er konnte seine Kriegsromane „Der Fall von Paris“ und „Sturm“ und seine Reisebücher „Auf den Straßen Europas“ und „In Amerika“ in hohes Auflageziffern verbreiten. Sie wurden in viele Sprachen übersetzt und reihten ihn in die neue Schicht der Sowjetmillionäre ein. Als Sohn reicher jüdischer Eltern, der sein halbes Leben in Paris verbracht hatte, war Ehrenburg an einen Lebensstil gewohnt, den er dank seiner. Einkünfte auch in der Heimat meist, zu entbehren brauchte. Seine Häuser sind Museen. Auch Altarschnitzereien verschmäht der atheistisch? Kunstliebhaber nicht.

Der Sinn für Schönheit und die Sehnsucht nach einem ewig dauernden Taumel, der aus dem Alltag herausreißt, können nicht verdecken, daß Ilja Ehrenburg ein Mensch ohne Liebe ist. Er kann kein Glück bestehen lassen, er muß es herabwürdigen; er ist ein Ruheloser, der die Tiefen des Lebens durchstreift und zu den Höhen keinen Zugang hat. Er versteht Szenen von atemberaubenderSpannung hinzuwerfen, doch ist er unübertrefflich nur in der Schilderung des Unterganges. Darum gelingt ihm der „Fall von Paris“, der ausschließlich der Verrottung der Bourgeoisie und nicht etwa dem unerwähnt bleibenden Stalin-Hitler-Pakt zuzuschreiben ist. Dazu das zitternde Licht und die seelischen Schwingungen dieser Stadt, von der Ehrenburg als Schriftsteller wesentlich geprägt wurde. Das Amerika-Buch hat einen literarisch minderen Rang, es ist eine etwas billige Reportage, doch mit Hellsichtigkeit für die Schwächen des amerikanischen Lebens, die Standardisierung nicht nur der Waren, sondern auch des Denkens und Handelns,

Das ganze Werk Ilja Ehrenburgs ist eine zeitgeschichtliche Kritik, es kann nicht ausbleiben, daß sie den Konjunkturschwankungen des Tages unterworfen ist, angefangen von jenem „Gebet für Rußland“ für die konterrevolutionäre Wrangel-Armee bis zu dem enthusiastischen Lob Titos in dem 1947 erschienenen „Sturm“, das aus den späteren Auflagen sorgfältig herauskorrigiert worden ist. Obwohl Ehrenburg zweimal Stalinpreisträger wurde, ist ihm vorgehalten worden, daß er nicht den „reinen Stil der Sowjetkunst“ pflege und es an „Selbstkritik“ fehlen lasse Er kann heute nicht mehr Kriegsromane verfassen, und das Reisen ist schwierig geworden, seitdem ihm ein westliches Land nach dem anderen die Einreise verweigert. Es fehlt ihm die Berührung mit dem Erzfeind. Er ist dazu verurteilt, Aufbauromane zu schreiben. Sie heißen „Ohne Atempause“ oder „Die neunte Welle“. In ihnen treten Kulaken, Spekulanten und Ausländer auf, sie wimmeln von „entarteten Typen“, denen der Verfasser mehr Aufmerksamkeit widmet als den linientreuen Kommunisten, die dann gleich überschwenglich werden, wie der Held Ljass: „Wir, die Bolschewiki, wir ändern auch die, Natur. Wir schaffen selbst wie der Herrgott.“ Stalins neueste Schrift über „Probleme des Sozialismus in der UdSSR“ hat dieser gefährlichen, den Determinismus aufhebenden Begeisterung Schranken gesetzt: Der Mensch kann die Naturgesetzlichkeiten nicht aufheben. Ehrenburg wird das für die nächste Auflage notieren müssen.

Noch wird der Propagandist gegen Amerika gebraucht. Aber wenn seine Dämonie nicht mehr verfängt und seine Romane blasser werden, dann kann es sein, daß man auf das Urteil des kleinen Sowjetlexikons zurückgreift, das 1931 in seinem zehnten Bande ihn als „typischen Vertreter der dekadenten bürgerlichen Ästhetik“ und als einen „deplacierten Bohemien“ bezeichnete. H. L.